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#<1 ... 27282930 Додано: Суб 08 лют, 2020 19:14 Re: Коронавирус в Китае Выделение нового вируса летучей мыши в исследовании, опубликованном в «Вирусном журнале» 30 декабря 2015 года, под названием «Выделение и характеристика нового коронавируса летучей мыши, тесно связанного с прямым прародителем тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса», обнаружило, что вирус названный SL-CoV-WIV1, был почти идентичен Rs3367 с 99,9% идентичностью последовательности генома. Исследователи определили, что WIV1 может использовать человеческий ACE2 в качестве входного рецептора и потенциально может заразить клетки человека в этом исследовании. Впоследствии та же исследовательская группа выявила еще один вирус летучей мыши, который может использовать ACE2 и инфицировать линии клеток человека в лаборатории в 2015 году.



Кроме того, группа доктора Ши ( вот долбое... нет слов) провела еще одно исследование в 2018 году, чтобы решить вопрос о том, могут ли некоторые вирусы летучей мыши заражать людей с помощью человеческого ACE2, без необходимости в промежуточном хозяине. Но к моменту их исследования «не сообщалось о прямой передаче SARS-подобных CoV от летучих мышей людям».



Они собрали сыворотку у 218 жителей, которые живут недалеко от пещер летучих мышей с летучими мышами, переносящими вирусы. Эти пещеры были местом, где группа Ши собирала образцы вируса. Затем были проведены анализы ELISA для выявления антител к SARS-CoV у летучих мышей, поскольку наличие антител предполагает предварительное воздействие на коронавирус летучей мыши. Они обнаружили, что только 6 из 218 (2,7%) субъектов показали серопозитивность, что указывает на вероятность заражения SARS-CoV летучих мышей или родственными вирусами. За последние 12 месяцев у 6 положительных людей не было выявлено никаких клинических симптомов. В качестве контроля они собрали 240 образцов от случайных доноров крови в Ухани, в 1000 км от Юньнани, ни один из образцов крови Ухани не показал никакой положительной реакции на SARS-подобный CoV у летучих мышей.



Эти данные предполагают, что вероятность заражения людей вирусом летучей мыши очень мала, <2,9%, если это возможно, и без каких-либо явных симптомов у людей, которые живут очень близко к пещерам летучих мышей . По состоянию на 2018 год в Ухани не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека летучей мышью.



Послужной список Уханьского института вирусологии по инженерии «Прибыль от работы» Bat SARS-Like CoV.





Группе Чжэнли Ши в Институте вирусологии в Ухани удалось изолировать два инфекционных клона летучих мышей, похожих на SARS: SL-CoV-WIV1 и WIV16 от летучих мышей. В своих дальнейших исследованиях они обнаружили, что этот белок SL-CoV Spike (белок S) «[был] неспособен использовать любую из трех молекул ACE2 в качестве своего рецептора; Во-вторых, SL-CoV не удалось войти в клетки, экспрессирующие летучую мышь ACE2; В-третьих, химерный S, покрывающий ранее определенный рецептор-связывающий домен, приобрел способность проникать в клетки через человеческий ACE2, хотя и с разной эффективностью для разных конструкций; В-четвертых, было обнаружено, что минимальной области вставки (аминокислоты от 310 до 518) достаточно для превращения SL-CoV S из не-ACE2-связывания в человеческое ACE2-связывание ».



Таким образом, группа Ши обнаружила в исследовании, опубликованном в журнале вирусологии в феврале 2008 года, что естественный коронавирус летучей мыши не может использовать человеческий рецептор ACE2 для заражения людей. Однако при вставке с некоторыми аминокислотами от положения 310 до 518 для белковой последовательности CoV S летучей мыши, химерная CoV летучей мыши может использовать человеческий рецептор ACE2.



Между тем, другая исследовательская группа, возглавляемая доктором Ли, опубликовала в 2013 году свой вывод о том, что 5 аминокислотных сайтов на шиповых белках CoV играют решающую роль в связывании человеческого ACE2 с вирусом SARS (эти положения: Y442, L472, N479, D480, T487). , Эти 5 сайтов просто находятся в регионе, который группа Ши отметила как важный выше.



Позже Ли и Ши совместно провели исследование усиления функции, опубликованное в журнале вирусологии в сентябре 2015 года, на вирус MERS и вирус летучей мыши (штамм HKU4) в 2015 году. Поскольку вирус MERS может проникать в клетки человека, а HKU4 - нет, они ввели две одиночные мутации в белке спайка HKU4 и обнаружили, что новый мутантный белок S может позволить HKU4 проникать в клетки человека. Если они мутировали 2 сайта в пике MERS, то полученный псевдовирус MERS (экспериментальный вирус) больше не может проникать в клетки человека.



Кроме того, группа Ши присоединилась к международной группе, чтобы создать химерный вирус с вирусом летучей мыши SHC014, который они собрали в Юньнани. Поскольку они знают, что SHC014 вряд ли будет связываться с человеческим ACE2, они «синтезировали пик SHC014 в контексте компетентного для репликации адаптированного к мышам SARS-CoV остова». Таким образом, это лабораторный вирус с SARS-CoV, адаптированным к остову мыши (MA15), но с шипом SHC014.



