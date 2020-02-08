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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:12

  vladislavlvov написав:Confirmed cases +2656
Deaths +89: 811
очень хорошее замедление темпов роста инфицирования!!!
здоровья всем!!!

Пока у них экономика стоит, все по домам сидят, вот и темпы роста количества зараженных падают. С 10 числа начнут работать, что может значительно ухудшить статистику.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:50

  freeze написав:За 7 февраля
количество заболевших увеличилось с 31500 до 34909 на 10,8 процентов
количество умерших увеличилось с 639 до 724 на 13,3 процента


За 8 февраля

количество заболевших увеличилось с 34909 до 37589 на 7.7 процентов
количество умерших увеличилось с 724 до 813 на 12.3 процента

Уже лучше, но как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:54

Re: Коронавирус в Китае

  freeze написав:как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости.
начнут контактировать и понеслась))
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