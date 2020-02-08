Коронавирус в Китае

Репортерская записная книжка: жизнь и смерть в отделении интенсивной терапии коронавируса в Ухане.
WUHAN (CAIXIN GLOBAL) - В эпидемии коронавируса врачи, находящиеся на переднем крае, подвергаются наибольшему риску и лучше понимают ситуацию. Доктор Пэн Чжиюн, директор отделения острой медицины в Южной центральной больнице Уханьского университета, является одним из таких врачей.
Во вторник во время интервью с Caixin доктор Пэн рассказал о своем личном опыте первого знакомства с болезнью в начале января и быстрого понимания ее вирулентного потенциала и необходимости строгих карантинных мер.
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Когда инфекция распространилась и затопила его реанимацию, врач заметил, что три недели, похоже, определяют разницу между жизнью и смертью. Пациенты с более сильной иммунной системой начнут выздоравливать через пару недель, но на второй неделе в некоторых случаях наступит ухудшение.
На третьей неделе для поддержания жизни некоторых из этих острых пациентов может потребоваться чрезвычайное вмешательство. По словам доктора Пэна, показатель смертности для этой группы составляет от 4 до 5 процентов. Проработав свои 12-часовые дневные смены, доктор проводит вечера, исследуя болезнь, и резюмирует свои наблюдения в диссертации.
Врачи и медсестры в его больнице перегружены пациентами. После того, как они надевают защитные костюмы, они остаются без еды, напитков и туалетов в течение всей смены. Это потому, что не хватает костюмов для смены в середине смены, сказал он.
В течение последнего месяца на переднем крае борьбы с коронавирусами доктор Пэн много раз доводился до слез, когда его заставляли отворачивать пациентов из-за нехватки персонала и коек. Однако он сказал, что на самом деле до него дошла смерть остро больной беременной женщины, когда лечение прекратилось из-за нехватки денег - за день до того, как правительство приняло решение покрыть расходы на все виды лечения коронавирусом.
Вот наше интервью с врачом отделения интенсивной терапии:КРИТЕРИИ ОТБОРА БЫЛИ СЛИШКОМ ЖЕСТКИМИ В НАЧАЛЕ
Caixin: Когда вы встретили своего первого нового пациента с коронавирусом?
Д-р Пэн Чжиюн: 6 января 2020 года. Был пациент из Хуангана, которому несколько больниц отказали, и который был отправлен в отделение неотложной помощи Южной центральной больницы. Я присутствовал на консультации. В то время болезнь уже была тяжелой, и у него было затрудненное дыхание. Я сразу понял, что он заразился этой болезнью. Мы долго обсуждали, принимать ли пациента. Если мы этого не сделали, ему некуда было идти; если бы мы это сделали, была высокая вероятность того, что болезнь заразит других. Нам пришлось сделать очень строгий карантин. Мы решили взять пациента в конце.
Я позвонил директору больницы и рассказал ему историю, в том числе тот факт, что мы должны были очистить больничную комнату от других пациентов и перестроить ее по стандартам Sars, установив зону загрязнения, буферную зону, зону очистки и разделив жилые зоны. персонала больницы от пациентов.
6 января, когда пациент находился в отделении неотложной помощи, мы провели карантинное ремоделирование в отделении неотложной помощи и провели капитальный ремонт отделения интенсивной терапии. В отделении интенсивной терапии Южной центральной больницы всего 66 коек. Мы сохранили место, посвященное пациентам с коронавирусом. Я знал заразность этой болезни. Должно было быть больше людей, поэтому мы отложили 16 кроватей. Мы провели карантинные ремонтные работы в области инфекционных заболеваний, потому что респираторные заболевания передаются по воздуху, поэтому даже воздух должен быть помещен в карантин, чтобы внутри помещений не могло выходить воздух. В то время некоторые говорили, что в отделении интенсивной терапии было ограниченное количество коек, а 16 было чрезмерным. Я сказал, что это не чрезмерно.
