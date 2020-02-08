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#<1 ... 27282930 Додано: Суб 08 лют, 2020 19:14 Re: Коронавирус в Китае Выделение нового вируса летучей мыши в исследовании, опубликованном в «Вирусном журнале» 30 декабря 2015 года, под названием «Выделение и характеристика нового коронавируса летучей мыши, тесно связанного с прямым прародителем тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса», обнаружило, что вирус названный SL-CoV-WIV1, был почти идентичен Rs3367 с 99,9% идентичностью последовательности генома. Исследователи определили, что WIV1 может использовать человеческий ACE2 в качестве входного рецептора и потенциально может заразить клетки человека в этом исследовании. Впоследствии та же исследовательская группа выявила еще один вирус летучей мыши, который может использовать ACE2 и инфицировать линии клеток человека в лаборатории в 2015 году.



Кроме того, группа доктора Ши ( вот долбое... нет слов) провела еще одно исследование в 2018 году, чтобы решить вопрос о том, могут ли некоторые вирусы летучей мыши заражать людей с помощью человеческого ACE2, без необходимости в промежуточном хозяине. Но к моменту их исследования «не сообщалось о прямой передаче SARS-подобных CoV от летучих мышей людям».



Они собрали сыворотку у 218 жителей, которые живут недалеко от пещер летучих мышей с летучими мышами, переносящими вирусы. Эти пещеры были местом, где группа Ши собирала образцы вируса. Затем были проведены анализы ELISA для выявления антител к SARS-CoV у летучих мышей, поскольку наличие антител предполагает предварительное воздействие на коронавирус летучей мыши. Они обнаружили, что только 6 из 218 (2,7%) субъектов показали серопозитивность, что указывает на вероятность заражения SARS-CoV летучих мышей или родственными вирусами. За последние 12 месяцев у 6 положительных людей не было выявлено никаких клинических симптомов. В качестве контроля они собрали 240 образцов от случайных доноров крови в Ухани, в 1000 км от Юньнани, ни один из образцов крови Ухани не показал никакой положительной реакции на SARS-подобный CoV у летучих мышей.



Эти данные предполагают, что вероятность заражения людей вирусом летучей мыши очень мала, <2,9%, если это возможно, и без каких-либо явных симптомов у людей, которые живут очень близко к пещерам летучих мышей . По состоянию на 2018 год в Ухани не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека летучей мышью.



Послужной список Уханьского института вирусологии по инженерии «Прибыль от работы» Bat SARS-Like CoV.





Группе Чжэнли Ши в Институте вирусологии в Ухани удалось изолировать два инфекционных клона летучих мышей, похожих на SARS: SL-CoV-WIV1 и WIV16 от летучих мышей. В своих дальнейших исследованиях они обнаружили, что этот белок SL-CoV Spike (белок S) «[был] неспособен использовать любую из трех молекул ACE2 в качестве своего рецептора; Во-вторых, SL-CoV не удалось войти в клетки, экспрессирующие летучую мышь ACE2; В-третьих, химерный S, покрывающий ранее определенный рецептор-связывающий домен, приобрел способность проникать в клетки через человеческий ACE2, хотя и с разной эффективностью для разных конструкций; В-четвертых, было обнаружено, что минимальной области вставки (аминокислоты от 310 до 518) достаточно для превращения SL-CoV S из не-ACE2-связывания в человеческое ACE2-связывание ».



Таким образом, группа Ши обнаружила в исследовании, опубликованном в журнале вирусологии в феврале 2008 года, что естественный коронавирус летучей мыши не может использовать человеческий рецептор ACE2 для заражения людей. Однако при вставке с некоторыми аминокислотами от положения 310 до 518 для белковой последовательности CoV S летучей мыши, химерная CoV летучей мыши может использовать человеческий рецептор ACE2.



Между тем, другая исследовательская группа, возглавляемая доктором Ли, опубликовала в 2013 году свой вывод о том, что 5 аминокислотных сайтов на шиповых белках CoV играют решающую роль в связывании человеческого ACE2 с вирусом SARS (эти положения: Y442, L472, N479, D480, T487). , Эти 5 сайтов просто находятся в регионе, который группа Ши отметила как важный выше.



Позже Ли и Ши совместно провели исследование усиления функции, опубликованное в журнале вирусологии в сентябре 2015 года, на вирус MERS и вирус летучей мыши (штамм HKU4) в 2015 году. Поскольку вирус MERS может проникать в клетки человека, а HKU4 - нет, они ввели две одиночные мутации в белке спайка HKU4 и обнаружили, что новый мутантный белок S может позволить HKU4 проникать в клетки человека. Если они мутировали 2 сайта в пике MERS, то полученный псевдовирус MERS (экспериментальный вирус) больше не может проникать в клетки человека.



Кроме того, группа Ши присоединилась к международной группе, чтобы создать химерный вирус с вирусом летучей мыши SHC014, который они собрали в Юньнани. Поскольку они знают, что SHC014 вряд ли будет связываться с человеческим ACE2, они «синтезировали пик SHC014 в контексте компетентного для репликации адаптированного к мышам SARS-CoV остова». Таким образом, это лабораторный вирус с SARS-CoV, адаптированным к остову мыши (MA15), но с шипом SHC014.



К их удивлению, химерный вирус (SHC014-MA15) может использовать шип SHC014 для связывания с человеческим рецептором ACE2 и проникновения в клетки человека. SHC014-MA15 также может вызывать заболевание у мышей и также вызывать смерть. Существующие вакцины против SARS не могут защитить животных от инфекции SHC014-MA15. Следовательно, эти исследования химерного вируса могут привести к созданию более патогенных, более смертоносных штаммов CoV на моделях млекопитающих.



Из-за предписанной правительством США паузы в исследованиях усиления функции (GOF) в то время это международное исследование не продолжалось. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что группа Ши в Китае прекратила какие-либо дальнейшие исследования на пути введения мутаций GOF на CoV. И совершенно очевидно, что группа Ши уже освоила технологию обратного инжиниринга, достаточную для введения мутации в существующие SARS-CoV или SARS-подобные CoV для создания мутантного инфекционного коронавируса.



Интересно, что группа Ши опубликовала на bioRxiv 23 января 2020 года, что новый коронавирус летучей мыши, который они обнаружили в Юньнани, названный BatCov RaTG13, обладает 96,2% общей идентичностью последовательности генома с 2019-нКоВ. Тем не менее, этот вирус никогда не упоминался и не публиковался в их исследованиях ранее.



В информации о последовательностях, предоставленной ими в разделе дополнительных материалов и методов, 3 последовательности разделены между собранным ими 2019-нКоВ и вирусом RATG13, но отсутствуют в любом другом семействе SARS или Bat SARS-Like CoV в указанном документе. Эти 3 последовательности расположены близко к N-концу белка спайка, они являются GTNGTKR, NNKSWM, RSYLTPGD.



Возможности животного-хозяина 2019-нКоВ на рынке морепродуктов Хуанань



В одной из недавних работ Lancet под названием «Геномная характеристика и эпидемиология нового коронавируса 2019 года: последствия для происхождения вируса и связывания рецепторов» сообщается, что «для типичного РНК-вируса средняя скорость эволюции коронавирусов составляет примерно 10 ⁴ нуклеотидных замен на сайт в год, с мутациями, возникающими во время каждого цикла репликации. Поэтому поразительно, что последовательности 2019-нКоВ от разных пациентов, описанные здесь, были почти идентичны, с идентичностью последовательностей более 99,9%. Этот вывод свидетельствует о том, что 2019-нКоВ возник из одного источника в течение очень короткого периода времени и был обнаружен относительно быстро ».



