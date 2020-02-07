Коронавирус в Китае

Zebra написав:Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.
Ну, СССР был на первом месте в мире по числу врачей и койкомест на душу населения, но это мало сказывалось на показателях продолжительности жизни, которые и тогда были плачевными. А в Швеции к примеру нет врачебных кабинетов в каждом сарае, на прием к врачу надо записываться за несколько месяцев, но при этом продлжительность жизни очень высокая. Может, надо уже отказываться от этого популизма? Пусть закрывают деревенские больницы, где нет элементарного оборудования и нет возможности его установить, те школьные кабинеты, где из лекарств йод и нашатырь, пусть увольняют врачей-неучей, и при этом за освободившиеся средства нормально финансируют оставшиеся медучреждения, где пусть в порядке очереди будут оказывать действительно квалифицированную помощь. Я только за такую реформу.
А кто больные - давайте разбираться? Среди каких категорий населения болезнь наиболее распространена? БОМЖы и ЗЕКи. Часть просто малоимущих. Их же неспроста и в СССР изолировали в стационарах. Причем именно туберкулезных. Поэтому госпитальные штаммы не являются проблемой здоровых людей.
Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями, носит одну единственную цель - сокращение государственных расходов. И я это много раз доказывал на цифрах. Никто цель увеличение СПЖ не преследует, это дешевый пиар!
zРадио написав:Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями...
Вот тебе и фейспалм. Тебе кажется, что ты сострил, а на самом деле ступил - почитай для общего развития об этапности реформ, их длительности, очередности и взаимосвязанности. Я ж говорю, как Янык с Азировым, так мешали "вропейским реформаторам" даже на пятом году своего забвения, а как уже "европейские реформаторы" стали папередниками, то их ответственность закончилась с дня отставки... Ну-ну... продолжай закрывать лицо рукой, продолжай... желательно, стоя перед зеркалом...
zРадио написав:Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями...
Вот тебе и фейспалм. Тебе кажется, что ты сострил, а на самом деле ступил - почитай для общего развития об этапности реформ, их длительности, очередности и взаимосвязанности. Я ж говорю, как Янык с Азировым, так мешали "вропейским реформаторам" даже на пятом году своего забвения, а как уже "европейские реформаторы" стали папередниками, то их ответственность закончилась с дня отставки... Ну-ну... продолжай закрывать лицо рукой, продолжай... желательно, стоя перед зеркалом...
Короче говоря вы утверждаете, что все сокращения запланированы папередниками, а новые власти зелебобиков являются лишь слепыми исполнителями планов "доктора смерть"? Чтобы это не выглядело пустым трепом, подкрепите ваши умозаключения ссылками на планы папередников по закрытию тубдиспансеров и сокращению прочих медучреждений.
Schmit написав:Короче говоря вы утверждаете, что все сокращения запланированы папередниками, а новые власти зелебобиков являются лишь слепыми исполнителями планов "доктора смерть"?
С чего вы это взяли? Зеленые являются старанными продолжателями. Это что - секрет Полишинеля?
Schmit написав:Чтобы это не выглядело пустым трепом, подкрепите ваши умозаключения ссылками на планы папередников по закрытию тубдиспансеров и сокращению прочих медучреждений.
Я ж вам выше писал - читайте закон о медреформе ("Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"). Там описан порядок получения вторичной, в том числе стационарной помощи, а также механизмы ее финансирования. Закрытие тубдиспансеров - это следствие отказа государства от финансирования этого направления. Если вы подумали, что закон, или другой нормальный акт так и называется "Про закриття медичних закладів...", то во-первых, мне вас жаль, а во-вторых, вынужден вас разочаровать - "реформаторы" свое дело знают, и действуют несколько тоньше
Schmit написав:Есть такое мнение, коронавирус является этновирусом. Возможно бред.
Вчера хотел об этом написать , хотя этого видео с явно кумарным ведущим не видел. Действительно пока умирали от короновируса одни азиаты. С другой стороны было много опровержений теории этнической структуры вируса, что якобы так не бывает. Связано ли это с попыткой жесткой локализации заболевших в Азии или действительно есть этно-особенности вируса, пока приходится только гадать.