Пока у них экономика стоит, все по домам сидят, вот и темпы роста количества зараженных падают. С 10 числа начнут работать, что может значительно ухудшить статистику.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 11:12
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:50
За 8 февраля
количество заболевших увеличилось с 34909 до 37589 на 7.7 процентов
количество умерших увеличилось с 724 до 813 на 12.3 процента
Уже лучше, но как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 09 лют, 2020 12:54
Re: Коронавирус в Китае
начнут контактировать и понеслась))
Рекомендации лягушатников как правильно приветствоваться
Витька,извинись,я всё прощу)
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