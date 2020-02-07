Коронавирус в Китае

Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде!
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:57
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:04
Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))
В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:06
Судя по профилю, вам всего 96 лет. Когда будет 196, придется пробежки в аптеку делать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:11
Starikan профиль обманчив,главное-я молод и душой, и телом.Мальчишка в полном расцвете сил
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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