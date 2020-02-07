Коронавирус в Китае

Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде!
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:57
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:04
Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))
В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:06
Судя по профилю, вам всего 96 лет. Когда будет 196, придется пробежки в аптеку делать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:11
Starikan профиль обманчив,главное-я молод и душой, и телом.Мальчишка в полном расцвете сил
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:20
У герпеса какая летальность по вашему? 100%? Ибо от него не излечиваются, но наверняка хоть кто-то да таки умер.
Диванные эксперты все диваннее и экспертнее.
Додано: Суб 08 лют, 2020 06:24
Всего на карантине 3 круизных корабля с суммарным количеством зараженных больше, чем где-либо за пределами Китая
Мировая потребность в масках и защитных костюмах выросла в 100 раз.
Цены в 20 раз.
Хубей отчитался за вчера:
2841 новый случай пневмонии вызваной #коронавирус
(Снова пошли в рост)
80 летальных
1000 критических
4200 тяжелых
отслежено 114 000 близких контактов
67 802 человека всё еще под медицинским наблюдением
Додано: Суб 08 лют, 2020 06:43
Ну, СССР был на первом месте в мире по числу врачей и койкомест на душу населения, но это мало сказывалось на показателях продолжительности жизни, которые и тогда были плачевными.
А в Швеции к примеру нет врачебных кабинетов в каждом сарае, на прием к врачу надо записываться за несколько месяцев, но при этом продлжительность жизни очень высокая.
Может, надо уже отказываться от этого популизма? Пусть закрывают деревенские больницы, где нет элементарного оборудования и нет возможности его установить, те школьные кабинеты, где из лекарств йод и нашатырь, пусть увольняют врачей-неучей, и при этом за освободившиеся средства нормально финансируют оставшиеся медучреждения, где пусть в порядке очереди будут оказывать действительно квалифицированную помощь. Я только за такую реформу.
Додано: Суб 08 лют, 2020 06:51
Не она так считает, это рекомендация ВОЗ.
Туберкулез действительно в большинстве случаев эффективнее лечить амбулаторно.
Не только его, кстати. Советская практика длительной госпитализации при многих заболеваниях способствует распространению внутрибольничных инфекций, выработки у возбудителей болезней резистентности.
Додано: Суб 08 лют, 2020 07:55
Re: Коронавирус в Китае
Два иностранца скончались в китайском городе-эпицентре вспышки нового коронавируса – Ухане. Речь идет о гражданах США и Японии.
Причиной смерти американца, которому было около 60 лет, стал коронавирус. У гражданина Японии, которому больше 60 лет, такой диагноз официально не подтверждён - он был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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