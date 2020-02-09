Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 30313233 Додано: Пон 10 лют, 2020 15:31 Инкубационный период китайского коронавируса оказался больше, чем считалось ранее

Максимальный инкубационный период коронавируса, то есть время от заражения до проявления первых симптомов болезни, может достигать 24 дней. Schmit

Повідомлень: 913 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 143 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2020 15:51





http://www.ecns.cn/news/society/2020-02 ... 5375.shtml



Китайская национальная комиссия по здравоохранению изменила свое определение «подтвержденного случая #WuhanCoronavirus» в своих последних рекомендациях от 7/2. Пациенты с положительным результатом на вирус, но без симптомов, больше не будут считаться подтвержденными. Это неизбежно приведет к снижению числа.



Аналитика всех случаев в Китае на сегодня из обзора представленного выше в посте Schmit:

*среди всех поступивших - тяжелых пациентов было 15,7% (173 из 1099)

* В категории от 0 до 14 лет тяжелых был только 1 пациент

* Среди тяжелых пациентов - 38% получали ИВЛ

* 95% среди тяжелых имело пневмонию и 15,5% ОРДС

* среди тяжелых пациентов летальность на данный момент 8%

* Повышение температуры при поступлении имело место только у 43% пациентов - мы же почему что считаем это как основной маркер болезни

* Контакты с дикой природой в анамнезе были только у 1,2% больных

* 2,09% среди поступивших были мед.работники

Исходы:

* Выздоровело - 5,8%

* Умерло - 1,4%

* Остаются в госпитале - 93,6%

Лечение:

* В/в антибиотики получало 57,5% пациентов

* Озельтамивир - 35,8 %

* Кортикостероиды - 18,6%

* ИВЛ - 6%

* Кислород - 38%

Осложнения при поступлении:

* Пневмонию имело - 79% поступивших

* Острый респираторный дистресс синдром - 3,4%

* Септический шок - 1%

Особености пациентов:

* Средний возраст госпитализированных - 47 лет

* Категория от 0 до 14 лет - всего 0,9%, от 15 до 49 - 55%, от 50 до 64 - 29%, свыше 65 - 15%

* 85% - никогда не курили!

* инкубационный период : минимальный - 3 дня, максимальный - 24! дня



В Хабаровске (Эрефия) введен масочный режим.

https://rg.ru/2020/02/10/reg-dfo/v-haba ... ezhim.html

426

С 10 февраля в Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для недопущения заражения коронавирусом введен масочный режим.

С сегодняшнего дня маски обязаны носить кондукторы в общественном транспорте, работники торговых центров и банков, медики и учителя. То есть все, кто каждый день работает в местах с большим количеством людей. Ответственность за соблюдение режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий. Менять медицинские средства защиты необходимо каждые два часа.

В местных аптеках масок уже практически нет. По данным администрации, на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируется получить еще 50 тысяч. При этом больше 15 изделий в одни руки продавать запретили. Новая коронавирусная вакцина: испытания на животных началисьКитайская национальная комиссия по здравоохранению изменила свое определение «подтвержденного случая #WuhanCoronavirus» в своих последних рекомендациях от 7/2. Пациенты с положительным результатом на вирус, но без симптомов, больше не будут считаться подтвержденными. Это неизбежно приведет к снижению числа.Аналитика всех случаев в Китае на сегодня из обзора представленного выше в посте Schmit:*среди всех поступивших - тяжелых пациентов было 15,7% (173 из 1099)* В категории от 0 до 14 лет тяжелых был только 1 пациент* Среди тяжелых пациентов - 38% получали ИВЛ* 95% среди тяжелых имело пневмонию и 15,5% ОРДС* среди тяжелых пациентов летальность на данный момент 8%* Повышение температуры при поступлении имело место только у 43% пациентов - мы же почему что считаем это как основной маркер болезни* Контакты с дикой природой в анамнезе были только у 1,2% больных* 2,09% среди поступивших были мед.работникиИсходы:* Выздоровело - 5,8%* Умерло - 1,4%* Остаются в госпитале - 93,6%Лечение:* В/в антибиотики получало 57,5% пациентов* Озельтамивир - 35,8 %* Кортикостероиды - 18,6%* ИВЛ - 6%* Кислород - 38%Осложнения при поступлении:* Пневмонию имело - 79% поступивших* Острый респираторный дистресс синдром - 3,4%* Септический шок - 1%Особености пациентов:* Средний возраст госпитализированных - 47 лет* Категория от 0 до 14 лет - всего 0,9%, от 15 до 49 - 55%, от 50 до 64 - 29%, свыше 65 - 15%* инкубационный период : минимальный - 3 дня, максимальный -дняВ Хабаровске (Эрефия) введен масочный режим.426С 10 февраля в Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для недопущения заражения коронавирусом введен масочный режим.С сегодняшнего дня маски обязаны носить кондукторы в общественном транспорте, работники торговых центров и банков, медики и учителя. То есть все, кто каждый день работает в местах с большим количеством людей. Ответственность за соблюдение режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий. Менять медицинские средства защиты необходимо каждые два часа.По данным администрации, на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируется получить еще 50 тысяч. При этом больше 15 изделий в одни руки продавать запретили. vladislavlvov

Повідомлень: 2061 З нами з: 02.03.07 Подякував: 94 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 30313233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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