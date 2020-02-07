RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:23

За 7 февраля
количество заболевших увеличилось с 31500 до 34909 на 10,8 процентов
количество умерших увеличилось с 639 до 724 на 13,3 процента

Динамика прироста за 6 и 7 февраля практически одинакова, это не есть хорошо, должно быть постоянное медленное затухание волны.

Сдержанный оптимизм вызывает тот факт, что пока не увеличивается количество стран с заболевшими.

О заразности вируса может судить тот факт, что только один китаец, накашлявший на японском лайнере, заразил под 80 человек.

При эвакуации на двух пассажирских самолетах американцев, на каждом выявили в последствии по одному заболевшему коронавирусом. Будет интересно здесь понаблюдать вирулентность вируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15116
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3938 раз.
Подякували: 6003 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:37

Re: Коронавирус в Китае

В этом видео ответ на вопрос, как удаётся сдерживать эпидемию в Китае (совсем не лекарствами и мастерством медиков), если заражения идут вопреки настолько радикальным мерам, всё совсем плохо:
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2507
З нами з: 10.05.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 12:39

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.

Ну, СССР был на первом месте в мире по числу врачей и койкомест на душу населения, но это мало сказывалось на показателях продолжительности жизни, которые и тогда были плачевными.
А в Швеции к примеру нет врачебных кабинетов в каждом сарае, на прием к врачу надо записываться за несколько месяцев, но при этом продлжительность жизни очень высокая.
Может, надо уже отказываться от этого популизма? Пусть закрывают деревенские больницы, где нет элементарного оборудования и нет возможности его установить, те школьные кабинеты, где из лекарств йод и нашатырь, пусть увольняют врачей-неучей, и при этом за освободившиеся средства нормально финансируют оставшиеся медучреждения, где пусть в порядке очереди будут оказывать действительно квалифицированную помощь. Я только за такую реформу.


А кто больные - давайте разбираться? Среди каких категорий населения болезнь наиболее распространена? БОМЖы и ЗЕКи. Часть просто малоимущих. Их же неспроста и в СССР изолировали в стационарах. Причем именно туберкулезных. Поэтому госпитальные штаммы не являются проблемой здоровых людей.

Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями, носит одну единственную цель - сокращение государственных расходов. И я это много раз доказывал на цифрах. Никто цель увеличение СПЖ не преследует, это дешевый пиар!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 02.05.18
Подякував: 902 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:03

Re: Коронавирус в Китае

  zРадио написав:Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями...

Зображення
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:20

  Schmit написав:
  zРадио написав:Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями...

Зображення


Вот тебе и фейспалм. Тебе кажется, что ты сострил, а на самом деле ступил - почитай для общего развития об этапности реформ, их длительности, очередности и взаимосвязанности. Я ж говорю, как Янык с Азировым, так мешали "вропейским реформаторам" даже на пятом году своего забвения, а как уже "европейские реформаторы" стали папередниками, то их ответственность закончилась с дня отставки... Ну-ну... продолжай закрывать лицо рукой, продолжай... желательно, стоя перед зеркалом...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 02.05.18
Подякував: 902 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 13:44

  zРадио написав:
  Schmit написав:
  zРадио написав:Что касается реформы - никогда не говорил, что она не нужна. Но форма, в которой она проводится Супрун и ее последователями...

Зображення


Вот тебе и фейспалм. Тебе кажется, что ты сострил, а на самом деле ступил - почитай для общего развития об этапности реформ, их длительности, очередности и взаимосвязанности. Я ж говорю, как Янык с Азировым, так мешали "вропейским реформаторам" даже на пятом году своего забвения, а как уже "европейские реформаторы" стали папередниками, то их ответственность закончилась с дня отставки... Ну-ну... продолжай закрывать лицо рукой, продолжай... желательно, стоя перед зеркалом...

Короче говоря вы утверждаете, что все сокращения запланированы папередниками, а новые власти зелебобиков являются лишь слепыми исполнителями планов "доктора смерть"?
Чтобы это не выглядело пустым трепом, подкрепите ваши умозаключения ссылками на планы папередников по закрытию тубдиспансеров и сокращению прочих медучреждений.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:27

Есть такое мнение, коронавирус является этновирусом.
Возможно бред.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 910
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:51

  Schmit написав:Короче говоря вы утверждаете, что все сокращения запланированы папередниками, а новые власти зелебобиков являются лишь слепыми исполнителями планов "доктора смерть"?


С чего вы это взяли? Зеленые являются старанными продолжателями. Это что - секрет Полишинеля?

  Schmit написав:Чтобы это не выглядело пустым трепом, подкрепите ваши умозаключения ссылками на планы папередников по закрытию тубдиспансеров и сокращению прочих медучреждений.


Я ж вам выше писал - читайте закон о медреформе ("Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"). Там описан порядок получения вторичной, в том числе стационарной помощи, а также механизмы ее финансирования. Закрытие тубдиспансеров - это следствие отказа государства от финансирования этого направления. Если вы подумали, что закон, или другой нормальный акт так и называется "Про закриття медичних закладів...", то во-первых, мне вас жаль, а во-вторых, вынужден вас разочаровать - "реформаторы" свое дело знают, и действуют несколько тоньше :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 02.05.18
Подякував: 902 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 15:11

  Schmit написав:Есть такое мнение, коронавирус является этновирусом.
Возможно бред.


Вчера хотел об этом написать , хотя этого видео с явно кумарным ведущим не видел. Действительно пока умирали от короновируса одни азиаты. С другой стороны было много опровержений теории этнической структуры вируса, что якобы так не бывает. Связано ли это с попыткой жесткой локализации заболевших в Азии или действительно есть этно-особенности вируса, пока приходится только гадать.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2294
З нами з: 14.11.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
3
5
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1121)
08.02.2020 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.