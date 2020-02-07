Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 25262728 Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:57 Zebra написав: Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти. Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.



Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! Ethereum Повідомлень: 1006 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 59 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:04 Ethereum написав: Zebra написав: Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти. Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.



Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде!



Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))

В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела ))) Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15106 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3934 раз. Подякували: 5993 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:06 Мизантрóп написав: до того утренняя пробежка в лесу,бассейн в цоколе и 3 по 50 своей.На Шаббат баньку растоплю))

в аптеке не помню даже когда был. до того утренняя пробежка в лесу,бассейн в цоколе и 3 по 50 своей.На Шаббат баньку растоплю))в аптеке не помню даже когда был.

Судя по профилю, вам всего 96 лет. Когда будет 196, придется пробежки в аптеку делать. Судя по профилю, вам всего 96 лет. Когда будет 196, придется пробежки в аптеку делать. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16630 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1682 раз. Подякували: 2574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:11 Starikan профиль обманчив,главное-я молод и душой, и телом.Мальчишка в полном расцвете сил профиль обманчив,главное-я молод и душой, и телом.Мальчишка в полном расцвете сил Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3684 З нами з: 03.12.14 Подякував: 465 раз. Подякували: 538 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 25262728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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