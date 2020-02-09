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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:12

  vladislavlvov написав:Confirmed cases +2656
Deaths +89: 811
очень хорошее замедление темпов роста инфицирования!!!
здоровья всем!!!

Пока у них экономика стоит, все по домам сидят, вот и темпы роста количества зараженных падают. С 10 числа начнут работать, что может значительно ухудшить статистику.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 11:50

  freeze написав:За 7 февраля
количество заболевших увеличилось с 31500 до 34909 на 10,8 процентов
количество умерших увеличилось с 639 до 724 на 13,3 процента


За 8 февраля

количество заболевших увеличилось с 34909 до 37589 на 7.7 процентов
количество умерших увеличилось с 724 до 813 на 12.3 процента

Уже лучше, но как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:54

Re: Коронавирус в Китае

  freeze написав:как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости.
начнут контактировать и понеслась))
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:59

Українець на круїзному лайнері Diamond Princess заразився китайським коронавірусом
https://www.unn.com.ua/uk/news/1851237- ... onavirusom
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:35

Re: Коронавирус в Китае

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:49

Игорь Алексеевич
20 лет посмотрим как перенесет..
но инфа что болеют только азиаты не соответствуют истине..
Вообще 1 чел заразил уже столько людей на корабле..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:36

  vladislavlvov написав:Игорь Алексеевич
20 лет посмотрим как перенесет..
но инфа что болеют только азиаты не соответствуют истине..
Вообще 1 чел заразил уже столько людей на корабле..

Будем надеятся, что чуть покашляет и на этом вся болезнь закончится.
Инфа была, что болеют все, но смертелен только для азиатов.
В Канаде 26 января госпитализировали больного с коронавирусом, а 31 - выписали.
В Канаде вылечили первого больного новым коронавирусом
Хотя конечно единичные случаи ничего не доказывают.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:56

В Японии заявили, что новый коронавирус не опаснее вирусов обычного гриппа 5.02.2020
Председатель Японской ассоциации изучения инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда также подчеркнул, что при лечении заболевших нет необходимости надевать защитные костюмы, которые, по его словам, только оказывают угнетающее воздействие на пациентов

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Вызывающий пневмонию нового типа коронавирус 2019-nCoV по степени своей опасности близок к вирусам обычного гриппа и до сих пор не вызвал в Японии ни одного заболевания с тяжелыми симптомами. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью газете Nikkei председатель Японской ассоциации изучения инфекционных заболеваний профессор Кадзухиро Татэда.

НА ЭТУ ТЕМУ
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?
"Национальный институт инфекционных болезней исследовал этот коронавирус, выделенный из организма заболевшего человека. Было установлено, что с ним не произошло генетических мутаций, повышающих его инфекционный и поражающий потенциал. Новый коронавирус не обладает какой-то особой опасностью, он близок к вирусам обычного гриппа", - уверен он.

Профессор выразил удивление в связи с большим количеством летальных исходов в Китае в связи со вспышкой пневмонии нового типа. "В Японии нет ни одного заболевшего в тяжелом состоянии, - отметил он. - Возможно, это связано с различиями в системах лечения". Профессор подчеркнул также, что при лечении заболевших нет необходимости надевать защитные костюмы, которые, по его словам, только оказывают угнетающее воздействие на пациентов. В то же время эксперт признал, что о пневмонии нового типа пока мало известно, не разработаны соответствующая вакцина и другие препараты.
https://tass.ru/obschestvo/7686873
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:51

  yama написав:полиомиелитом когда привитый человек может заразить не привитого , и у нас был такой случай когда привитые заразили не привитых из за Чего ВОЗ забило тревогу , а наши медики ее не поддержали на местах , было это пару лет назад , тогда всех агитировали прививаться особенно вакицнировать детей . Была теория что где-то у кого-то залежалось много не использованной вакицны у которой то ли срок годности подходил к концу то ли уже вышел и под это дело решил в Украине объявить эпидемию и продать Украине вакцины. Прошло 2 года и я уже не могу в гугле найти даже упоминание об этом случае. И что есть у нас вспышка полиомиелита или нет ?

Вы гуглом не умеете пользоваться
https://tsn.ua/ru/ukrayina/poliomielit- ... 33256.html
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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