Форуми / Валюта / Валютний ринок / Коронавирус в Китае Коронавирус в Китае + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 26272829 Додано: Суб 08 лют, 2020 10:23 За 7 февраля

количество заболевших увеличилось с 31500 до 34909 на 10,8 процентов

количество умерших увеличилось с 639 до 724 на 13,3 процента



Динамика прироста за 6 и 7 февраля практически одинакова, это не есть хорошо, должно быть постоянное медленное затухание волны.



Сдержанный оптимизм вызывает тот факт, что пока не увеличивается количество стран с заболевшими.



О заразности вируса может судить тот факт, что только один китаец, накашлявший на японском лайнере, заразил под 80 человек.



При эвакуации на двух пассажирских самолетах американцев, на каждом выявили в последствии по одному заболевшему коронавирусом. Будет интересно здесь понаблюдать вирулентность вируса. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15116 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3938 раз. Подякували: 6003 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 11:37 Re: Коронавирус в Китае В этом видео ответ на вопрос, как удаётся сдерживать эпидемию в Китае (совсем не лекарствами и мастерством медиков), если заражения идут вопреки настолько радикальным мерам, всё совсем плохо:

safonovstanislav Повідомлень: 2507 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 12:39 Tegularius написав: Zebra написав: Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти. Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.

Ну, СССР был на первом месте в мире по числу врачей и койкомест на душу населения, но это мало сказывалось на показателях продолжительности жизни, которые и тогда были плачевными.

А в Швеции к примеру нет врачебных кабинетов в каждом сарае, на прием к врачу надо записываться за несколько месяцев, но при этом продлжительность жизни очень высокая.

Может, надо уже отказываться от этого популизма? Пусть закрывают деревенские больницы, где нет элементарного оборудования и нет возможности его установить, те школьные кабинеты, где из лекарств йод и нашатырь, пусть увольняют врачей-неучей, и при этом за освободившиеся средства нормально финансируют оставшиеся медучреждения, где пусть в порядке очереди будут оказывать действительно квалифицированную помощь. Я только за такую реформу. Ну, СССР был на первом месте в мире по числу врачей и койкомест на душу населения, но это мало сказывалось на показателях продолжительности жизни, которые и тогда были плачевными.А в Швеции к примеру нет врачебных кабинетов в каждом сарае, на прием к врачу надо записываться за несколько месяцев, но при этом продлжительность жизни очень высокая.Может, надо уже отказываться от этого популизма? Пусть закрывают деревенские больницы, где нет элементарного оборудования и нет возможности его установить, те школьные кабинеты, где из лекарств йод и нашатырь, пусть увольняют врачей-неучей, и при этом за освободившиеся средства нормально финансируют оставшиеся медучреждения, где пусть в порядке очереди будут оказывать действительно квалифицированную помощь. Я только за такую реформу.



А кто больные - давайте разбираться? Среди каких категорий населения болезнь наиболее распространена? БОМЖы и ЗЕКи. Часть просто малоимущих. Их же неспроста и в СССР изолировали в стационарах. Причем именно туберкулезных. Поэтому госпитальные штаммы не являются проблемой здоровых людей.



Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями, носит одну единственную цель - сокращение государственных расходов. И я это много раз доказывал на цифрах. Никто цель увеличение СПЖ не преследует, это дешевый пиар! А кто больные - давайте разбираться? Среди каких категорий населения болезнь наиболее распространена? БОМЖы и ЗЕКи. Часть просто малоимущих. Их же неспроста и в СССР изолировали в стационарах. Причем именно туберкулезных. Поэтому госпитальные штаммы не являются проблемой здоровых людей.Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями, носит одну единственную цель - сокращение государственных расходов. И я это много раз доказывал на цифрах. Никто цель увеличение СПЖ не преследует, это дешевый пиар! zРадио

Повідомлень: 4884 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 13:03 Re: Коронавирус в Китае zРадио написав: Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями... Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой онаи ее последователями...

Schmit

Повідомлень: 910 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 13:20 Schmit написав: zРадио написав: Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями... Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой онаи ее последователями...





Вот тебе и фейспалм. Тебе кажется, что ты сострил, а на самом деле ступил - почитай для общего развития об этапности реформ, их длительности, очередности и взаимосвязанности. Я ж говорю, как Янык с Азировым, так мешали "вропейским реформаторам" даже на пятом году своего забвения, а как уже "европейские реформаторы" стали папередниками, то их ответственность закончилась с дня отставки... Ну-ну... продолжай закрывать лицо рукой, продолжай... желательно, стоя перед зеркалом... Вот тебе и фейспалм. Тебе кажется, что ты сострил, а на самом деле ступил - почитай для общего развития об этапности реформ, их длительности, очередности и взаимосвязанности. Я ж говорю, как Янык с Азировым, так мешали "вропейским реформаторам" даже на пятом году своего забвения, а как уже "европейские реформаторы" стали папередниками, то их ответственность закончилась с дня отставки... Ну-ну... продолжай закрывать лицо рукой, продолжай... желательно, стоя перед зеркалом... zРадио

Повідомлень: 4884 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 13:44 zРадио написав: Schmit написав: zРадио написав: Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями... Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой онаи ее последователями...





