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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:23

За 7 февраля
количество заболевших увеличилось с 31500 до 34909 на 10,8 процентов
количество умерших увеличилось с 639 до 724 на 13,3 процента

Динамика прироста за 6 и 7 февраля практически одинакова, это не есть хорошо, должно быть постоянное медленное затухание волны.

Сдержанный оптимизм вызывает тот факт, что пока не увеличивается количество стран с заболевшими.

О заразности вируса может судить тот факт, что только один китаец, накашлявший на японском лайнере, заразил под 80 человек.

При эвакуации на двух пассажирских самолетах американцев, на каждом выявили в последствии по одному заболевшему коронавирусом. Будет интересно здесь понаблюдать вирулентность вируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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