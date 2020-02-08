Коронавирус в Китае

freeze написав:Этот штамм палочки не способен заражать людей, заражают обычные штаммы палочки Коха, которыми и нашпигованы все наши тюрьмы. Штаммы отличаются генетически, всё это сто раз проверялось.
в тюрьмах сидят только не привитые ?
Все сидят, но болезнь вызывают стандартные штаммы туберкулеза, которыми и кашляют, и плюются. Один штамм не может в организме превратиться в другой, это проверялось многократно специальными исследованиями.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yama написав: В связи с этим вопрос не являемся ли мы все инфицированными туберкулезом в следствии заражения через укол\прививку БЦЖ
приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки
а где факт что этот ослабленный штамм осевший где-то глубоко в организме не развивается в полноценную болезнь при неблагоприятных в целом для организма условиях и ухудшении иммунитета ? Может БЦЖ это как раз та закладка динамита которую нам всем вносят , а неблагоприятные условия будут детонатором . А никак не какой-то больной с открытой формой легочного туберкулеза . Ведь туберкулез бывает и не легочный . И вот вопрос если есть лекарства ( антибиотики ) с доказанной эффективностью от туберкулеза ЗАЧЕМ нас всех принудительно инфицируют, часто даже несколько раз в жизни зачем нам эту бомбу подкладывают? Где гарантия что достаточно ослабленная , а если вдруг во время вакцинации иммунитет был ослаблен и не поборол ?
БЦЖ нужна как раз для профилактики тяжелых нелегочных форм туберкулеза. И точно не она является причиной заражения, потенциально переходящей в заболевание - введение ослабленного патогена необходимо для обучения имунной системы борьбе с ним. Уже в течение первого месяца после введения вакцины патоген инкапсулируется, или уничтожается - предположение о том, что из этих микробов при ослабленном иммунитете и развиввается позже заболевание, неверно. А вот контакт с больным октрытой формой туберкулеза - это как раз один из факторов риска, выделяемых ВОЗ, даже для полностью здоровых людей. Так что закрытие диспансеров эпидемию только усилит...
PS: взрослым вакцинация не показана, она их не защитит. Рентген грудной клетки 1 раз в год (что бы там не клеветала Супрун), тщательный отбор социальных связей, разнообразное питание и непрофессиональный спорт - вот, что требуется. Только проблема в том, что не для всех в стране это доступно...
Зачем вы с ямой разговариваете? Мультипостинг больше 2-х подряд является признаком <100 IQ гарантированно. Я даже не знаю, когда я принял вакцинацию от него и в какой ситуации, но меня защитило и всем советую:
Насчёт туберкулёза. Один фтизиатр, при личном общении сказал, что часто видит своих пациентов в местах скопления людей. Говорит, что одна из её пациенток, с особо тяжёлой и заразной формой туберкулёза, вообще работает кассиром в ашане в караване. Коррупция в медицине, справки любые стоят копейки, а на людей всем фиолетово. Кроме того, был вчера на концерте, многие припёрлись туда больные с сильнейшим кашлем. Да и вообще, думаю, все видят ситуацию с обычными заразами. Мало кто сидит дома. Каждый считает своим долгом разнести её, подарив болезнь как можно большему количеству людей. Больные ходят и в садики, и в школы, и на работу, ездят в маршрутках, ходят по супермаркетам и т.д. Всем друг на друга плевать. Вот и думайте, как быстро у нас распространится коронавирус, учитывая украинский менталитет, когда доберётся до Украины. У нас такого не будет, по +19% в день, будет +200% в день
по прогнозам вчера должен был быть пик эпидемии. Покажу вам сегодня помимо общей статистики еще и кой-какие графики. ДЛя наглядности.
Сначала общая статистика. [/url] По состоянию на 11 утра 9 февраля заболело 37251 человек (+ 2653 человека за сутки), на карантине 28942 человека (+3916 человека за сутки), умерло 812 (+89 человек за сутки), выздоровело 2651 (+599 человек за сутки).
Теперь графики. Аккумулятивная (суммарная) статистика по Китаю Красная линия - количетсво заболевших желтая линия - количетсво неподтвержденных случаев (карантин) Черная линия - смертельные случаи
Я не спец, но выглядит на графике, что пик был 4 февраля. А сейчас идет спад количества новых случаев заболевания и количетсва людей на карантине [/url] Новые случаи заболевания. Желтая линия - город Ухань, колыбель вируса так сказать Красная линия - провинция Хубей Синяя линия - остальные провинции Китая [/url] Вроде бы как и на этом графике виден уже спад. Судя по этому графику самый пик был 4 февраля. Но я не врач конечно, не верьте моей интерпретации графиков как 100% правильному... К тому же все может еще измениться.
Количество случаев заболевания Красная линия - в провинции Хубей Синяя линия - в остальных провинциях
В провинции Хубей обозначилось некое "плато" в графике, т.е. прирост заболевших замедляется.
Соотношение количества умерших и выздоровевших. Это график для провинции Хубей. Зеленая линия - кооличество выздоровевших Черная линия - количество умерших
По-моему, графики весьма ободряющие. Очевидно замедление в ежедневном приросте новых случаев заболевания и новых подозрительных случаев. Количество выздоровевших уже значительно превышает количество умерших. Тем не менее, власти пока не расслабляются. Карантины продолжаются и даже ужесточаются. Но тут как-то неясно: карантины ужесточаются, в то же время завтра-послезавтра некоторые люди начинают работать. Наверное, по специальным бумажкам будут выходить из квартир-кварталов... Заграничная статистика - 301 случай заболевания. БОльше всего в Японии - 89. Но тут интересно - вчера читала заметку женщины, живет в Японии, она пишет, что у них по статистике 20 с чем-то заболевших. Не понятно почему такое расхождение в данных...
Ну и последнее - официальное название этого вируса теперь - "новая коронавирусная пневмония" NCP - New Coronavirus Pneumonia и теперь он так будет именоваться во всех статьях. Пока не придумают еще какое-то более подходящее название ))) https://ua-yojik.livejournal.com/506941.html