При наличии мутаций в каждом цикле маловероятно, что разные летучие мыши могут содержать вирусы с одинаковой последовательностью. Если одних летучих мышей недостаточно для передачи вируса, в качестве промежуточного хозяина необходимо другое животное, и вероятность идентичности вируса еще меньше. Поскольку рынок морепродуктов является не единственным источником вспышки, разумно предположить, что если другое животное является промежуточным хозяином вируса, то это животное должно иметь контакт с летучими мышами, позволить коронавирусу летучей мыши размножаться в них и, в конечном итоге, животное должно обладать способностью передавать вирусы людям, которые могут или не могут контактировать с рынком морепродуктов Хуанань.



Поэтому возникли серьезные вопросы о том, была ли эта вспышка коронавируса в Ухане причиной утечки или неправильного обращения с лабораторными животными, использованными в исследованиях коронавируса. Это разумное публичное расследование относительно источника вспышки, и оно требует прозрачного расследования со стороны китайских властей и иностранных экспертов по контролю над заболеваниями и лабораторным операциям. Речь идет не только об ответственности за медицинскую этику или лабораторные операции по обеспечению безопасности, это напрямую связано с нынешними усилиями по сдерживанию вспышки вируса.



В то время как животное-хозяин 2019-нКоВ еще не идентифицировано, данные и информация от возможных животных-хозяев и потенциальной зооновой инфекции необходимы для предотвращения и контроля заболеваний в международном масштабе.



Рынок морепродуктов Хуанань обладает высоким потенциалом для укрытия животных-хозяев. Данные о животных и результаты профилирования на рынке морепродуктов Хуанань должны быть незамедлительно обнародованы властями Китая, даже если это отрицательные результаты. Крайне важно , чтобы США CDC и сотрудники ВОЗ требуют , чтобы китайские власти освободить информацию о данных животных тестирования.



Если китайские власти откажутся раскрывать данные испытаний образцов животных, это может означать умышленное сокрытие истинного происхождения вспышки 2019-нКоВ. Востаннє редагувалось vladislavlvov в Суб 08 лют, 2020 19:41, всього редагувалось 2 разів. vladislavlvov

Повідомлень: 2056 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 374 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 19:29 Re: Коронавирус в Китае

пишут что минусовая температура резко увеличивает время жизни короновируса, а тепло больше 20 наоборот уменьшает..

Сцу.. хочу лета..

Если при холоде вирус держится более 5 дней кроме ежедневной обработки вариантов нет..

время жизни короновируса зависит от температуры и поверхности:пишут что минусовая температура резко увеличивает время жизни короновируса, а тепло больше 20 наоборот уменьшает..Сцу.. хочу лета..Если при холоде вирус держится более 5 дней кроме ежедневной обработки вариантов нет.. vladislavlvov

Повідомлень: 2056 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 20:24 Re: Коронавирус в Китае Репортерская записная книжка: жизнь и смерть в отделении интенсивной терапии коронавируса в Ухане.

WUHAN (CAIXIN GLOBAL) - В эпидемии коронавируса врачи, находящиеся на переднем крае, подвергаются наибольшему риску и лучше понимают ситуацию. Доктор Пэн Чжиюн, директор отделения острой медицины в Южной центральной больнице Уханьского университета, является одним из таких врачей.

Во вторник во время интервью с Caixin доктор Пэн рассказал о своем личном опыте первого знакомства с болезнью в начале января и быстрого понимания ее вирулентного потенциала и необходимости строгих карантинных мер.

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Когда инфекция распространилась и затопила его реанимацию, врач заметил, что три недели, похоже, определяют разницу между жизнью и смертью. Пациенты с более сильной иммунной системой начнут выздоравливать через пару недель, но на второй неделе в некоторых случаях наступит ухудшение.

На третьей неделе для поддержания жизни некоторых из этих острых пациентов может потребоваться чрезвычайное вмешательство. По словам доктора Пэна, показатель смертности для этой группы составляет от 4 до 5 процентов. Проработав свои 12-часовые дневные смены, доктор проводит вечера, исследуя болезнь, и резюмирует свои наблюдения в диссертации.

Врачи и медсестры в его больнице перегружены пациентами. После того, как они надевают защитные костюмы, они остаются без еды, напитков и туалетов в течение всей смены. Это потому, что не хватает костюмов для смены в середине смены, сказал он.

В течение последнего месяца на переднем крае борьбы с коронавирусами доктор Пэн много раз доводился до слез, когда его заставляли отворачивать пациентов из-за нехватки персонала и коек. Однако он сказал, что на самом деле до него дошла смерть остро больной беременной женщины, когда лечение прекратилось из-за нехватки денег - за день до того, как правительство приняло решение покрыть расходы на все виды лечения коронавирусом.



Вот наше интервью с врачом отделения интенсивной терапии:

КРИТЕРИИ ОТБОРА БЫЛИ СЛИШКОМ ЖЕСТКИМИ В НАЧАЛЕ

Caixin: Когда вы встретили своего первого нового пациента с коронавирусом?

Д-р Пэн Чжиюн: 6 января 2020 года. Был пациент из Хуангана, которому несколько больниц отказали, и который был отправлен в отделение неотложной помощи Южной центральной больницы. Я присутствовал на консультации. В то время болезнь уже была тяжелой, и у него было затрудненное дыхание. Я сразу понял, что он заразился этой болезнью. Мы долго обсуждали, принимать ли пациента. Если мы этого не сделали, ему некуда было идти; если бы мы это сделали, была высокая вероятность того, что болезнь заразит других. Нам пришлось сделать очень строгий карантин. Мы решили взять пациента в конце.



Я позвонил директору больницы и рассказал ему историю, в том числе тот факт, что мы должны были очистить больничную комнату от других пациентов и перестроить ее по стандартам Sars, установив зону загрязнения, буферную зону, зону очистки и разделив жилые зоны. персонала больницы от пациентов.

6 января, когда пациент находился в отделении неотложной помощи, мы провели карантинное ремоделирование в отделении неотложной помощи и провели капитальный ремонт отделения интенсивной терапии. В отделении интенсивной терапии Южной центральной больницы всего 66 коек. Мы сохранили место, посвященное пациентам с коронавирусом. Я знал заразность этой болезни. Должно было быть больше людей, поэтому мы отложили 16 кроватей. Мы провели карантинные ремонтные работы в области инфекционных заболеваний, потому что респираторные заболевания передаются по воздуху, поэтому даже воздух должен быть помещен в карантин, чтобы внутри помещений не могло выходить воздух. В то время некоторые говорили, что в отделении интенсивной терапии было ограниченное количество коек, а 16 было чрезмерным. Я сказал, что это не чрезмерно.

Caixin: Вы предсказывали еще в январе, что будет передаваться от человека к человеку, и даже приняли карантинные меры. Вы сообщали о ситуации руководству?

Пэн: Эта болезнь действительно распространялась очень быстро. К 10 января 16 коек в нашем отделении интенсивной терапии были заполнены. Мы увидели, насколько тяжелой была ситуация, и сказали руководству больницы, что они должны были сообщить еще больше. Наш руководитель тоже почувствовал, что это срочно, и доложил об этом в городской комитет здравоохранения Ухани 12 января департамент отправил команду из трех специалистов в Южный Центральный для расследования. Специалисты сказали, что клинические симптомы действительно напоминали Сарс, но они все еще говорили о критериях диагностики, такого рода вещи. Мы ответили, что эти стандарты слишком строги. Очень немногие люди будут диагностированы на основе этих критериев. Руководитель нашей больницы сказал им это много раз в течение этого периода. Я знаю, что другие больницы делали то же самое.