Caixin: Вы предсказывали еще в январе, что будет передаваться от человека к человеку, и даже приняли карантинные меры. Вы сообщали о ситуации руководству?
Пэн: Эта болезнь действительно распространялась очень быстро. К 10 января 16 коек в нашем отделении интенсивной терапии были заполнены. Мы увидели, насколько тяжелой была ситуация, и сказали руководству больницы, что они должны были сообщить еще больше. Наш руководитель тоже почувствовал, что это срочно, и доложил об этом в городской комитет здравоохранения Ухани 12 января департамент отправил команду из трех специалистов в Южный Центральный для расследования. Специалисты сказали, что клинические симптомы действительно напоминали Сарс, но они все еще говорили о критериях диагностики, такого рода вещи. Мы ответили, что эти стандарты слишком строги. Очень немногие люди будут диагностированы на основе этих критериев. Руководитель нашей больницы сказал им это много раз в течение этого периода. Я знаю, что другие больницы делали то же самое.
Доктор Ли Вэньлян был помещен в больницу в начале января и позже подтвердил наличие коронавируса, согласно записи в его учетной записи в социальных сетях.
До этого специалисты уже отправились в больницу Цзиньинтань для исследования и сделали набор критериев диагностики. Вы должны были быть на Южно-Китайском рынке морепродуктов, вам нужно было лихорадить и получить положительный результат на вирус. Вы должны были соответствовать всем трем критериям, чтобы поставить диагноз. Третий был особенно строгим. На самом деле, очень немногие люди смогли проверить на вирус.
18 января высокопоставленные специалисты Национальной комиссии здравоохранения приехали в Ухань, чтобы осмотреть Южную центральную больницу. Я снова сказал им, что критерии были слишком высокими. Таким образом, было легко пропустить инфекции. Я сказал им, что это заразно; если вы сделали критерии слишком высокими и отпустили пациентов, вы подвергаете общество опасности. После приезда второй национальной команды специалистов критерии были изменены. Количество диагностированных пациентов быстро росло.
Caixin: Что заставило вас поверить, что новый коронавирус может передаваться между людьми?
Пэн: Основываясь на своем клиническом опыте и знаниях, я полагал, что это заболевание будет остро заразным, и что мы должны были обеспечить защиту на высоком уровне. Вирус не собирается меняться в зависимости от воли человека. Я чувствовал, что мы должны уважать это и действовать согласно науке. По моим требованиям отделение интенсивной терапии Южной центральной больницы приняло строгие меры карантина, и в результате в нашем отделении было только две инфекции. По состоянию на 28 января из всего медицинского персонала больницы только 40 были инфицированы. Это намного меньше по сравнению с другими больницами в процентном отношении к общей численности медицинского персонала.
Нам больно видеть, как коронавирус развивается до такого отчаянного состояния. Но сейчас приоритетом является лечение людей; сделать все возможное, чтобы спасти людей.СМЕРТНОСТЬ ДЛЯ ОСТРЫХ ПАЦИЕНТОВ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 4 ДО 5 ПРОЦЕНТОВ; 3 НЕДЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
Caixin: На основании вашего клинического опыта, какова прогрессия заболевания нового коронавируса?
Пэн: В последнее время я проводил дневное время, наблюдая за пациентами в отделении интенсивной терапии, а затем проводил исследования по вечерам. Я только что написал диссертацию. Я использовал данные из 138 случаев, которые были в Южной центральной больнице с 7 по 28 января, и попытался обобщить некоторые паттерны нового коронавируса.
Многие вирусы вымрут сами по себе через определенное время. Мы называем эти самоограниченные заболевания.
Я заметил, что период появления нового коронавируса обычно составляет три недели, от появления симптомов до развития затрудненного дыхания. В основном переход от легких до тяжелых симптомов занимает около недели. Есть все виды легких симптомов: слабость, одышка, у некоторых есть лихорадка, у некоторых нет. Согласно исследованиям наших 138 случаев, наиболее распространенными симптомами на первом этапе являются повышение температуры тела (98,6% случаев), слабость (69,6%), кашель (59,4%), мышечные боли (34,8%), затрудненное дыхание. (31,2%), в то время как менее распространенные симптомы включают головные боли, головокружение, боли в животе, диарею, тошноту, рвоту.
