Коронавирус в Китае

Додано: Нед 09 лют, 2020 01:26

yama написав: В связи с этим вопрос не являемся ли мы все инфицированными туберкулезом в следствии заражения через укол\прививку БЦЖ приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки а где факт что этот ослабленный штамм осевший где-то глубоко в организме не развивается в полноценную болезнь при неблагоприятных в целом для организма условиях и ухудшении иммунитета ?

Может БЦЖ это как раз та закладка динамита которую нам всем вносят , а неблагоприятные условия будут детонатором . А никак не какой-то больной с открытой формой легочного туберкулеза . Ведь туберкулез бывает и не легочный .

И вот вопрос если есть лекарства ( антибиотики ) с доказанной эффективностью от туберкулеза ЗАЧЕМ нас всех принудительно инфицируют, часто даже несколько раз в жизни зачем нам эту бомбу подкладывают? Где гарантия что достаточно ослабленная , а если вдруг во время вакцинации иммунитет был ослаблен и не поборол ?

В связи с этим вопроса где факт что этот ослабленный штамм осевший где-то глубоко в организме не развивается в полноценную болезнь при неблагоприятных в целом для организма условиях и ухудшении иммунитета ?Может БЦЖ это как раз та закладка динамита которую нам всем вносят , а неблагоприятные условия будут детонатором . А никак не какой-то больной с открытой формой легочного туберкулеза . Ведь туберкулез бывает и не легочный .И вот вопрос если есть лекарства ( антибиотики ) с доказанной эффективностью от туберкулеза ЗАЧЕМ нас всех принудительно инфицируют, часто даже несколько раз в жизнизачем нам эту бомбу подкладывают? Где гарантия что достаточно ослабленная , а если вдруг во время вакцинации иммунитет был ослаблен и не поборол ?

БЦЖ нужна как раз для профилактики тяжелых нелегочных форм туберкулеза. И точно не она является причиной заражения, потенциально переходящей в заболевание - введение ослабленного патогена необходимо для обучения имунной системы борьбе с ним. Уже в течение первого месяца после введения вакцины патоген инкапсулируется, или уничтожается - предположение о том, что из этих микробов при ослабленном иммунитете и развиввается позже заболевание, неверно. А вот контакт с больным октрытой формой туберкулеза - это как раз один из факторов риска, выделяемых ВОЗ, даже для полностью здоровых людей. Так что закрытие диспансеров эпидемию только усилит...PS: взрослым вакцинация не показана, она их не защитит. Рентген грудной клетки 1 раз в год (что бы там не клеветала Супрун), тщательный отбор социальных связей, разнообразное питание и непрофессиональный спорт - вот, что требуется. Только проблема в том, что не для всех в стране это доступно...