Доктор Ли Вэньлян был помещен в больницу в начале января и позже подтвердил наличие коронавируса, согласно записи в его учетной записи в социальных сетях.

До этого специалисты уже отправились в больницу Цзиньинтань для исследования и сделали набор критериев диагностики. Вы должны были быть на Южно-Китайском рынке морепродуктов, вам нужно было лихорадить и получить положительный результат на вирус. Вы должны были соответствовать всем трем критериям, чтобы поставить диагноз. Третий был особенно строгим. На самом деле, очень немногие люди смогли проверить на вирус.

18 января высокопоставленные специалисты Национальной комиссии здравоохранения приехали в Ухань, чтобы осмотреть Южную центральную больницу. Я снова сказал им, что критерии были слишком высокими. Таким образом, было легко пропустить инфекции. Я сказал им, что это заразно; если вы сделали критерии слишком высокими и отпустили пациентов, вы подвергаете общество опасности. После приезда второй национальной команды специалистов критерии были изменены. Количество диагностированных пациентов быстро росло.

Caixin: Что заставило вас поверить, что новый коронавирус может передаваться между людьми?

Пэн: Основываясь на своем клиническом опыте и знаниях, я полагал, что это заболевание будет остро заразным, и что мы должны были обеспечить защиту на высоком уровне. Вирус не собирается меняться в зависимости от воли человека. Я чувствовал, что мы должны уважать это и действовать согласно науке. По моим требованиям отделение интенсивной терапии Южной центральной больницы приняло строгие меры карантина, и в результате в нашем отделении было только две инфекции. По состоянию на 28 января из всего медицинского персонала больницы только 40 были инфицированы. Это намного меньше по сравнению с другими больницами в процентном отношении к общей численности медицинского персонала.

Нам больно видеть, как коронавирус развивается до такого отчаянного состояния. Но сейчас приоритетом является лечение людей; сделать все возможное, чтобы спасти людей.

СМЕРТНОСТЬ ДЛЯ ОСТРЫХ ПАЦИЕНТОВ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 4 ДО 5 ПРОЦЕНТОВ; 3 НЕДЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ



Caixin: На основании вашего клинического опыта, какова прогрессия заболевания нового коронавируса?

Пэн: В последнее время я проводил дневное время, наблюдая за пациентами в отделении интенсивной терапии, а затем проводил исследования по вечерам. Я только что написал диссертацию. Я использовал данные из 138 случаев, которые были в Южной центральной больнице с 7 по 28 января, и попытался обобщить некоторые паттерны нового коронавируса.

Многие вирусы вымрут сами по себе через определенное время. Мы называем эти самоограниченные заболевания.

Я заметил, что период появления нового коронавируса обычно составляет три недели, от появления симптомов до развития затрудненного дыхания. В основном переход от легких до тяжелых симптомов занимает около недели. Есть все виды легких симптомов: слабость, одышка, у некоторых есть лихорадка, у некоторых нет. Согласно исследованиям наших 138 случаев, наиболее распространенными симптомами на первом этапе являются повышение температуры тела (98,6% случаев), слабость (69,6%), кашель (59,4%), мышечные боли (34,8%), затрудненное дыхание. (31,2%), в то время как менее распространенные симптомы включают головные боли, головокружение, боли в животе, диарею, тошноту, рвоту.



Но некоторым пациентам, которые входят на вторую неделю, внезапно станет хуже. На этом этапе люди должны идти в больницу. У пожилых людей с сопутствующими заболеваниями могут развиться осложнения; некоторые могут нуждаться в искусственном дыхании. Когда другие органы организма начинают выходить из строя, именно тогда он становится тяжелым, в то время как те, у кого сильная иммунная система, видят, что их симптомы уменьшаются в серьезности на этой стадии и постепенно восстанавливаются. Таким образом, вторая неделя определяет, станет ли болезнь критической.

Третья неделя определяет, приводит ли критическая болезнь к смерти. Некоторые в критическом состоянии, которые получают лечение, могут поднять свой уровень лимфоцитов, типа белых кровяных клеток, и увидеть улучшение их иммунной системы, и их, так сказать, вернули. Но те, у кого количество лимфоцитов продолжает снижаться, те, чья иммунная система в конце концов разрушена, испытывают полиорганную недостаточность и умирают.

Для большинства болезнь заканчивается через две недели, тогда как для тех, для кого болезнь становится тяжелой, если они могут выжить три недели, они хороши. Те, кто не может, умрут через три недели.

Caixin: Не могли бы вы дать более подробную информацию о клинических исследованиях? Какой процент случаев развивается от легких до тяжелых условий? Какой процент серьезных случаев перерастет в опасные для жизни случаи? Каков уровень смертности?

Пэн: Исходя из моих клинических наблюдений, эта болезнь очень заразна, но смертность низкая. Те, которые перешли в опасную для жизни стадию, часто встречались у пожилых людей с хроническими заболеваниями.





По состоянию на 28 января из 138 случаев 36 находились в отделении интенсивной терапии, 28 выздоровели, пять умерли. То есть уровень смертности пациентов с тяжелыми состояниями составил 3,6%. Вчера (3 февраля) умер еще один пациент, в результате чего уровень смертности достиг 4,3%. Учитывая пациентов в отделении интенсивной терапии, вероятно, будет больше смертей. Уровень смертности также может повыситься, но незначительно.



У госпитализированных, как правило, тяжелые или опасные для жизни условия. Пациенты с легкими симптомами помещаются в карантин в домашних условиях. Мы не собрали данные о проценте случаев, которые прогрессируют от легких симптомов до серьезных симптомов. Если пациент переходит из тяжелых состояний в угрожающие жизни состояния, пациент будет отправлен в отделение интенсивной терапии. Из 138 пациентов 36 были переведены в ОИТ, что





Процент смертей среди опасных для жизни случаев составляет около 15 процентов. Средний период перехода от легких условий к угрожающим жизни составляет около 10 дней. Двадцать восемь пациентов выздоровели и были выписаны. В настоящее время уровень выздоровления составляет 20,3%, в то время как другие пациенты остаются в больнице.



Примечательно, что 12 случаев были связаны с Южно-Китайским рынком морепродуктов; 57 были инфицированы во время госпитализации, в том числе 17 пациентов уже госпитализированы в других отделениях; и 40 медицинских работников из 138 случаев (по состоянию на 28 января). Это свидетельствует о том, что больница является зоной высокого риска, и необходимо принять соответствующие меры защиты.



Caixin: Какой самый серьезный риск для серьезного пациента?



Пэн: Самое большое нападение, которое запускает вирус, на иммунную систему пациента. Это вызывает снижение количества лимфоцитов, повреждение легких и одышку. Многие серьезные пациенты умерли от удушья. Другие умерли от отказа нескольких органов после осложнений в их органах, вызванных коллапсом иммунной системы.





Caixin: 39-летний пациент в Гонконге страдал остановкой сердца, и его смерть последовала быстро. У нескольких пациентов не было серьезных симптомов при нападении вируса или на ранних стадиях, но они внезапно умерли. Некоторые эксперты утверждают, что вирус вызывает шторм цитокинов, который разрушает более сильную иммунную систему молодых людей. В конечном итоге чрезмерное воспаление, вызванное цитокинами, приводит к более высокой смертности. Вы видели такое явление во вспышке коронавируса?



Пэн: По моим наблюдениям, у трети пациентов было воспаление во всем теле. Это не обязательно ограничивалось молодыми людьми. Механизм цитокиновой бури заключается в воспалении всего тела, которое приводит к выходу из строя нескольких органов и быстро развивается в терминальную стадию. В некоторых быстро прогрессирующих случаях от воспаления всего тела до угрожающей жизни стадии требовалось от двух до трех дней.



