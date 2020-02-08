Коронавирус в Китае

Додано: Нед 09 лют, 2020 09:31

по прогнозам вчера должен был быть пик эпидемии. Покажу вам сегодня помимо общей статистики еще и кой-какие графики. ДЛя наглядности.Сначала общая статистика.[/url]По состоянию на 11 утра 9 февраля заболело 37251 человек (+ 2653 человека за сутки), на карантине 28942 человека (+3916 человека за сутки), умерло 812 (+89 человек за сутки), выздоровело 2651 (+599 человек за сутки).Теперь графики.Аккумулятивная (суммарная) статистика по КитаюКрасная линия - количетсво заболевшихжелтая линия - количетсво неподтвержденных случаев (карантин)Черная линия - смертельные случаиЯ не спец, но выглядит на графике, что пик был 4 февраля. А сейчас идет спад количества новых случаев заболевания и количетсва людей на карантине[/url]Новые случаи заболевания.Желтая линия - город Ухань, колыбель вируса так сказатьКрасная линия - провинция ХубейСиняя линия - остальные провинции Китая[/url]Вроде бы как и на этом графике виден уже спад. Судя по этому графику самый пик был 4 февраля. Но я не врач конечно, не верьте моей интерпретации графиков как 100% правильному... К тому же все может еще измениться.Количество случаев заболеванияКрасная линия - в провинции ХубейСиняя линия - в остальных провинцияхВ провинции Хубей обозначилось некое "плато" в графике, т.е. прирост заболевших замедляется.Соотношение количества умерших и выздоровевших.Это график для провинции Хубей.Зеленая линия - кооличество выздоровевшихЧерная линия - количество умершихПо-моему, графики весьма ободряющие. Очевидно замедление в ежедневном приросте новых случаев заболевания и новых подозрительных случаев. Количество выздоровевших уже значительно превышает количество умерших.Тем не менее, власти пока не расслабляются. Карантины продолжаются и даже ужесточаются. Но тут как-то неясно: карантины ужесточаются, в то же время завтра-послезавтра некоторые люди начинают работать. Наверное, по специальным бумажкам будут выходить из квартир-кварталов...Заграничная статистика - 301 случай заболевания. БОльше всего в Японии - 89. Но тут интересно - вчера читала заметку женщины, живет в Японии, она пишет, что у них по статистике 20 с чем-то заболевших. Не понятно почему такое расхождение в данных...Ну и последнее - официальное название этого вируса теперь - "новая коронавирусная пневмония" NCP - New Coronavirus Pneumonia и теперь он так будет именоваться во всех статьях. Пока не придумают еще какое-то более подходящее название )))