Форуми / Валюта / Валютний ринок / Коронавирус в Китае Коронавирус в Китае + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 29303132 Додано: Нед 09 лют, 2020 11:12 vladislavlvov написав: Confirmed cases +2656

Deaths +89: 811

очень хорошее замедление темпов роста инфицирования!!!

здоровья всем!!! Confirmed cases +2656Deaths +89: 811очень хорошее замедление темпов роста инфицирования!!!здоровья всем!!!

Пока у них экономика стоит, все по домам сидят, вот и темпы роста количества зараженных падают. С 10 числа начнут работать, что может значительно ухудшить статистику. Пока у них экономика стоит, все по домам сидят, вот и темпы роста количества зараженных падают. С 10 числа начнут работать, что может значительно ухудшить статистику. Schmit

Повідомлень: 911 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 139 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 11:50 freeze написав: За 7 февраля

количество заболевших увеличилось с 31500 до 34909 на 10,8 процентов

количество умерших увеличилось с 639 до 724 на 13,3 процента За 7 февраляколичество заболевших увеличилось с 31500 до 34909 на 10,8 процентовколичество умерших увеличилось с 639 до 724 на 13,3 процента



За 8 февраля



количество заболевших увеличилось с 34909 до 37589 на 7.7 процентов

количество умерших увеличилось с 724 до 813 на 12.3 процента



Уже лучше, но как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости. За 8 февраляколичество заболевших увеличилось с 34909 до 37589 на 7.7 процентовколичество умерших увеличилось с 724 до 813 на 12.3 процентаУже лучше, но как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15130 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3939 раз. Подякували: 6009 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2020 12:54 Re: Коронавирус в Китае freeze написав: как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости. как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости. начнут контактировать и понеслась))

Рекомендации лягушатников как правильно приветствоваться

начнут контактировать и понеслась))Рекомендации лягушатников как правильно приветствоваться Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3696 З нами з: 03.12.14 Подякував: 466 раз. Подякували: 539 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 29303132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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