Caixin: Как вы относитесь к серьезным и опасным для жизни случаям?



Пэн: Для серьезных и опасных для жизни случаев наш основной подход заключается в обеспечении кислородом большого объема кислорода. Сначала неинвазивный кислород с машинной накачкой, а затем интубированный кислород, если условия ухудшаются. В опасных для жизни случаях мы используем Ecmo (экстракорпоральная мембранная оксигенация или прокачка крови пациента через аппарат искусственного легкого). В четырех случаях мы применили Ecmo, чтобы спасти пациентов от смерти.



В настоящее время нет специальных препаратов для коронавируса. Основная цель отделения интенсивной терапии - помочь пациентам поддерживать функции своего организма. У разных пациентов разные симптомы. В случае одышки мы давали кислород; в случае почечной недостаточности мы дали диализ; в случае комы мы развернули Ecmo. Мы оказываем поддержку везде, где пациент нуждается в ней для поддержания его жизни. Как только количество лимфоцитов возрастет и иммунная система улучшится, вирус будет очищен. Однако, если количество лимфоцитов продолжает падать, это опасно, потому что вирус продолжает размножаться. После того, как иммунная система пациента разрушена, его трудно спасти.



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Ученые, работающие в университетской лаборатории VirPath, классифицированной как уровень безопасности «P3», 5 февраля 2020 года пытаются найти эффективное лечение против нового сарсоподобного коронавируса. ФОТО: AFP

Caixin: есть новости о некоторых наркотиках, которые работают. Люди надеются на эффект ремдесивира американского производства, который вылечил первый случай в Соединенных Штатах. Что вы думаете о наркотиках?



Пэн: До сих пор не существует новых лекарств, нацеленных на коронавирус 2019 года. Некоторые пациенты могут восстановиться после приема некоторых лекарств наряду с поддерживающим лечением. Но такие отдельные случаи не указывают на универсальный эффект препаратов. Эффект также связан с серьезностью каждого случая и индивидуальным состоянием здоровья. Люди срочно хотят излечиться, и это понятно. Но мы должны быть осторожными.



Caixin: Есть ли у вас какие-либо советы для пациентов, инфицированных коронавирусом?



Пэн: Наиболее эффективный подход к вирусной эпидемии - это контроль источника вируса, пресечение распространения вируса и предотвращение передачи вируса от человека человеку. Мой совет пациенту - обратиться в специальное отделение по инфекционным заболеваниям, раннему выявлению, ранней диагностике, раннему карантину и раннему лечению. Как только это переросло в серьезный случай, госпитализация стала обязательной. Лучше сдерживать заболевание на ранней стадии. Как только он достигает опасной для жизни стадии, его становится гораздо труднее лечить, и ему требуется больше медицинских ресурсов. Что касается опасных для жизни случаев, попытайтесь спасти их с помощью мер интенсивной терапии, направленных на снижение уровня смертности.





Caixin: Сколько пациентов с опасными для жизни условиями вы лечили? Сколько выздоровели?



Пэн: По состоянию на 4 февраля шесть пациентов в отделении интенсивной терапии Южной центральной больницы умерли. Восемьдесят процентов из них улучшаются, четверть приближается к своему увольнению, а остальные все еще выздоравливают в отдельных отделениях.



Пациент, который произвел на меня наибольшее впечатление, прибыл из Хуангана. Он был первым, кто был спасен с помощью Ecmo. Он имел контакты с Южно-Китайским рынком морепродуктов и находился в очень тяжелом состоянии. Он был переведен в отделение интенсивной терапии, и мы спасли его с помощью Ecmo. Он был выписан из больницы 28 января.







Caixin: Какова ваша рабочая нагрузка и темп?



Пэн: Работа в отделении интенсивной терапии перегружена. В Южной центральной больнице имеется три палаты для пациентов на 66 коек, в которых могут разместиться 150 пациентов. С 7 января, когда мы получили первого пациента, никто не уходил. Мы по очереди работали в отделении интенсивной терапии. Даже беременный медперсонал не брал отпуск. После того как эпидемия усугубилась, никто из медицинского персонала не пошел домой. Мы отдыхаем в отеле рядом с больницей или в больнице.



В отделенном отделении мы носим защитное снаряжение 3 уровня. Одна смена - 12 часов для врача и восемь часов для медсестры. Поскольку защитного снаряжения не хватает, для медицинского работника в день есть только один комплект. Мы воздерживаемся от еды и питья во время нашей смены, потому что снаряжение больше не защищает, когда мы идем в уборную. Механизм плотный, герметичный и прочный для нашего тела. Вначале было неудобно, но мы привыкли к этому.



Caixin: Вы пережили очень опасный момент? Например, в случае интубации, что вы делаете, чтобы предотвратить заражение?



Пэн: Это новый коронавирус. Мы не уверены в его природе и пути распространения. Это неправда, если мы говорим, что не боимся. Медицинский персонал в некоторой степени боится. Но пациенты нуждаются в нас. Когда у пациента перехватывает дыхание и неинвазивная подача кислорода прекращается, мы должны применить интубацию. Процедура опасна, так как у пациента может быть рвота или плевок. Медицинский персонал может подвергнуться опасности заражения. Мы строго требуем, чтобы врачи и медсестры применяли защиту самого высокого уровня. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, - это нехватка защитного снаряжения. Защитный запас для персонала отделения интенсивной терапии истощается, хотя больница отдает приоритет поставкам для нас.



Caixin: Есть что-то, что тебя особенно поразило? Ты плакал?



Пэн: Я часто плакал, потому что очень много пациентов не могли быть госпитализированы. Они вопили перед больницей. Некоторые пациенты даже опустились на колени, чтобы попросить меня принять его в больницу. Но я ничего не мог поделать, так как все кровати были заняты. Я плакал, пока отказывался. Теперь у меня кончились слезы. У меня нет других мыслей, кроме как сделать все возможное, чтобы спасти больше жизней. печальным для меня была беременная женщина из Хуангана. Она была в очень серьезном состоянии. Почти 200 000 юаней (39 505 долл. США) было потрачено после более чем недели в отделении интенсивной терапии. Она была из сельской местности, а деньги на госпитализацию брали у ее родственников и друзей. Ее состояние улучшалось после использования Ecmo, и она, вероятно, выживет. Но ее муж решил сдаться. Он плакал за свое решение. Я тоже плакал, потому что чувствовал, что есть надежда на ее спасение. Женщина умерла после того, как мы сдались. И именно на следующий день правительство объявило о новой политике, которая предлагает бесплатное лечение для всех пациентов, инфицированных коронавирусом. Мне так жаль эту беременную женщину.

Заместитель директора нашего отдела сказал мне одну вещь, и он тоже плакал. Уханьская 7-я больница сотрудничает с нашей больницей, Южной центральной больницей. Заместитель директора пошел туда, чтобы помочь в их реанимации. Он обнаружил, что две трети медицинского персонала в отделении интенсивной терапии уже инфицированы. Врачи бегали «голые», так как знали, что их заразят, учитывая нехватку защитного снаряжения. Они все еще работали там, тем не менее. Вот почему медицинский персонал отделения интенсивной терапии был почти весь больной. Это слишком сложно для наших врачей и медсестер.