Но некоторым пациентам, которые входят на вторую неделю, внезапно станет хуже. На этом этапе люди должны идти в больницу. У пожилых людей с сопутствующими заболеваниями могут развиться осложнения; некоторые могут нуждаться в искусственном дыхании. Когда другие органы организма начинают выходить из строя, именно тогда он становится тяжелым, в то время как те, у кого сильная иммунная система, видят, что их симптомы уменьшаются в серьезности на этой стадии и постепенно восстанавливаются. Таким образом, вторая неделя определяет, станет ли болезнь критической.
Третья неделя определяет, приводит ли критическая болезнь к смерти. Некоторые в критическом состоянии, которые получают лечение, могут поднять свой уровень лимфоцитов, типа белых кровяных клеток, и увидеть улучшение их иммунной системы, и их, так сказать, вернули. Но те, у кого количество лимфоцитов продолжает снижаться, те, чья иммунная система в конце концов разрушена, испытывают полиорганную недостаточность и умирают.
Для большинства болезнь заканчивается через две недели, тогда как для тех, для кого болезнь становится тяжелой, если они могут выжить три недели, они хороши. Те, кто не может, умрут через три недели.
Caixin: Не могли бы вы дать более подробную информацию о клинических исследованиях? Какой процент случаев развивается от легких до тяжелых условий? Какой процент серьезных случаев перерастет в опасные для жизни случаи? Каков уровень смертности?
Пэн: Исходя из моих клинических наблюдений, эта болезнь очень заразна, но смертность низкая. Те, которые перешли в опасную для жизни стадию, часто встречались у пожилых людей с хроническими заболеваниями.
По состоянию на 28 января из 138 случаев 36 находились в отделении интенсивной терапии, 28 выздоровели, пять умерли. То есть уровень смертности пациентов с тяжелыми состояниями составил 3,6%. Вчера (3 февраля) умер еще один пациент, в результате чего уровень смертности достиг 4,3%. Учитывая пациентов в отделении интенсивной терапии, вероятно, будет больше смертей. Уровень смертности также может повыситься, но незначительно.
У госпитализированных, как правило, тяжелые или опасные для жизни условия. Пациенты с легкими симптомами помещаются в карантин в домашних условиях. Мы не собрали данные о проценте случаев, которые прогрессируют от легких симптомов до серьезных симптомов. Если пациент переходит из тяжелых состояний в угрожающие жизни состояния, пациент будет отправлен в отделение интенсивной терапии. Из 138 пациентов 36 были переведены в ОИТ, что
Процент смертей среди опасных для жизни случаев составляет около 15 процентов. Средний период перехода от легких условий к угрожающим жизни составляет около 10 дней. Двадцать восемь пациентов выздоровели и были выписаны. В настоящее время уровень выздоровления составляет 20,3%, в то время как другие пациенты остаются в больнице.
Примечательно, что 12 случаев были связаны с Южно-Китайским рынком морепродуктов; 57 были инфицированы во время госпитализации, в том числе 17 пациентов уже госпитализированы в других отделениях; и 40 медицинских работников из 138 случаев (по состоянию на 28 января). Это свидетельствует о том, что больница является зоной высокого риска, и необходимо принять соответствующие меры защиты.
Caixin: Какой самый серьезный риск для серьезного пациента?
Пэн: Самое большое нападение, которое запускает вирус, на иммунную систему пациента. Это вызывает снижение количества лимфоцитов, повреждение легких и одышку. Многие серьезные пациенты умерли от удушья. Другие умерли от отказа нескольких органов после осложнений в их органах, вызванных коллапсом иммунной системы.