К их удивлению, химерный вирус (SHC014-MA15) может использовать шип SHC014 для связывания с человеческим рецептором ACE2 и проникновения в клетки человека. SHC014-MA15 также может вызывать заболевание у мышей и также вызывать смерть. Существующие вакцины против SARS не могут защитить животных от инфекции SHC014-MA15. Следовательно, эти исследования химерного вируса могут привести к созданию более патогенных, более смертоносных штаммов CoV на моделях млекопитающих.



Из-за предписанной правительством США паузы в исследованиях усиления функции (GOF) в то время это международное исследование не продолжалось. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что группа Ши в Китае прекратила какие-либо дальнейшие исследования на пути введения мутаций GOF на CoV. И совершенно очевидно, что группа Ши уже освоила технологию обратного инжиниринга, достаточную для введения мутации в существующие SARS-CoV или SARS-подобные CoV для создания мутантного инфекционного коронавируса.



Интересно, что группа Ши опубликовала на bioRxiv 23 января 2020 года, что новый коронавирус летучей мыши, который они обнаружили в Юньнани, названный BatCov RaTG13, обладает 96,2% общей идентичностью последовательности генома с 2019-нКоВ. Тем не менее, этот вирус никогда не упоминался и не публиковался в их исследованиях ранее.



В информации о последовательностях, предоставленной ими в разделе дополнительных материалов и методов, 3 последовательности разделены между собранным ими 2019-нКоВ и вирусом RATG13, но отсутствуют в любом другом семействе SARS или Bat SARS-Like CoV в указанном документе. Эти 3 последовательности расположены близко к N-концу белка спайка, они являются GTNGTKR, NNKSWM, RSYLTPGD.



Возможности животного-хозяина 2019-нКоВ на рынке морепродуктов Хуанань



В одной из недавних работ Lancet под названием «Геномная характеристика и эпидемиология нового коронавируса 2019 года: последствия для происхождения вируса и связывания рецепторов» сообщается, что «для типичного РНК-вируса средняя скорость эволюции коронавирусов составляет примерно 10 ⁴ нуклеотидных замен на сайт в год, с мутациями, возникающими во время каждого цикла репликации. Поэтому поразительно, что последовательности 2019-нКоВ от разных пациентов, описанные здесь, были почти идентичны, с идентичностью последовательностей более 99,9%. Этот вывод свидетельствует о том, что 2019-нКоВ возник из одного источника в течение очень короткого периода времени и был обнаружен относительно быстро ».



При наличии мутаций в каждом цикле маловероятно, что разные летучие мыши могут содержать вирусы с одинаковой последовательностью. Если одних летучих мышей недостаточно для передачи вируса, в качестве промежуточного хозяина необходимо другое животное, и вероятность идентичности вируса еще меньше. Поскольку рынок морепродуктов является не единственным источником вспышки, разумно предположить, что если другое животное является промежуточным хозяином вируса, то это животное должно иметь контакт с летучими мышами, позволить коронавирусу летучей мыши размножаться в них и, в конечном итоге, животное должно обладать способностью передавать вирусы людям, которые могут или не могут контактировать с рынком морепродуктов Хуанань.



Поэтому возникли серьезные вопросы о том, была ли эта вспышка коронавируса в Ухане причиной утечки или неправильного обращения с лабораторными животными, использованными в исследованиях коронавируса. Это разумное публичное расследование относительно источника вспышки, и оно требует прозрачного расследования со стороны китайских властей и иностранных экспертов по контролю над заболеваниями и лабораторным операциям. Речь идет не только об ответственности за медицинскую этику или лабораторные операции по обеспечению безопасности, это напрямую связано с нынешними усилиями по сдерживанию вспышки вируса.



В то время как животное-хозяин 2019-нКоВ еще не идентифицировано, данные и информация от возможных животных-хозяев и потенциальной зооновой инфекции необходимы для предотвращения и контроля заболеваний в международном масштабе.



Рынок морепродуктов Хуанань обладает высоким потенциалом для укрытия животных-хозяев. Данные о животных и результаты профилирования на рынке морепродуктов Хуанань должны быть незамедлительно обнародованы властями Китая, даже если это отрицательные результаты. Крайне важно , чтобы США CDC и сотрудники ВОЗ требуют , чтобы китайские власти освободить информацию о данных животных тестирования.



Если китайские власти откажутся раскрывать данные испытаний образцов животных, это может означать умышленное сокрытие истинного происхождения вспышки 2019-нКоВ. Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 08 лют, 2020 19:41, всього редагувалось 2 разів. vladislavlvov

Повідомлень: 2054 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 19:29 Re: Коронавирус в Китае

пишут что минусовая температура резко увеличивает время жизни короновируса, а тепло больше 20 наоборот уменьшает..

Сцу.. хочу лета..

Если при холоде вирус держится более 5 дней кроме ежедневной обработки вариантов нет..

время жизни короновируса зависит от температуры и поверхности:пишут что минусовая температура резко увеличивает время жизни короновируса, а тепло больше 20 наоборот уменьшает..Сцу.. хочу лета..Если при холоде вирус держится более 5 дней кроме ежедневной обработки вариантов нет.. vladislavlvov

Повідомлень: 2054 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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