Эта история была первоначально опубликована Caixin Global. WUHAN (CAIXIN GLOBAL) - В эпидемии коронавируса врачи, находящиеся на переднем крае, подвергаются наибольшему риску и лучше понимают ситуацию. Доктор Пэн Чжиюн, директор отделения острой медицины в Южной центральной больнице Уханьского университета, является одним из таких врачей.Во вторник во время интервью с Caixin доктор Пэн рассказал о своем личном опыте первого знакомства с болезнью в начале января и быстрого понимания ее вирулентного потенциала и необходимости строгих карантинных мер.[/url]Когда инфекция распространилась и затопила его реанимацию, врач заметил, что три недели, похоже, определяют разницу между жизнью и смертью. Пациенты с более сильной иммунной системой начнут выздоравливать через пару недель, но на второй неделе в некоторых случаях наступит ухудшение.На третьей неделе для поддержания жизни некоторых из этих острых пациентов может потребоваться чрезвычайное вмешательство. По словам доктора Пэна, показатель смертности для этой группы составляет от 4 до 5 процентов. Проработав свои 12-часовые дневные смены, доктор проводит вечера, исследуя болезнь, и резюмирует свои наблюдения в диссертации.Врачи и медсестры в его больнице перегружены пациентами. После того, как они надевают защитные костюмы, они остаются без еды, напитков и туалетов в течение всей смены. Это потому, что не хватает костюмов для смены в середине смены, сказал он.В течение последнего месяца на переднем крае борьбы с коронавирусами доктор Пэн много раз доводился до слез, когда его заставляли отворачивать пациентов из-за нехватки персонала и коек. Однако он сказал, что на самом деле до него дошла смерть остро больной беременной женщины, когда лечение прекратилось из-за нехватки денег - за день до того, как правительство приняло решение покрыть расходы на все виды лечения коронавирусом.Вот наше интервью с врачом отделения интенсивной терапии:Caixin: Когда вы встретили своего первого нового пациента с коронавирусом?Д-р Пэн Чжиюн: 6 января 2020 года. Был пациент из Хуангана, которому несколько больниц отказали, и который был отправлен в отделение неотложной помощи Южной центральной больницы. Я присутствовал на консультации. В то время болезнь уже была тяжелой, и у него было затрудненное дыхание. Я сразу понял, что он заразился этой болезнью. Мы долго обсуждали, принимать ли пациента. Если мы этого не сделали, ему некуда было идти; если бы мы это сделали, была высокая вероятность того, что болезнь заразит других. Нам пришлось сделать очень строгий карантин. Мы решили взять пациента в конце.Я позвонил директору больницы и рассказал ему историю, в том числе тот факт, что мы должны были очистить больничную комнату от других пациентов и перестроить ее по стандартам Sars, установив зону загрязнения, буферную зону, зону очистки и разделив жилые зоны. персонала больницы от пациентов.6 января, когда пациент находился в отделении неотложной помощи, мы провели карантинное ремоделирование в отделении неотложной помощи и провели капитальный ремонт отделения интенсивной терапии. В отделении интенсивной терапии Южной центральной больницы всего 66 коек. Мы сохранили место, посвященное пациентам с коронавирусом. Я знал заразность этой болезни. Должно было быть больше людей, поэтому мы отложили 16 кроватей. Мы провели карантинные ремонтные работы в области инфекционных заболеваний, потому что респираторные заболевания передаются по воздуху, поэтому даже воздух должен быть помещен в карантин, чтобы внутри помещений не могло выходить воздух. В то время некоторые говорили, что в отделении интенсивной терапии было ограниченное количество коек, а 16 было чрезмерным. Я сказал, что это не чрезмерно.Caixin: Вы предсказывали еще в январе, что будет передаваться от человека к человеку, и даже приняли карантинные меры. Вы сообщали о ситуации руководству?Пэн: Эта болезнь действительно распространялась очень быстро. К 10 января 16 коек в нашем отделении интенсивной терапии были заполнены. Мы увидели, насколько тяжелой была ситуация, и сказали руководству больницы, что они должны были сообщить еще больше. Наш руководитель тоже почувствовал, что это срочно, и доложил об этом в городской комитет здравоохранения Ухани 12 января департамент отправил команду из трех специалистов в Южный Центральный для расследования. Специалисты сказали, что клинические симптомы действительно напоминали Сарс, но они все еще говорили о критериях диагностики, такого рода вещи. Мы ответили, что эти стандарты слишком строги. Очень немногие люди будут диагностированы на основе этих критериев. Руководитель нашей больницы сказал им это много раз в течение этого периода. Я знаю, что другие больницы делали то же самое.Доктор Ли Вэньлян был помещен в больницу в начале января и позже подтвердил наличие коронавируса, согласно записи в его учетной записи в социальных сетях.До этого специалисты уже отправились в больницу Цзиньинтань для исследования и сделали набор критериев диагностики. Вы должны были быть на Южно-Китайском рынке морепродуктов, вам нужно было лихорадить и получить положительный результат на вирус. Вы должны были соответствовать всем трем критериям, чтобы поставить диагноз. Третий был особенно строгим. На самом деле, очень немногие люди смогли проверить на вирус.18 января высокопоставленные специалисты Национальной комиссии здравоохранения приехали в Ухань, чтобы осмотреть Южную центральную больницу. Я снова сказал им, что критерии были слишком высокими. Таким образом, было легко пропустить инфекции. Я сказал им, что это заразно; если вы сделали критерии слишком высокими и отпустили пациентов, вы подвергаете общество опасности. После приезда второй национальной команды специалистов критерии были изменены. Количество диагностированных пациентов быстро росло.Caixin: Что заставило вас поверить, что новый коронавирус может передаваться между людьми?Пэн: Основываясь на своем клиническом опыте и знаниях, я полагал, что это заболевание будет остро заразным, и что мы должны были обеспечить защиту на высоком уровне. Вирус не собирается меняться в зависимости от воли человека. Я чувствовал, что мы должны уважать это и действовать согласно науке. По моим требованиям отделение интенсивной терапии Южной центральной больницы приняло строгие меры карантина, и в результате в нашем отделении было только две инфекции. По состоянию на 28 января из всего медицинского персонала больницы только 40 были инфицированы. Это намного меньше по сравнению с другими больницами в процентном отношении к общей численности медицинского персонала.Нам больно видеть, как коронавирус развивается до такого отчаянного состояния. Но сейчас приоритетом является лечение людей; сделать все возможное, чтобы спасти людей.Caixin: На основании вашего клинического опыта, какова прогрессия заболевания нового коронавируса?Пэн: В последнее время я проводил дневное время, наблюдая за пациентами в отделении интенсивной терапии, а затем проводил исследования по вечерам. Я только что написал диссертацию. Я использовал данные из 138 случаев, которые были в Южной центральной больнице с 7 по 28 января, и попытался обобщить некоторые паттерны нового коронавируса.Многие вирусы вымрут сами по себе через определенное время. Мы называем эти самоограниченные заболевания.Я заметил, что период появления нового коронавируса обычно составляет три недели, от появления симптомов до развития затрудненного дыхания. В основном переход от легких до тяжелых симптомов занимает около недели. Есть все виды легких симптомов: слабость, одышка, у некоторых есть лихорадка, у некоторых нет. Согласно исследованиям наших 138 случаев, наиболее распространенными симптомами на первом этапе являются повышение температуры тела (98,6% случаев), слабость (69,6%), кашель (59,4%), мышечные боли (34,8%), затрудненное дыхание. (31,2%), в то время как менее распространенные симптомы включают головные боли, головокружение, боли в животе, диарею, тошноту, рвоту.Но некоторым пациентам, которые входят на вторую неделю, внезапно станет хуже. На этом этапе люди должны идти в больницу. У пожилых людей с сопутствующими заболеваниями могут развиться осложнения; некоторые могут нуждаться в искусственном дыхании. Когда другие органы организма начинают выходить из строя, именно тогда он становится тяжелым, в то время как те, у кого сильная иммунная система, видят, что их симптомы уменьшаются в серьезности на этой стадии и постепенно восстанавливаются. Таким образом, вторая неделя определяет, станет ли болезнь критической.Третья неделя определяет, приводит ли критическая болезнь к смерти. Некоторые в критическом состоянии, которые получают лечение, могут поднять свой уровень лимфоцитов, типа белых кровяных клеток, и увидеть улучшение их иммунной системы, и их, так сказать, вернули. Но те, у кого количество лимфоцитов продолжает снижаться, те, чья иммунная система в конце концов разрушена, испытывают полиорганную недостаточность и умирают.Для большинства болезнь заканчивается через две недели, тогда как для тех, для кого болезнь становится тяжелой, если они могут выжить три недели, они хороши. Те, кто не может, умрут через три недели.Caixin: Не могли бы вы дать более подробную информацию о клинических исследованиях? Какой процент случаев развивается от легких до тяжелых условий? Какой процент серьезных случаев перерастет в опасные для жизни случаи? Каков уровень смертности?Пэн: Исходя из моих клинических наблюдений, эта болезнь очень заразна, но смертность низкая. Те, которые перешли в опасную для жизни стадию, часто встречались у пожилых людей с хроническими заболеваниями.