Caixin: 39-летний пациент в Гонконге страдал остановкой сердца, и его смерть последовала быстро. У нескольких пациентов не было серьезных симптомов при нападении вируса или на ранних стадиях, но они внезапно умерли. Некоторые эксперты утверждают, что вирус вызывает шторм цитокинов, который разрушает более сильную иммунную систему молодых людей. В конечном итоге чрезмерное воспаление, вызванное цитокинами, приводит к более высокой смертности. Вы видели такое явление во вспышке коронавируса?
Пэн: По моим наблюдениям, у трети пациентов было воспаление во всем теле. Это не обязательно ограничивалось молодыми людьми. Механизм цитокиновой бури заключается в воспалении всего тела, которое приводит к выходу из строя нескольких органов и быстро развивается в терминальную стадию. В некоторых быстро прогрессирующих случаях от воспаления всего тела до угрожающей жизни стадии требовалось от двух до трех дней.
Caixin: Как вы относитесь к серьезным и опасным для жизни случаям?
Пэн: Для серьезных и опасных для жизни случаев наш основной подход заключается в обеспечении кислородом большого объема кислорода. Сначала неинвазивный кислород с машинной накачкой, а затем интубированный кислород, если условия ухудшаются. В опасных для жизни случаях мы используем Ecmo (экстракорпоральная мембранная оксигенация или прокачка крови пациента через аппарат искусственного легкого). В четырех случаях мы применили Ecmo, чтобы спасти пациентов от смерти.
В настоящее время нет специальных препаратов для коронавируса. Основная цель отделения интенсивной терапии - помочь пациентам поддерживать функции своего организма. У разных пациентов разные симптомы. В случае одышки мы давали кислород; в случае почечной недостаточности мы дали диализ; в случае комы мы развернули Ecmo. Мы оказываем поддержку везде, где пациент нуждается в ней для поддержания его жизни. Как только количество лимфоцитов возрастет и иммунная система улучшится, вирус будет очищен. Однако, если количество лимфоцитов продолжает падать, это опасно, потому что вирус продолжает размножаться. После того, как иммунная система пациента разрушена, его трудно спасти.
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Ученые, работающие в университетской лаборатории VirPath, классифицированной как уровень безопасности «P3», 5 февраля 2020 года пытаются найти эффективное лечение против нового сарсоподобного коронавируса. ФОТО: AFP
Caixin: есть новости о некоторых наркотиках, которые работают. Люди надеются на эффект ремдесивира американского производства, который вылечил первый случай в Соединенных Штатах. Что вы думаете о наркотиках?
Пэн: До сих пор не существует новых лекарств, нацеленных на коронавирус 2019 года. Некоторые пациенты могут восстановиться после приема некоторых лекарств наряду с поддерживающим лечением. Но такие отдельные случаи не указывают на универсальный эффект препаратов. Эффект также связан с серьезностью каждого случая и индивидуальным состоянием здоровья. Люди срочно хотят излечиться, и это понятно. Но мы должны быть осторожными.
Caixin: Есть ли у вас какие-либо советы для пациентов, инфицированных коронавирусом?
Пэн: Наиболее эффективный подход к вирусной эпидемии - это контроль источника вируса, пресечение распространения вируса и предотвращение передачи вируса от человека человеку. Мой совет пациенту - обратиться в специальное отделение по инфекционным заболеваниям, раннему выявлению, ранней диагностике, раннему карантину и раннему лечению. Как только это переросло в серьезный случай, госпитализация стала обязательной. Лучше сдерживать заболевание на ранней стадии. Как только он достигает опасной для жизни стадии, его становится гораздо труднее лечить, и ему требуется больше медицинских ресурсов. Что касается опасных для жизни случаев, попытайтесь спасти их с помощью мер интенсивной терапии, направленных на снижение уровня смертности.
Caixin: Сколько пациентов с опасными для жизни условиями вы лечили? Сколько выздоровели?
Пэн: По состоянию на 4 февраля шесть пациентов в отделении интенсивной терапии Южной центральной больницы умерли. Восемьдесят процентов из них улучшаются, четверть приближается к своему увольнению, а остальные все еще выздоравливают в отдельных отделениях.
