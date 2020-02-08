Коронавирус в Китае

Выделение нового вируса летучей мыши в исследовании, опубликованном в «Вирусном журнале» 30 декабря 2015 года, под названием «Выделение и характеристика нового коронавируса летучей мыши, тесно связанного с прямым прародителем тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса», обнаружило, что вирус названный SL-CoV-WIV1, был почти идентичен Rs3367 с 99,9% идентичностью последовательности генома. Исследователи определили, что WIV1 может использовать человеческий ACE2 в качестве входного рецептора и потенциально может заразить клетки человека в этом исследовании. Впоследствии та же исследовательская группа выявила еще один вирус летучей мыши, который может использовать ACE2 и инфицировать линии клеток человека в лаборатории в 2015 году.
Кроме того, группа доктора Ши ( вот долбое... нет слов) провела еще одно исследование в 2018 году, чтобы решить вопрос о том, могут ли некоторые вирусы летучей мыши заражать людей с помощью человеческого ACE2, без необходимости в промежуточном хозяине. Но к моменту их исследования «не сообщалось о прямой передаче SARS-подобных CoV от летучих мышей людям».
Они собрали сыворотку у 218 жителей, которые живут недалеко от пещер летучих мышей с летучими мышами, переносящими вирусы. Эти пещеры были местом, где группа Ши собирала образцы вируса. Затем были проведены анализы ELISA для выявления антител к SARS-CoV у летучих мышей, поскольку наличие антител предполагает предварительное воздействие на коронавирус летучей мыши. Они обнаружили, что только 6 из 218 (2,7%) субъектов показали серопозитивность, что указывает на вероятность заражения SARS-CoV летучих мышей или родственными вирусами. За последние 12 месяцев у 6 положительных людей не было выявлено никаких клинических симптомов. В качестве контроля они собрали 240 образцов от случайных доноров крови в Ухани, в 1000 км от Юньнани, ни один из образцов крови Ухани не показал никакой положительной реакции на SARS-подобный CoV у летучих мышей.
Эти данные предполагают, что вероятность заражения людей вирусом летучей мыши очень мала, <2,9%, если это возможно, и без каких-либо явных симптомов у людей, которые живут очень близко к пещерам летучих мышей. По состоянию на 2018 год в Ухани не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека летучей мышью.
Послужной список Уханьского института вирусологии по инженерии «Прибыль от работы» Bat SARS-Like CoV.
Группе Чжэнли Ши в Институте вирусологии в Ухани удалось изолировать два инфекционных клона летучих мышей, похожих на SARS: SL-CoV-WIV1 и WIV16 от летучих мышей. В своих дальнейших исследованиях они обнаружили, что этот белок SL-CoV Spike (белок S) «[был] неспособен использовать любую из трех молекул ACE2 в качестве своего рецептора; Во-вторых, SL-CoV не удалось войти в клетки, экспрессирующие летучую мышь ACE2; В-третьих, химерный S, покрывающий ранее определенный рецептор-связывающий домен, приобрел способность проникать в клетки через человеческий ACE2, хотя и с разной эффективностью для разных конструкций; В-четвертых, было обнаружено, что минимальной области вставки (аминокислоты от 310 до 518) достаточно для превращения SL-CoV S из не-ACE2-связывания в человеческое ACE2-связывание ».
Таким образом, группа Ши обнаружила в исследовании, опубликованном в журнале вирусологии в феврале 2008 года, что естественный коронавирус летучей мыши не может использовать человеческий рецептор ACE2 для заражения людей. Однако при вставке с некоторыми аминокислотами от положения 310 до 518 для белковой последовательности CoV S летучей мыши, химерная CoV летучей мыши может использовать человеческий рецептор ACE2.
Между тем, другая исследовательская группа, возглавляемая доктором Ли, опубликовала в 2013 году свой вывод о том, что 5 аминокислотных сайтов на шиповых белках CoV играют решающую роль в связывании человеческого ACE2 с вирусом SARS (эти положения: Y442, L472, N479, D480, T487). , Эти 5 сайтов просто находятся в регионе, который группа Ши отметила как важный выше.
Позже Ли и Ши совместно провели исследование усиления функции, опубликованное в журнале вирусологии в сентябре 2015 года, на вирус MERS и вирус летучей мыши (штамм HKU4) в 2015 году. Поскольку вирус MERS может проникать в клетки человека, а HKU4 - нет, они ввели две одиночные мутации в белке спайка HKU4 и обнаружили, что новый мутантный белок S может позволить HKU4 проникать в клетки человека. Если они мутировали 2 сайта в пике MERS, то полученный псевдовирус MERS (экспериментальный вирус) больше не может проникать в клетки человека.
