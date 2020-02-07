Коронавирус в Китае

Zebra написав:Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.
Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде!
Тут как раз смотрю американский фильм Перелом ))) В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
headshaker написав:Кстати, о смертности: Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня: Выживших - 1,740 Умерших - 638 (источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/) Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают. Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится.
У герпеса какая летальность по вашему? 100%? Ибо от него не излечиваются, но наверняка хоть кто-то да таки умер. Диванные эксперты все диваннее и экспертнее.
Всего на карантине 3 круизных корабля с суммарным количеством зараженных больше, чем где-либо за пределами Китая Мировая потребность в масках и защитных костюмах выросла в 100 раз. Цены в 20 раз. Хубей отчитался за вчера:
2841 новый случай пневмонии вызваной #коронавирус (Снова пошли в рост) 80 летальных
1000 критических 4200 тяжелых
отслежено 114 000 близких контактов 67 802 человека всё еще под медицинским наблюдением