Пациент, который произвел на меня наибольшее впечатление, прибыл из Хуангана. Он был первым, кто был спасен с помощью Ecmo. Он имел контакты с Южно-Китайским рынком морепродуктов и находился в очень тяжелом состоянии. Он был переведен в отделение интенсивной терапии, и мы спасли его с помощью Ecmo. Он был выписан из больницы 28 января.
Caixin: Какова ваша рабочая нагрузка и темп?
Пэн: Работа в отделении интенсивной терапии перегружена. В Южной центральной больнице имеется три палаты для пациентов на 66 коек, в которых могут разместиться 150 пациентов. С 7 января, когда мы получили первого пациента, никто не уходил. Мы по очереди работали в отделении интенсивной терапии. Даже беременный медперсонал не брал отпуск. После того как эпидемия усугубилась, никто из медицинского персонала не пошел домой. Мы отдыхаем в отеле рядом с больницей или в больнице.
В отделенном отделении мы носим защитное снаряжение 3 уровня. Одна смена - 12 часов для врача и восемь часов для медсестры. Поскольку защитного снаряжения не хватает, для медицинского работника в день есть только один комплект. Мы воздерживаемся от еды и питья во время нашей смены, потому что снаряжение больше не защищает, когда мы идем в уборную. Механизм плотный, герметичный и прочный для нашего тела. Вначале было неудобно, но мы привыкли к этому.
Caixin: Вы пережили очень опасный момент? Например, в случае интубации, что вы делаете, чтобы предотвратить заражение?
Пэн: Это новый коронавирус. Мы не уверены в его природе и пути распространения. Это неправда, если мы говорим, что не боимся. Медицинский персонал в некоторой степени боится. Но пациенты нуждаются в нас. Когда у пациента перехватывает дыхание и неинвазивная подача кислорода прекращается, мы должны применить интубацию. Процедура опасна, так как у пациента может быть рвота или плевок. Медицинский персонал может подвергнуться опасности заражения. Мы строго требуем, чтобы врачи и медсестры применяли защиту самого высокого уровня. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, - это нехватка защитного снаряжения. Защитный запас для персонала отделения интенсивной терапии истощается, хотя больница отдает приоритет поставкам для нас.
Caixin: Есть что-то, что тебя особенно поразило? Ты плакал?
Пэн: Я часто плакал, потому что очень много пациентов не могли быть госпитализированы. Они вопили перед больницей. Некоторые пациенты даже опустились на колени, чтобы попросить меня принять его в больницу. Но я ничего не мог поделать, так как все кровати были заняты.
Я плакал, пока отказывался. Теперь у меня кончились слезы. У меня нет других мыслей, кроме как сделать все возможное, чтобы спасти больше жизней. печальным для меня была беременная женщина из Хуангана. Она была в очень серьезном состоянии. Почти 200 000 юаней (39 505 долл. США) было потрачено после более чем недели в отделении интенсивной терапии. Она была из сельской местности, а деньги на госпитализацию брали у ее родственников и друзей. Ее состояние улучшалось после использования Ecmo, и она, вероятно, выживет. Но ее муж решил сдаться. Он плакал за свое решение. Я тоже плакал, потому что чувствовал, что есть надежда на ее спасение. Женщина умерла после того, как мы сдались. И именно на следующий день правительство объявило о новой политике, которая предлагает бесплатное лечение для всех пациентов, инфицированных коронавирусом. Мне так жаль эту беременную женщину.
Заместитель директора нашего отдела сказал мне одну вещь, и он тоже плакал. Уханьская 7-я больница сотрудничает с нашей больницей, Южной центральной больницей. Заместитель директора пошел туда, чтобы помочь в их реанимации. Он обнаружил, что две трети медицинского персонала в отделении интенсивной терапии уже инфицированы. Врачи бегали «голые», так как знали, что их заразят, учитывая нехватку защитного снаряжения. Они все еще работали там, тем не менее. Вот почему медицинский персонал отделения интенсивной терапии был почти весь больной. Это слишком сложно для наших врачей и медсестер.
Эта история была первоначально опубликована Caixin Global.