По состоянию на 28 января из 138 случаев 36 находились в отделении интенсивной терапии, 28 выздоровели, пять умерли. То есть уровень смертности пациентов с тяжелыми состояниями составил 3,6%. Вчера (3 февраля) умер еще один пациент, в результате чего уровень смертности достиг 4,3%. Учитывая пациентов в отделении интенсивной терапии, вероятно, будет больше смертей. Уровень смертности также может повыситься, но незначительно.У госпитализированных, как правило, тяжелые или опасные для жизни условия. Пациенты с легкими симптомами помещаются в карантин в домашних условиях. Мы не собрали данные о проценте случаев, которые прогрессируют от легких симптомов до серьезных симптомов. Если пациент переходит из тяжелых состояний в угрожающие жизни состояния, пациент будет отправлен в отделение интенсивной терапии. Из 138 пациентов 36 были переведены в ОИТ, чтоПроцент смертей среди опасных для жизни случаев составляет около 15 процентов. Средний период перехода от легких условий к угрожающим жизни составляет около 10 дней. Двадцать восемь пациентов выздоровели и были выписаны. В настоящее время уровень выздоровления составляет 20,3%, в то время как другие пациенты остаются в больнице.Примечательно, что 12 случаев были связаны с Южно-Китайским рынком морепродуктов; 57 были инфицированы во время госпитализации, в том числе 17 пациентов уже госпитализированы в других отделениях; и 40 медицинских работников из 138 случаев (по состоянию на 28 января). Это свидетельствует о том, что больница является зоной высокого риска, и необходимо принять соответствующие меры защиты.Caixin: Какой самый серьезный риск для серьезного пациента?Пэн: Самое большое нападение, которое запускает вирус, на иммунную систему пациента. Это вызывает снижение количества лимфоцитов, повреждение легких и одышку. Многие серьезные пациенты умерли от удушья. Другие умерли от отказа нескольких органов после осложнений в их органах, вызванных коллапсом иммунной системы.Caixin: 39-летний пациент в Гонконге страдал остановкой сердца, и его смерть последовала быстро. У нескольких пациентов не было серьезных симптомов при нападении вируса или на ранних стадиях, но они внезапно умерли. Некоторые эксперты утверждают, что вирус вызывает шторм цитокинов, который разрушает более сильную иммунную систему молодых людей. В конечном итоге чрезмерное воспаление, вызванное цитокинами, приводит к более высокой смертности. Вы видели такое явление во вспышке коронавируса?Пэн: По моим наблюдениям, у трети пациентов было воспаление во всем теле. Это не обязательно ограничивалось молодыми людьми. Механизм цитокиновой бури заключается в воспалении всего тела, которое приводит к выходу из строя нескольких органов и быстро развивается в терминальную стадию. В некоторых быстро прогрессирующих случаях от воспаления всего тела до угрожающей жизни стадии требовалось от двух до трех дней.Caixin: Как вы относитесь к серьезным и опасным для жизни случаям?Пэн: Для серьезных и опасных для жизни случаев наш основной подход заключается в обеспечении кислородом большого объема кислорода. Сначала неинвазивный кислород с машинной накачкой, а затем интубированный кислород, если условия ухудшаются. В опасных для жизни случаях мы используем Ecmo (экстракорпоральная мембранная оксигенация или прокачка крови пациента через аппарат искусственного легкого). В четырех случаях мы применили Ecmo, чтобы спасти пациентов от смерти.В настоящее время нет специальных препаратов для коронавируса. Основная цель отделения интенсивной терапии - помочь пациентам поддерживать функции своего организма. У разных пациентов разные симптомы. В случае одышки мы давали кислород; в случае почечной недостаточности мы дали диализ; в случае комы мы развернули Ecmo. Мы оказываем поддержку везде, где пациент нуждается в ней для поддержания его жизни. Как только количество лимфоцитов возрастет и иммунная система улучшится, вирус будет очищен. Однако, если количество лимфоцитов продолжает падать, это опасно, потому что вирус продолжает размножаться. После того, как иммунная система пациента разрушена, его трудно спасти.[/url]Ученые, работающие в университетской лаборатории VirPath, классифицированной как уровень безопасности «P3», 5 февраля 2020 года пытаются найти эффективное лечение против нового сарсоподобного коронавируса. ФОТО: AFPCaixin: есть новости о некоторых наркотиках, которые работают. Люди надеются на эффект ремдесивира американского производства, который вылечил первый случай в Соединенных Штатах. Что вы думаете о наркотиках?Пэн: До сих пор не существует новых лекарств, нацеленных на коронавирус 2019 года. Некоторые пациенты могут восстановиться после приема некоторых лекарств наряду с поддерживающим лечением. Но такие отдельные случаи не указывают на универсальный эффект препаратов. Эффект также связан с серьезностью каждого случая и индивидуальным состоянием здоровья. Люди срочно хотят излечиться, и это понятно. Но мы должны быть осторожными.Caixin: Есть ли у вас какие-либо советы для пациентов, инфицированных коронавирусом?Пэн: Наиболее эффективный подход к вирусной эпидемии - это контроль источника вируса, пресечение распространения вируса и предотвращение передачи вируса от человека человеку. Мой совет пациенту - обратиться в специальное отделение по инфекционным заболеваниям, раннему выявлению, ранней диагностике, раннему карантину и раннему лечению. Как только это переросло в серьезный случай, госпитализация стала обязательной. Лучше сдерживать заболевание на ранней стадии. Как только он достигает опасной для жизни стадии, его становится гораздо труднее лечить, и ему требуется больше медицинских ресурсов. Что касается опасных для жизни случаев, попытайтесь спасти их с помощью мер интенсивной терапии, направленных на снижение уровня смертности.Caixin: Сколько пациентов с опасными для жизни условиями вы лечили? Сколько выздоровели?Пэн: По состоянию на 4 февраля шесть пациентов в отделении интенсивной терапии Южной центральной больницы умерли. Восемьдесят процентов из них улучшаются, четверть приближается к своему увольнению, а остальные все еще выздоравливают в отдельных отделениях.Пациент, который произвел на меня наибольшее впечатление, прибыл из Хуангана. Он был первым, кто был спасен с помощью Ecmo. Он имел контакты с Южно-Китайским рынком морепродуктов и находился в очень тяжелом состоянии. Он был переведен в отделение интенсивной терапии, и мы спасли его с помощью Ecmo. Он был выписан из больницы 28 января.Caixin: Какова ваша рабочая нагрузка и темп?Пэн: Работа в отделении интенсивной терапии перегружена. В Южной центральной больнице имеется три палаты для пациентов на 66 коек, в которых могут разместиться 150 пациентов. С 7 января, когда мы получили первого пациента, никто не уходил. Мы по очереди работали в отделении интенсивной терапии. Даже беременный медперсонал не брал отпуск. После того как эпидемия усугубилась, никто из медицинского персонала не пошел домой. Мы отдыхаем в отеле рядом с больницей или в больнице.В отделенном отделении мы носим защитное снаряжение 3 уровня. Одна смена - 12 часов для врача и восемь часов для медсестры. Поскольку защитного снаряжения не хватает, для медицинского работника в день есть только один комплект. Мы воздерживаемся от еды и питья во время нашей смены, потому что снаряжение больше не защищает, когда мы идем в уборную. Механизм плотный, герметичный и прочный для нашего тела. Вначале было неудобно, но мы привыкли к этому.Caixin: Вы пережили очень опасный момент? Например, в случае интубации, что вы делаете, чтобы предотвратить заражение?Пэн: Это новый коронавирус. Мы не уверены в его природе и пути распространения. Это неправда, если мы говорим, что не боимся. Медицинский персонал в некоторой степени боится. Но пациенты нуждаются в нас. Когда у пациента перехватывает дыхание и неинвазивная подача кислорода прекращается, мы должны применить интубацию. Процедура опасна, так как у пациента может быть рвота или плевок. Медицинский персонал может подвергнуться опасности заражения. Мы строго требуем, чтобы врачи и медсестры применяли защиту самого высокого уровня. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, - это нехватка защитного снаряжения. Защитный запас для персонала отделения интенсивной терапии истощается, хотя больница отдает приоритет поставкам для нас.Caixin: Есть что-то, что тебя особенно поразило? Ты плакал?Пэн:Я плакал, пока отказывался. Теперь у меня кончились слезы. У меня нет других мыслей, кроме как сделать все возможное, чтобы спасти больше жизней. печальным для меня была беременная женщина из Хуангана. Она была в очень серьезном состоянии. Почти 200 000 юаней (39 505 долл. США) было потрачено после более чем недели в отделении интенсивной терапии. Она была из сельской местности, а деньги на госпитализацию брали у ее родственников и друзей. Ее состояние улучшалось после использования Ecmo, и она, вероятно, выживет. Но ее муж решил сдаться. Он плакал за свое решение. Я тоже плакал, потому что чувствовал, что есть надежда на ее спасение. Женщина умерла после того, как мы сдались. И именно на следующий день правительство объявило о новой политике, которая предлагает бесплатное лечение для всех пациентов, инфицированных коронавирусом. Мне так жаль эту беременную женщину.Заместитель директора нашего отдела сказал мне одну вещь, и он тоже плакал. Уханьская 7-я больница сотрудничает с нашей больницей, Южной центральной больницей. Заместитель директора пошел туда, чтобы помочь в их реанимации. Он обнаружил, что две трети медицинского персонала в отделении интенсивной терапии уже инфицированы. Врачи бегали «голые», так как знали, что их заразят, учитывая нехватку защитного снаряжения. Они все еще работали там, тем не менее. Вот почему медицинский персонал отделения интенсивной терапии был почти весь больной. Это слишком сложно для наших врачей и медсестер.Эта история была первоначально опубликована Caixin Global. vladislavlvov

