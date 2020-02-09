Пока у них экономика стоит, все по домам сидят, вот и темпы роста количества зараженных падают. С 10 числа начнут работать, что может значительно ухудшить статистику.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 11:12
Додано: Нед 09 лют, 2020 11:50
За 8 февраля
количество заболевших увеличилось с 34909 до 37589 на 7.7 процентов
количество умерших увеличилось с 724 до 813 на 12.3 процента
Уже лучше, но как правильно заметили, завтра огромное количество китайцев выходит на работу. По идее дней через 10-15 должен быть опять резкий взлёт заболеваемости.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 09 лют, 2020 12:54
Re: Коронавирус в Китае
начнут контактировать и понеслась))
Рекомендации лягушатников как правильно приветствоваться
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:59
Українець на круїзному лайнері Diamond Princess заразився китайським коронавірусом
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:35
Re: Коронавирус в Китае
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:49
Игорь Алексеевич
20 лет посмотрим как перенесет..
но инфа что болеют только азиаты не соответствуют истине..
Вообще 1 чел заразил уже столько людей на корабле..
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:36
Будем надеятся, что чуть покашляет и на этом вся болезнь закончится.
Инфа была, что болеют все, но смертелен только для азиатов.
В Канаде 26 января госпитализировали больного с коронавирусом, а 31 - выписали.
Хотя конечно единичные случаи ничего не доказывают.
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:56
В Японии заявили, что новый коронавирус не опаснее вирусов обычного гриппа 5.02.2020
Председатель Японской ассоциации изучения инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда также подчеркнул, что при лечении заболевших нет необходимости надевать защитные костюмы, которые, по его словам, только оказывают угнетающее воздействие на пациентов
ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Вызывающий пневмонию нового типа коронавирус 2019-nCoV по степени своей опасности близок к вирусам обычного гриппа и до сих пор не вызвал в Японии ни одного заболевания с тяжелыми симптомами. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью газете Nikkei председатель Японской ассоциации изучения инфекционных заболеваний профессор Кадзухиро Татэда.
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Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?
"Национальный институт инфекционных болезней исследовал этот коронавирус, выделенный из организма заболевшего человека. Было установлено, что с ним не произошло генетических мутаций, повышающих его инфекционный и поражающий потенциал. Новый коронавирус не обладает какой-то особой опасностью, он близок к вирусам обычного гриппа", - уверен он.
Профессор выразил удивление в связи с большим количеством летальных исходов в Китае в связи со вспышкой пневмонии нового типа. "В Японии нет ни одного заболевшего в тяжелом состоянии, - отметил он. - Возможно, это связано с различиями в системах лечения". Профессор подчеркнул также, что при лечении заболевших нет необходимости надевать защитные костюмы, которые, по его словам, только оказывают угнетающее воздействие на пациентов. В то же время эксперт признал, что о пневмонии нового типа пока мало известно, не разработаны соответствующая вакцина и другие препараты.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:51
Вы гуглом не умеете пользоваться
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47
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