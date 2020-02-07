Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 25262728 Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:57 Zebra написав: Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти. Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.



Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! Ethereum Повідомлень: 1006 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 59 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:04 Ethereum написав: Zebra написав: Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти. Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.



Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде!



Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))

В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела ))) Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15108 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3934 раз. Подякували: 5996 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:06 Мизантрóп написав: до того утренняя пробежка в лесу,бассейн в цоколе и 3 по 50 своей.На Шаббат баньку растоплю))

в аптеке не помню даже когда был. до того утренняя пробежка в лесу,бассейн в цоколе и 3 по 50 своей.На Шаббат баньку растоплю))в аптеке не помню даже когда был.

Судя по профилю, вам всего 96 лет. Когда будет 196, придется пробежки в аптеку делать. Судя по профилю, вам всего 96 лет. Когда будет 196, придется пробежки в аптеку делать. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16630 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1682 раз. Подякували: 2574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:11 Starikan профиль обманчив,главное-я молод и душой, и телом.Мальчишка в полном расцвете сил профиль обманчив,главное-я молод и душой, и телом.Мальчишка в полном расцвете сил Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3685 З нами з: 03.12.14 Подякував: 465 раз. Подякували: 538 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:19 andrein

Повідомлень: 665 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:20 headshaker написав: Кстати, о смертности:

Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:

Выживших - 1,740

Умерших - 638

(источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/ )

Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.

Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится. Кстати, о смертности:Определять уровень смертности как отношение числа заразившихся к числу умерших не вполне корректно, ибо "заразившийся" есть промежуточная фаза, из которой два выхода - "выжил" и "умер". Число тех, кто добрался до одной из этих финальных стадий на сегодня:Выживших - 1,740Умерших - 638(источник:Таким образом, наблюдаемый уровень смертности составляет 638 / ( 1740 + 638 ) = 0.268 или почти 27%, а отнюдь не 2%, о которых успокоительно вещают.Остальным 31,532 заразившимся еще предстоит определиться со своей категорией, возможно, на большей выборке соотношение изменится.

У герпеса какая летальность по вашему? 100%? Ибо от него не излечиваются, но наверняка хоть кто-то да таки умер.

Диванные эксперты все диваннее и экспертнее. У герпеса какая летальность по вашему? 100%? Ибо от него не излечиваются, но наверняка хоть кто-то да таки умер.Диванные эксперты все диваннее и экспертнее. Slx Повідомлень: 492 З нами з: 23.07.18 Подякував: 145 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 06:24 Всего на карантине 3 круизных корабля с суммарным количеством зараженных больше, чем где-либо за пределами Китая

Мировая потребность в масках и защитных костюмах выросла в 100 раз.

Цены в 20 раз.

Хубей отчитался за вчера:



2841 новый случай пневмонии вызваной #коронавирус

(Снова пошли в рост)

80 летальных



1000 критических

4200 тяжелых



отслежено 114 000 близких контактов

67 802 человека всё еще под медицинским наблюдением vladislavlvov

Повідомлень: 2052 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 06:43 Zebra написав: Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти. Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.

Ну, СССР был на первом месте в мире по числу врачей и койкомест на душу населения, но это мало сказывалось на показателях продолжительности жизни, которые и тогда были плачевными.

А в Швеции к примеру нет врачебных кабинетов в каждом сарае, на прием к врачу надо записываться за несколько месяцев, но при этом продлжительность жизни очень высокая.

Может, надо уже отказываться от этого популизма? Пусть закрывают деревенские больницы, где нет элементарного оборудования и нет возможности его установить, те школьные кабинеты, где из лекарств йод и нашатырь, пусть увольняют врачей-неучей, и при этом за освободившиеся средства нормально финансируют оставшиеся медучреждения, где пусть в порядке очереди будут оказывать действительно квалифицированную помощь. Я только за такую реформу. Ну, СССР был на первом месте в мире по числу врачей и койкомест на душу населения, но это мало сказывалось на показателях продолжительности жизни, которые и тогда были плачевными.А в Швеции к примеру нет врачебных кабинетов в каждом сарае, на прием к врачу надо записываться за несколько месяцев, но при этом продлжительность жизни очень высокая.Может, надо уже отказываться от этого популизма? Пусть закрывают деревенские больницы, где нет элементарного оборудования и нет возможности его установить, те школьные кабинеты, где из лекарств йод и нашатырь, пусть увольняют врачей-неучей, и при этом за освободившиеся средства нормально финансируют оставшиеся медучреждения, где пусть в порядке очереди будут оказывать действительно квалифицированную помощь. Я только за такую реформу. Tegularius Повідомлень: 1119 З нами з: 11.02.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 06:51 zРадио написав: Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?! Простите, кому эта дама нравится, но именно ее решениями массово закрываются тубдиспансеры. Видите ли, она считает, что таким больным можно лечиться дома под присмотром семейного доктора. Ну бред же - где еще в мире такое есть?!

Не она так считает, это рекомендация ВОЗ.

http://uacrisis.org/ru/54075-tuberkuloz

Туберкулез действительно в большинстве случаев эффективнее лечить амбулаторно.

Не только его, кстати. Советская практика длительной госпитализации при многих заболеваниях способствует распространению внутрибольничных инфекций, выработки у возбудителей болезней резистентности. Не она так считает, это рекомендация ВОЗ.Туберкулез действительно в большинстве случаев эффективнее лечить амбулаторно.Не только его, кстати. Советская практика длительной госпитализации при многих заболеваниях способствует распространению внутрибольничных инфекций, выработки у возбудителей болезней резистентности. Tegularius Повідомлень: 1119 З нами з: 11.02.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 07:55 Re: Коронавирус в Китае Два иностранца скончались в китайском городе-эпицентре вспышки нового коронавируса – Ухане. Речь идет о гражданах США и Японии.



Причиной смерти американца, которому было около 60 лет, стал коронавирус. У гражданина Японии, которому больше 60 лет, такой диагноз официально не подтверждён - он был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15108 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3934 раз. Подякували: 5996 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 25262728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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