Повідомлень: 2056 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 21:10 Ночной позитив, как всегда.. Более высокий уровень смертности от Уханя может быть завышен

Истинное количество выявленных случаев заболевания в Ухане может быть значительно недооценено. С акцентом на тысячи серьезных случаев, легкие или бессимптомные курсы, которые, возможно, составляют основную часть инфекций 2019-нКоВ, могут оставаться в значительной степени нераспознанными, особенно в течение сезона гриппа.

Недостаточное выявление легких или бессимптомных случаев может быть вызвано дальнейшим распространением вспышки, поскольку медицинские учреждения и испытательные мощности в Ухане достигли своих пределов.

Соответственно, официальные цифры как случаев, так и смертей, зарегистрированных в Ухане, представляют «верхушку айсберга», что может исказить оценки летальности среди пациентов с более тяжелым заболеванием и летальным исходом.

Истинное количество выявленных случаев заболевания в Ухане может быть значительно недооценено. С акцентом на тысячи серьезных случаев, легкие или бессимптомные курсы, которые, возможно, составляют основную часть инфекций 2019-нКоВ, могут оставаться в значительной степени нераспознанными, особенно в течение сезона гриппа.Недостаточное выявление легких или бессимптомных случаев может быть вызвано дальнейшим распространением вспышки, поскольку медицинские учреждения и испытательные мощности в Ухане достигли своих пределов.Соответственно, официальные цифры как случаев, так и смертей, зарегистрированных в Ухане, представляют «верхушку айсберга», что может исказить оценки летальности среди пациентов с более тяжелым заболеванием и летальным исходом. vladislavlvov

Повідомлень: 2056 З нами з: 02.03.07 Подякував: 91 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 23:52 lapay написав: yama написав: по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%

и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее ) по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5% ( грубо) сравните это с вероятностью попасть по авто или инфицироваться у парикмахера при стрижке гепатитом Б значительно выше если вам подбреют шею например... ( маникюр стоматолог и так далее )

https://phc.org.ua/sites/default/files/ ... 019%2B.pdf

Резюме за епідемічний сезон 2018–2019 років(01.10.2018–19.05.2019)



Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіло 5,4 млн людей, 65,3% з яких —діти віком до 17 років.

Епідемічний процес із грипу та ГРВІ характеризувався середньою інтенсивністю та регіональним поширенням.

Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу, 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п’ятий звернувся вже за критичного погіршення стану здоров’я на 6-й день хвороби та пізніше.

Серед лабораторно обстежених на грип 2 927 осіб методом ПЛР у 30% отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно домінували віруси грипу типу A.

Із початку сезону проти грипу вакциновано 161543 людини(0,4% населення), частка дітейсеред щеплених становить 24%



А що буде при летальності навіть в 1%? А що буде при летальності навіть в 1%?

За десять місяців 2019 року в Україні сталося 129 815 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок цих аварій загинули 2716 осіб. Про це повідомили в прес-службі Патрульній поліції України.

- за 10 місяців в ДТП загинули 2716 осіб.

- при летальності 3% помре 64 * 3 = 192 осіб, що в 14 разів менше, відповідно на освітлення пішохідних переходів , дорожню розмітку , світлофори , підземні переходи, контроль над нетверезими за кермом ( наприклад зараз у Львові немає чомусь тестів на наркотичні речовини для водіїв , тобот в стані наркотичного спяніня можете керувати сміливо) і так далі потрібно витартити мінімум в 14 разів більше ніж на профілактику короновіруса - за 10 місяців в ДТП загинули 2716 осіб.- при летальності 3% помре 64 * 3 = 192 осіб, що в 14 разів менше, відповідно на освітлення пішохідних переходів , дорожню розмітку , світлофори , підземні переходи, контроль над нетверезими за кермом ( наприклад зараз у Львові немає чомусь тестів на наркотичні речовини для водіїв , тобот в стані наркотичного спяніня можете керувати сміливо) і так далі потрібно витартити мінімум в 14 разів більше ніж на профілактику короновіруса yama Повідомлень: 1885 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3409 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 23:53 freeze написав: yama написав: по официальной статистике вероятность умереть от короновируса что-то около 3%

и из этих 3% наверное 80% тех кому за 60 . Так что если вам до 60 и нет хронических заболеваний то вероятность умереть от короновируса при заражении где-то 0,5%



Как то 0.5 процента кажется излишне оптимистичным, имхо.

Врач, который первым забил тревогу по эпидемии, скончался вчера в возрасте 34 лет, вроде на здоровье не жаловался.

