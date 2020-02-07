Коронавирус в Китае

За 7 февраля
количество заболевших увеличилось с 31500 до 34909 на 10,8 процентов
количество умерших увеличилось с 639 до 724 на 13,3 процента
Динамика прироста за 6 и 7 февраля практически одинакова, это не есть хорошо, должно быть постоянное медленное затухание волны.
Сдержанный оптимизм вызывает тот факт, что пока не увеличивается количество стран с заболевшими.
О заразности вируса может судить тот факт, что только один китаец, накашлявший на японском лайнере, заразил под 80 человек.
При эвакуации на двух пассажирских самолетах американцев, на каждом выявили в последствии по одному заболевшему коронавирусом. Будет интересно здесь понаблюдать вирулентность вируса.