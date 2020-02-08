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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 28293031 Додано: Нед 09 лют, 2020 00:53 yama написав: дайте ссылку , на полное оригинально название год актеров и т.д и т.п., мой любимы жанр хочу посмотреть. нашел этот https://toloka.to/t107498 но думаю не тот дайте ссылку , на полное оригинально название год актеров и т.д и т.п., мой любимы жанр хочу посмотреть. нашел этотно думаю не тот



http://baskino.me/films/trillery/21876-perelom.html Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15129 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3938 раз. Подякували: 6009 раз. Профіль 20 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 00:57 Re: Коронавирус в Китае freeze написав: настолько слабая, что не заражает человека настолько слабая, что не заражает человека

Очень даже заражает при ослаблении иммунитета или стрессе.

Именно поэтому в тюрьмах Эта зараз неистребима. Очень даже заражает при ослаблении иммунитета или стрессе.Именно поэтому в тюрьмах Эта зараз неистребима. Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем! ukrprom2014

Повідомлень: 563 З нами з: 09.03.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 00:59 ukrprom2014 написав: freeze написав: настолько слабая, что не заражает человека настолько слабая, что не заражает человека

Очень даже заражает при ослаблении иммунитета или стрессе.

Именно поэтому в тюрьмах Эта зараз неистребима. Очень даже заражает при ослаблении иммунитета или стрессе.Именно поэтому в тюрьмах Эта зараз неистребима.



Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось. Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15129 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3938 раз. Подякували: 6009 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 01:12 freeze написав: ukrprom2014 написав: freeze написав: настолько слабая, что не заражает человека настолько слабая, что не заражает человека

Очень даже заражает при ослаблении иммунитета или стрессе.

Именно поэтому в тюрьмах Эта зараз неистребима. Очень даже заражает при ослаблении иммунитета или стрессе.Именно поэтому в тюрьмах Эта зараз неистребима.



Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось. Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось.

в тюрьмах сидят только не привитые ? в тюрьмах сидят только не привитые ? yama Повідомлень: 1886 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3417 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 01:25 Re: Коронавирус в Китае yama написав: freeze написав: Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось. Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось.

в тюрьмах сидят только не привитые ? в тюрьмах сидят только не привитые ?



Все сидят, но болезнь вызывают стандартные штаммы туберкулеза, которыми и кашляют, и плюются.

Один штамм не может в организме превратиться в другой, это проверялось многократно специальными исследованиями. Все сидят, но болезнь вызывают стандартные штаммы туберкулеза, которыми и кашляют, и плюются.Один штамм не может в организме превратиться в другой, это проверялось многократно специальными исследованиями. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15129 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3938 раз. Подякували: 6009 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 01:26 yama написав: В связи с этим вопрос не являемся ли мы все инфицированными туберкулезом в следствии заражения через укол\прививку БЦЖ приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки а где факт что этот ослабленный штамм осевший где-то глубоко в организме не развивается в полноценную болезнь при неблагоприятных в целом для организма условиях и ухудшении иммунитета ?

Может БЦЖ это как раз та закладка динамита которую нам всем вносят , а неблагоприятные условия будут детонатором . А никак не какой-то больной с открытой формой легочного туберкулеза . Ведь туберкулез бывает и не легочный .

И вот вопрос если есть лекарства ( антибиотики ) с доказанной эффективностью от туберкулеза ЗАЧЕМ нас всех принудительно инфицируют, часто даже несколько раз в жизни зачем нам эту бомбу подкладывают? Где гарантия что достаточно ослабленная , а если вдруг во время вакцинации иммунитет был ослаблен и не поборол ?

В связи с этим вопроса где факт что этот ослабленный штамм осевший где-то глубоко в организме не развивается в полноценную болезнь при неблагоприятных в целом для организма условиях и ухудшении иммунитета ?Может БЦЖ это как раз та закладка динамита которую нам всем вносят , а неблагоприятные условия будут детонатором . А никак не какой-то больной с открытой формой легочного туберкулеза . Ведь туберкулез бывает и не легочный .И вот вопрос если есть лекарства ( антибиотики ) с доказанной эффективностью от туберкулеза ЗАЧЕМ нас всех принудительно инфицируют, часто даже несколько раз в жизнизачем нам эту бомбу подкладывают? Где гарантия что достаточно ослабленная , а если вдруг во время вакцинации иммунитет был ослаблен и не поборол ?



БЦЖ нужна как раз для профилактики тяжелых нелегочных форм туберкулеза. И точно не она является причиной заражения, потенциально переходящей в заболевание - введение ослабленного патогена необходимо для обучения имунной системы борьбе с ним. Уже в течение первого месяца после введения вакцины патоген инкапсулируется, или уничтожается - предположение о том, что из этих микробов при ослабленном иммунитете и развиввается позже заболевание, неверно. А вот контакт с больным октрытой формой туберкулеза - это как раз один из факторов риска, выделяемых ВОЗ, даже для полностью здоровых людей. Так что закрытие диспансеров эпидемию только усилит...



PS: взрослым вакцинация не показана, она их не защитит. Рентген грудной клетки 1 раз в год (что бы там не клеветала Супрун), тщательный отбор социальных связей, разнообразное питание и непрофессиональный спорт - вот, что требуется. Только проблема в том, что не для всех в стране это доступно... БЦЖ нужна как раз для профилактики тяжелых нелегочных форм туберкулеза. И точно не она является причиной заражения, потенциально переходящей в заболевание - введение ослабленного патогена необходимо для обучения имунной системы борьбе с ним. Уже в течение первого месяца после введения вакцины патоген инкапсулируется, или уничтожается - предположение о том, что из этих микробов при ослабленном иммунитете и развиввается позже заболевание, неверно. А вот контакт с больным октрытой формой туберкулеза - это как раз один из факторов риска, выделяемых ВОЗ, даже для полностью здоровых людей. Так что закрытие диспансеров эпидемию только усилит...PS: взрослым вакцинация не показана, она их не защитит. Рентген грудной клетки 1 раз в год (что бы там не клеветала Супрун), тщательный отбор социальных связей, разнообразное питание и непрофессиональный спорт - вот, что требуется. Только проблема в том, что не для всех в стране это доступно... zРадио

Повідомлень: 4886 З нами з: 02.05.18 Подякував: 903 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 02:03 Re: Коронавирус в Китае

Я даже не знаю, когда я принял вакцинацию от него и в какой ситуации, но меня защитило и всем советую:

Зачем вы с ямой разговариваете? Мультипостинг больше 2-х подряд является признаком <100 IQ гарантированно.Я даже не знаю, когда я принял вакцинацию от него и в какой ситуации, но меня защитило и всем советую: Slx Повідомлень: 493 З нами з: 23.07.18 Подякував: 145 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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