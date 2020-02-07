RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:57

  Zebra написав:Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.


Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! :cry:
Ethereum
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:04

  Ethereum написав:
  Zebra написав:Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.


Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! :cry:


Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))
В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15108
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3934 раз.
Подякували: 5996 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:06

  Мизантрóп написав: до того утренняя пробежка в лесу,бассейн в цоколе и 3 по 50 своей.На Шаббат баньку растоплю))
в аптеке не помню даже когда был.

Судя по профилю, вам всего 96 лет. Когда будет 196, придется пробежки в аптеку делать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16630
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:11

Starikan профиль обманчив,главное-я молод и душой, и телом.Мальчишка в полном расцвете сил :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3685
З нами з: 03.12.14
Подякував: 465 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:19

andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 665
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:20

  headshaker написав:Кстати, о смертности:
Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:
Выживших - 1,740
Умерших - 638
(источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/)
Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.
Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится.

У герпеса какая летальность по вашему? 100%? Ибо от него не излечиваются, но наверняка хоть кто-то да таки умер.
Диванные эксперты все диваннее и экспертнее.
Slx
 
Повідомлень: 492
З нами з: 23.07.18
Подякував: 145 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 06:24

Всего на карантине 3 круизных корабля с суммарным количеством зараженных больше, чем где-либо за пределами Китая
Мировая потребность в масках и защитных костюмах выросла в 100 раз.
Цены в 20 раз.
Хубей отчитался за вчера:

2841 новый случай пневмонии вызваной #коронавирус
(Снова пошли в рост)
80 летальных

1000 критических
4200 тяжелых

отслежено 114 000 близких контактов
67 802 человека всё еще под медицинским наблюдением
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2052
З нами з: 02.03.07
Подякував: 91 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 06:43

  Zebra написав:Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.

Ну, СССР был на первом месте в мире по числу врачей и койкомест на душу населения, но это мало сказывалось на показателях продолжительности жизни, которые и тогда были плачевными.
А в Швеции к примеру нет врачебных кабинетов в каждом сарае, на прием к врачу надо записываться за несколько месяцев, но при этом продлжительность жизни очень высокая.
Может, надо уже отказываться от этого популизма? Пусть закрывают деревенские больницы, где нет элементарного оборудования и нет возможности его установить, те школьные кабинеты, где из лекарств йод и нашатырь, пусть увольняют врачей-неучей, и при этом за освободившиеся средства нормально финансируют оставшиеся медучреждения, где пусть в порядке очереди будут оказывать действительно квалифицированную помощь. Я только за такую реформу.
Tegularius
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 11.02.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 06:51

  zРадио написав:Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?!

Не она так считает, это рекомендация ВОЗ.
http://uacrisis.org/ru/54075-tuberkuloz
Туберкулез действительно в большинстве случаев эффективнее лечить амбулаторно.
Не только его, кстати. Советская практика длительной госпитализации при многих заболеваниях способствует распространению внутрибольничных инфекций, выработки у возбудителей болезней резистентности.
Tegularius
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 11.02.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 07:55

Re: Коронавирус в Китае

Два иностранца скончались в китайском городе-эпицентре вспышки нового коронавируса – Ухане. Речь идет о гражданах США и Японии.

Причиной смерти американца, которому было около 60 лет, стал коронавирус. У гражданина Японии, которому больше 60 лет, такой диагноз официально не подтверждён - он был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15108
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3934 раз.
Подякували: 5996 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 25262728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.