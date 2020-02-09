Коронавирус в Китае

Максимальный инкубационный период коронавируса, то есть время от заражения до проявления первых симптомов болезни, может достигать 24 дней.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:31
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:51
Новая коронавирусная вакцина: испытания на животных начались
Китайская национальная комиссия по здравоохранению изменила свое определение «подтвержденного случая #WuhanCoronavirus» в своих последних рекомендациях от 7/2. Пациенты с положительным результатом на вирус, но без симптомов, больше не будут считаться подтвержденными. Это неизбежно приведет к снижению числа.
Аналитика всех случаев в Китае на сегодня из обзора представленного выше в посте Schmit:
*среди всех поступивших - тяжелых пациентов было 15,7% (173 из 1099)
* В категории от 0 до 14 лет тяжелых был только 1 пациент
* Среди тяжелых пациентов - 38% получали ИВЛ
* 95% среди тяжелых имело пневмонию и 15,5% ОРДС
* среди тяжелых пациентов летальность на данный момент 8%
* Повышение температуры при поступлении имело место только у 43% пациентов - мы же почему что считаем это как основной маркер болезни
* Контакты с дикой природой в анамнезе были только у 1,2% больных
* 2,09% среди поступивших были мед.работники
Исходы:
* Выздоровело - 5,8%
* Умерло - 1,4%
* Остаются в госпитале - 93,6%
Лечение:
* В/в антибиотики получало 57,5% пациентов
* Озельтамивир - 35,8 %
* Кортикостероиды - 18,6%
* ИВЛ - 6%
* Кислород - 38%
Осложнения при поступлении:
* Пневмонию имело - 79% поступивших
* Острый респираторный дистресс синдром - 3,4%
* Септический шок - 1%
Особености пациентов:
* Средний возраст госпитализированных - 47 лет
* Категория от 0 до 14 лет - всего 0,9%, от 15 до 49 - 55%, от 50 до 64 - 29%, свыше 65 - 15%
* 85% - никогда не курили!
* инкубационный период : минимальный - 3 дня, максимальный - 24! дня
В Хабаровске (Эрефия) введен масочный режим.
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С 10 февраля в Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для недопущения заражения коронавирусом введен масочный режим.
С сегодняшнего дня маски обязаны носить кондукторы в общественном транспорте, работники торговых центров и банков, медики и учителя. То есть все, кто каждый день работает в местах с большим количеством людей. Ответственность за соблюдение режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий. Менять медицинские средства защиты необходимо каждые два часа.
В местных аптеках масок уже практически нет. По данным администрации, на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируется получить еще 50 тысяч. При этом больше 15 изделий в одни руки продавать запретили.
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