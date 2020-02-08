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Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:12
vladislavlvov написав:
Confirmed cases +2656
Deaths +89: 811
очень хорошее замедление темпов роста инфицирования!!!
здоровья всем!!!
Пока у них экономика стоит, все по домам сидят, вот и темпы роста количества зараженных падают. С 10 числа начнут работать, что может значительно ухудшить статистику.
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