Кроме того, группа Ши присоединилась к международной группе, чтобы создать химерный вирус с вирусом летучей мыши SHC014, который они собрали в Юньнани. Поскольку они знают, что SHC014 вряд ли будет связываться с человеческим ACE2, они «синтезировали пик SHC014 в контексте компетентного для репликации адаптированного к мышам SARS-CoV остова». Таким образом, это лабораторный вирус с SARS-CoV, адаптированным к остову мыши (MA15), но с шипом SHC014.
К их удивлению, химерный вирус (SHC014-MA15) может использовать шип SHC014 для связывания с человеческим рецептором ACE2 и проникновения в клетки человека. SHC014-MA15 также может вызывать заболевание у мышей и также вызывать смерть. Существующие вакцины против SARS не могут защитить животных от инфекции SHC014-MA15. Следовательно, эти исследования химерного вируса могут привести к созданию более патогенных, более смертоносных штаммов CoV на моделях млекопитающих.
Из-за предписанной правительством США паузы в исследованиях усиления функции (GOF) в то время это международное исследование не продолжалось. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что группа Ши в Китае прекратила какие-либо дальнейшие исследования на пути введения мутаций GOF на CoV. И совершенно очевидно, что группа Ши уже освоила технологию обратного инжиниринга, достаточную для введения мутации в существующие SARS-CoV или SARS-подобные CoV для создания мутантного инфекционного коронавируса.
Интересно, что группа Ши опубликовала на bioRxiv 23 января 2020 года, что новый коронавирус летучей мыши, который они обнаружили в Юньнани, названный BatCov RaTG13, обладает 96,2% общей идентичностью последовательности генома с 2019-нКоВ. Тем не менее, этот вирус никогда не упоминался и не публиковался в их исследованиях ранее.
В информации о последовательностях, предоставленной ими в разделе дополнительных материалов и методов, 3 последовательности разделены между собранным ими 2019-нКоВ и вирусом RATG13, но отсутствуют в любом другом семействе SARS или Bat SARS-Like CoV в указанном документе. Эти 3 последовательности расположены близко к N-концу белка спайка, они являются GTNGTKR, NNKSWM, RSYLTPGD.
Возможности животного-хозяина 2019-нКоВ на рынке морепродуктов Хуанань
В одной из недавних работ Lancet под названием «Геномная характеристика и эпидемиология нового коронавируса 2019 года: последствия для происхождения вируса и связывания рецепторов» сообщается, что «для типичного РНК-вируса средняя скорость эволюции коронавирусов составляет примерно 10 ⁴ нуклеотидных замен на сайт в год, с мутациями, возникающими во время каждого цикла репликации. Поэтому поразительно, что последовательности 2019-нКоВ от разных пациентов, описанные здесь, были почти идентичны, с идентичностью последовательностей более 99,9%. Этот вывод свидетельствует о том, что 2019-нКоВ возник из одного источника в течение очень короткого периода времени и был обнаружен относительно быстро ».
При наличии мутаций в каждом цикле маловероятно, что разные летучие мыши могут содержать вирусы с одинаковой последовательностью. Если одних летучих мышей недостаточно для передачи вируса, в качестве промежуточного хозяина необходимо другое животное, и вероятность идентичности вируса еще меньше. Поскольку рынок морепродуктов является не единственным источником вспышки, разумно предположить, что если другое животное является промежуточным хозяином вируса, то это животное должно иметь контакт с летучими мышами, позволить коронавирусу летучей мыши размножаться в них и, в конечном итоге, животное должно обладать способностью передавать вирусы людям, которые могут или не могут контактировать с рынком морепродуктов Хуанань.
Поэтому возникли серьезные вопросы о том, была ли эта вспышка коронавируса в Ухане причиной утечки или неправильного обращения с лабораторными животными, использованными в исследованиях коронавируса. Это разумное публичное расследование относительно источника вспышки, и оно требует прозрачного расследования со стороны китайских властей и иностранных экспертов по контролю над заболеваниями и лабораторным операциям. Речь идет не только об ответственности за медицинскую этику или лабораторные операции по обеспечению безопасности, это напрямую связано с нынешними усилиями по сдерживанию вспышки вируса.
В то время как животное-хозяин 2019-нКоВ еще не идентифицировано, данные и информация от возможных животных-хозяев и потенциальной зооновой инфекции необходимы для предотвращения и контроля заболеваний в международном масштабе.
Рынок морепродуктов Хуанань обладает высоким потенциалом для укрытия животных-хозяев. Данные о животных и результаты профилирования на рынке морепродуктов Хуанань должны быть незамедлительно обнародованы властями Китая, даже если это отрицательные результаты. Крайне важно , чтобы США CDC и сотрудники ВОЗ требуют , чтобы китайские власти освободить информацию о данных животных тестирования.
Если китайские власти откажутся раскрывать данные испытаний образцов животных, это может означать умышленное сокрытие истинного происхождения вспышки 2019-нКоВ.