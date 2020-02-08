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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:53

  yama написав:дайте ссылку , на полное оригинально название год актеров и т.д и т.п., мой любимы жанр хочу посмотреть. нашел этот https://toloka.to/t107498 но думаю не тот


http://baskino.me/films/trillery/21876-perelom.html
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:57

Re: Коронавирус в Китае

  freeze написав:настолько слабая, что не заражает человека

Очень даже заражает при ослаблении иммунитета или стрессе.
Именно поэтому в тюрьмах Эта зараз неистребима.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:59

  ukrprom2014 написав:
  freeze написав:настолько слабая, что не заражает человека

Очень даже заражает при ослаблении иммунитета или стрессе.
Именно поэтому в тюрьмах Эта зараз неистребима.


Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:12

  freeze написав:
  ukrprom2014 написав:
  freeze написав:настолько слабая, что не заражает человека

Очень даже заражает при ослаблении иммунитета или стрессе.
Именно поэтому в тюрьмах Эта зараз неистребима.


Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось.

в тюрьмах сидят только не привитые ? :?:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:25

Re: Коронавирус в Китае

yama написав:
  freeze написав:Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось.

в тюрьмах сидят только не привитые ? :?:


Все сидят, но болезнь вызывают стандартные штаммы туберкулеза, которыми и кашляют, и плюются.
Один штамм не может в организме превратиться в другой, это проверялось многократно специальными исследованиями.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:26

  yama написав: В связи с этим вопрос не являемся ли мы все инфицированными туберкулезом в следствии заражения через укол\прививку БЦЖ
приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки
а где факт что этот ослабленный штамм осевший где-то глубоко в организме не развивается в полноценную болезнь при неблагоприятных в целом для организма условиях и ухудшении иммунитета ?
Может БЦЖ это как раз та закладка динамита которую нам всем вносят , а неблагоприятные условия будут детонатором . А никак не какой-то больной с открытой формой легочного туберкулеза . Ведь туберкулез бывает и не легочный .
И вот вопрос если есть лекарства ( антибиотики ) с доказанной эффективностью от туберкулеза ЗАЧЕМ нас всех принудительно инфицируют, часто даже несколько раз в жизни :shock: зачем нам эту бомбу подкладывают? Где гарантия что достаточно ослабленная , а если вдруг во время вакцинации иммунитет был ослаблен и не поборол ?


БЦЖ нужна как раз для профилактики тяжелых нелегочных форм туберкулеза. И точно не она является причиной заражения, потенциально переходящей в заболевание - введение ослабленного патогена необходимо для обучения имунной системы борьбе с ним. Уже в течение первого месяца после введения вакцины патоген инкапсулируется, или уничтожается - предположение о том, что из этих микробов при ослабленном иммунитете и развиввается позже заболевание, неверно. А вот контакт с больным октрытой формой туберкулеза - это как раз один из факторов риска, выделяемых ВОЗ, даже для полностью здоровых людей. Так что закрытие диспансеров эпидемию только усилит...

PS: взрослым вакцинация не показана, она их не защитит. Рентген грудной клетки 1 раз в год (что бы там не клеветала Супрун), тщательный отбор социальных связей, разнообразное питание и непрофессиональный спорт - вот, что требуется. Только проблема в том, что не для всех в стране это доступно...
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 02:03

Re: Коронавирус в Китае

Зачем вы с ямой разговариваете? Мультипостинг больше 2-х подряд является признаком <100 IQ гарантированно.
Я даже не знаю, когда я принял вакцинацию от него и в какой ситуации, но меня защитило и всем советую:
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