За пределами Китая умерли всего двое, но 39 и 44 лет, а никак не старики. Как то 0.5 процента кажется излишне оптимистичным, имхо.Врач, который первым забил тревогу по эпидемии, скончался вчера в возрасте 34 лет, вроде на здоровье не жаловался.За пределами Китая умерли всего двое, но 39 и 44 лет, а никак не старики.

про смерть врача опровергли , говорят в тяжелом состоянии но еще не умер ( по информации на вчера) про смерть врача опровергли , говорят в тяжелом состоянии но еще не умер ( по информации на вчера) yama Повідомлень: 1885 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3409 раз. Подякували: 353 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 23:57 andrijk777 написав: Schmit написав: случайно обнародовала реальные данные о числе погибших от коронавируса. Статистика в 80 раз превосходит официальные сведения. обнародовала реальные данные о числе погибших от коронавируса. Статистика в

случайно да-да случайнода-да

блин вы никогда не ошибались в расчетах ? например я как-то два раза подряд наценял ПДВ и ничего люди покупали, я что-то не знал что 1:С уже начисляет и начислял еще сверху 20% и люди платили и ничего Возможно тоже кто-то ошибся с цифрой какой-то запятой машинально в спешке и опубликовал ересь не перепроверив , потом исправил ... блин вы никогда не ошибались в расчетах ? например я как-то два раза подряд наценял ПДВ и ничего люди покупали, я что-то не знал что 1:С уже начисляет и начислял еще сверху 20% и люди платили и ничегоВозможно тоже кто-то ошибся с цифрой какой-то запятой машинально в спешке и опубликовал ересь не перепроверив , потом исправил ... yama Повідомлень: 1885 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3409 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 00:22 zРадио написав: ...Открытая форма туберкулеза - мне бы очень не хотелось, чтобы такие больные сами за себя решали. .... ...Открытая форма туберкулеза - мне бы очень не хотелось, чтобы такие больные сами за себя решали. ....

К сожалению не помню кто-то на форуме говорил что доктор с образованием .

Так что вопрос . Я слышал что в Украине инфицированы туберкулезом почти все население ( ну точные цыфри точно не понмню называлось что-то типа 50-или 70% ) , но для того что бы болезнь произошла (что бы человек из носителя стал именно больным ) нужно что бы у него был очень сильно ослаблен иммунитет ( ну как наша славная поэтесса Леся Українка заболела после сильного переохлаждения на праздник крещение) , плохое питание плохие условия жизни. К чему клоню что туберкулезник кашляй не кашляй на здорового человека факт заблеть НЕ 100% , для этого надо сильно ослабленный иммунитет и достаточное количество возбудителя ( как например с ВИЧ , концентрация вируса в слюне и так далее настолько мала что вируса там фактически нету) .

В связи с этим вопрос не являемся ли мы все инфицированными туберкулезом в следствии заражения через укол\прививку БЦЖ приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки а где факт что этот ослабленный штамм осевший где-то глубоко в организме не развивается в полноценную болезнь при неблагоприятных в целом для организма условиях и ухудшении иммунитета ?

Может БЦЖ это как раз та закладка динамита которую нам всем вносят , а неблагоприятные условия будут детонатором . А никак не какой-то больной с открытой формой легочного туберкулеза . Ведь туберкулез бывает и не легочный .

И вот вопрос если есть лекарства ( антибиотики ) с доказанной эффективностью от туберкулеза ЗАЧЕМ нас всех принудительно инфицируют, часто даже несколько раз в жизни зачем нам эту бомбу подкладывают? Где гарантия что достаточно ослабленная , а если вдруг во время вакцинации иммунитет был ослаблен и не поборол ?

Еще один Пример с тем же полиомиелитом когда привитый человек может заразить не привитого , и у нас был такой случай когда привитые заразили не привитых из за Чего ВОЗ забило тревогу , а наши медики ее не поддержали на местах , было это пару лет назад , тогда всех агитировали прививаться особенно вакицнировать детей . Была теория что где-то у кого-то залежалось много не использованной вакицны у которой то ли срок годности подходил к концу то ли уже вышел и под это дело решил в Украине объявить эпидемию и продать Украине вакцины. Прошло 2 года и я уже не могу в гугле найти даже упоминание об этом случае. И что есть у нас вспышка полиомиелита или нет ? К сожалению не помню кто-то на форуме говорил что доктор с образованием .Так что вопрос . Я слышал что в Украине инфицированы туберкулезом почти все население ( ну точные цыфри точно не понмню называлось что-то типа 50-или 70% ) , но для того что бы болезнь произошла (что бы человек из носителя стал именно больным ) нужно что бы у него был очень сильно ослаблен иммунитет ( ну как наша славная поэтесса Леся Українка заболела после сильного переохлаждения на праздник крещение) , плохое питание плохие условия жизни. К чему клоню что туберкулезник кашляй не кашляй на здорового человека факт заблеть НЕ 100% , для этого надоослабленный иммунитет и достаточное количество возбудителя ( как например с ВИЧ , концентрация вируса в слюне и так далее настолько мала что вируса там фактически нету) .В связи с этим вопроса где факт что этот ослабленный штамм осевший где-то глубоко в организме не развивается в полноценную болезнь при неблагоприятных в целом для организма условиях и ухудшении иммунитета ?Может БЦЖ это как раз та закладка динамита которую нам всем вносят , а неблагоприятные условия будут детонатором . А никак не какой-то больной с открытой формой легочного туберкулеза . Ведь туберкулез бывает и не легочный .И вот вопрос если есть лекарства ( антибиотики ) с доказанной эффективностью от туберкулеза ЗАЧЕМ нас всех принудительно инфицируют, часто даже несколько раз в жизнизачем нам эту бомбу подкладывают? Где гарантия что достаточно ослабленная , а если вдруг во время вакцинации иммунитет был ослаблен и не поборол ?Еще один Пример с тем же полиомиелитом когда привитый человек может заразить не привитого , и у нас был такой случай когда привитые заразили не привитых из за Чего ВОЗ забило тревогу , а наши медики ее не поддержали на местах , было это пару лет назад , тогда всех агитировали прививаться особенно вакицнировать детей . Была теория что где-то у кого-то залежалось много не использованной вакицны у которой то ли срок годности подходил к концу то ли уже вышел и под это дело решил в Украине объявить эпидемию и продать Украине вакцины. Прошло 2 года и я уже не могу в гугле найти даже упоминание об этом случае. И что есть у нас вспышка полиомиелита или нет ? yama Повідомлень: 1885 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3409 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 00:34 freeze написав: Ethereum написав: Zebra написав: Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти. Плюсую, сокращение кабинета медсестер при школах тоже дело рук зеленой власти.



Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде! Сьогодні був у найбільшій державній лікарні. Ні теплої води,ні душевих. Все за свої кошти. Любий пенсіонер(без підтримки) помре і не виживе І де покращення зебобіків? Немає і не буде!



Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))

В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела ))) Тут как раз смотрю американский фильм Перелом )))В буквальном смысле перелом кости, трэш американских больниц скорой помощи, вроде недалеко от нас ушли малобюджетники-больницы в США. Дикие очереди, бюрократия еще более дикая, непреклонность и тупость секретарш, полная черствость к пациентам. Снято самими американцами со знанием дела )))

дайте ссылку , на полное оригинально название год актеров и т.д и т.п., мой любимы жанр хочу посмотреть. нашел этот https://toloka.to/t107498 но думаю не тот дайте ссылку , на полное оригинально название год актеров и т.д и т.п., мой любимы жанр хочу посмотреть.нашел этотно думаю не тот yama Повідомлень: 1885 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3409 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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