Вот тебе и фейспалм. Тебе кажется, что ты сострил, а на самом деле ступил - почитай для общего развития об этапности реформ, их длительности, очередности и взаимосвязанности. Я ж говорю, как Янык с Азировым, так мешали "вропейским реформаторам" даже на пятом году своего забвения, а как уже "европейские реформаторы" стали папередниками, то их ответственность закончилась с дня отставки... Ну-ну... продолжай закрывать лицо рукой, продолжай... желательно, стоя перед зеркалом... Вот тебе и фейспалм. Тебе кажется, что ты сострил, а на самом деле ступил - почитай для общего развития об этапности реформ, их длительности, очередности и взаимосвязанности. Я ж говорю, как Янык с Азировым, так мешали "вропейским реформаторам" даже на пятом году своего забвения, а как уже "европейские реформаторы" стали папередниками, то их ответственность закончилась с дня отставки... Ну-ну... продолжай закрывать лицо рукой, продолжай... желательно, стоя перед зеркалом...

Короче говоря вы утверждаете, что все сокращения запланированы папередниками, а новые власти зелебобиков являются лишь слепыми исполнителями планов "доктора смерть"?

Чтобы это не выглядело пустым трепом, подкрепите ваши умозаключения ссылками на планы папередников по закрытию тубдиспансеров и сокращению прочих медучреждений. Короче говоря вы утверждаете, что все сокращения запланированы папередниками, а новые власти зелебобиков являются лишь слепыми исполнителями планов "доктора смерть"?Чтобы это не выглядело пустым трепом, подкрепите ваши умозаключения ссылками на планы папередников по закрытию тубдиспансеров и сокращению прочих медучреждений. Schmit

Повідомлень: 910 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 14:27 Есть такое мнение, коронавирус является этновирусом.

Возможно бред.

Schmit

Повідомлень: 910 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 14:51 Schmit написав: Короче говоря вы утверждаете, что все сокращения запланированы папередниками, а новые власти зелебобиков являются лишь слепыми исполнителями планов "доктора смерть"?

Короче говоря вы утверждаете, что все сокращения запланированы папередниками, а новые власти зелебобиков являются лишь слепыми исполнителями планов "доктора смерть"?



С чего вы это взяли? Зеленые являются старанными продолжателями. Это что - секрет Полишинеля?



Schmit написав: Чтобы это не выглядело пустым трепом, подкрепите ваши умозаключения ссылками на планы папередников по закрытию тубдиспансеров и сокращению прочих медучреждений. Чтобы это не выглядело пустым трепом, подкрепите ваши умозаключения ссылками на планы папередников по закрытию тубдиспансеров и сокращению прочих медучреждений.



Я ж вам выше писал - читайте закон о медреформе ("Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"). Там описан порядок получения вторичной, в том числе стационарной помощи, а также механизмы ее финансирования. Закрытие тубдиспансеров - это следствие отказа государства от финансирования этого направления. Если вы подумали, что закон, или другой нормальный акт так и называется "Про закриття медичних закладів...", то во-первых, мне вас жаль, а во-вторых, вынужден вас разочаровать - "реформаторы" свое дело знают, и действуют несколько тоньше С чего вы это взяли? Зеленые являются старанными продолжателями. Это что - секрет Полишинеля?Я ж вам выше писал - читайте закон о медреформе ("Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"). Там описан порядок получения вторичной, в том числе стационарной помощи, а также механизмы ее финансирования. Закрытие тубдиспансеров - это следствие отказа государства от финансирования этого направления. Если вы подумали, что закон, или другой нормальный акт так и называется "Про закриття медичних закладів...", то во-первых, мне вас жаль, а во-вторых, вынужден вас разочаровать - "реформаторы" свое дело знают, и действуют несколько тоньше zРадио

Повідомлень: 4884 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 15:11 Schmit написав: Есть такое мнение, коронавирус является этновирусом.

Возможно бред.

Есть такое мнение, коронавирус является этновирусом.Возможно бред.



Вчера хотел об этом написать , хотя этого видео с явно кумарным ведущим не видел. Действительно пока умирали от короновируса одни азиаты. С другой стороны было много опровержений теории этнической структуры вируса, что якобы так не бывает. Связано ли это с попыткой жесткой локализации заболевших в Азии или действительно есть этно-особенности вируса, пока приходится только гадать. Вчера хотел об этом написать , хотя этого видео с явно кумарным ведущим не видел. Действительно пока умирали от короновируса одни азиаты. С другой стороны было много опровержений теории этнической структуры вируса, что якобы так не бывает. Связано ли это с попыткой жесткой локализации заболевших в Азии или действительно есть этно-особенности вируса, пока приходится только гадать. Surfer

Повідомлень: 2294 З нами з: 14.11.13 Подякував: 159 раз. Подякували: 780 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 26272829 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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