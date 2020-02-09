Коронавирус в Китае

Додано: Нед 09 лют, 2020 19:56

В Японии заявили, что новый коронавирус не опаснее вирусов обычного гриппа 5.02.2020Председатель Японской ассоциации изучения инфекционных заболеваний Кадзухиро Татэда также подчеркнул, что при лечении заболевших нет необходимости надевать защитные костюмы, которые, по его словам, только оказывают угнетающее воздействие на пациентовТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Вызывающий пневмонию нового типа коронавирус 2019-nCoV по степени своей опасности близок к вирусам обычного гриппа и до сих пор не вызвал в Японии ни одного заболевания с тяжелыми симптомами. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью газете Nikkei председатель Японской ассоциации изучения инфекционных заболеваний профессор Кадзухиро Татэда.НА ЭТУ ТЕМУПневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?"Национальный институт инфекционных болезней исследовал этот коронавирус, выделенный из организма заболевшего человека. Было установлено, что с ним не произошло генетических мутаций, повышающих его инфекционный и поражающий потенциал. Новый коронавирус не обладает какой-то особой опасностью, он близок к вирусам обычного гриппа", - уверен он.Профессор выразил удивление в связи с большим количеством летальных исходов в Китае в связи со вспышкой пневмонии нового типа. "В Японии нет ни одного заболевшего в тяжелом состоянии, - отметил он. - Возможно, это связано с различиями в системах лечения". Профессор подчеркнул также, что при лечении заболевших нет необходимости надевать защитные костюмы, которые, по его словам, только оказывают угнетающее воздействие на пациентов. В то же время эксперт признал, что о пневмонии нового типа пока мало известно, не разработаны соответствующая вакцина и другие препараты.