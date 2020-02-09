RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:31

Инкубационный период китайского коронавируса оказался больше, чем считалось ранее
Максимальный инкубационный период коронавируса, то есть время от заражения до проявления первых симптомов болезни, может достигать 24 дней.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 913
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:51

Новая коронавирусная вакцина: испытания на животных начались


http://www.ecns.cn/news/society/2020-02 ... 5375.shtml

Китайская национальная комиссия по здравоохранению изменила свое определение «подтвержденного случая #WuhanCoronavirus» в своих последних рекомендациях от 7/2. Пациенты с положительным результатом на вирус, но без симптомов, больше не будут считаться подтвержденными. Это неизбежно приведет к снижению числа.

Аналитика всех случаев в Китае на сегодня из обзора представленного выше в посте Schmit:
*среди всех поступивших - тяжелых пациентов было 15,7% (173 из 1099)
* В категории от 0 до 14 лет тяжелых был только 1 пациент
* Среди тяжелых пациентов - 38% получали ИВЛ
* 95% среди тяжелых имело пневмонию и 15,5% ОРДС
* среди тяжелых пациентов летальность на данный момент 8%
* Повышение температуры при поступлении имело место только у 43% пациентов - мы же почему что считаем это как основной маркер болезни
* Контакты с дикой природой в анамнезе были только у 1,2% больных
* 2,09% среди поступивших были мед.работники
Исходы:
* Выздоровело - 5,8%
* Умерло - 1,4%
* Остаются в госпитале - 93,6%
Лечение:
* В/в антибиотики получало 57,5% пациентов
* Озельтамивир - 35,8 %
* Кортикостероиды - 18,6%
* ИВЛ - 6%
* Кислород - 38%
Осложнения при поступлении:
* Пневмонию имело - 79% поступивших
* Острый респираторный дистресс синдром - 3,4%
* Септический шок - 1%
Особености пациентов:
* Средний возраст госпитализированных - 47 лет
* Категория от 0 до 14 лет - всего 0,9%, от 15 до 49 - 55%, от 50 до 64 - 29%, свыше 65 - 15%
* 85% - никогда не курили!
* инкубационный период : минимальный - 3 дня, максимальный - 24! дня

В Хабаровске (Эрефия) введен масочный режим.
https://rg.ru/2020/02/10/reg-dfo/v-haba ... ezhim.html
426
С 10 февраля в Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для недопущения заражения коронавирусом введен масочный режим.
С сегодняшнего дня маски обязаны носить кондукторы в общественном транспорте, работники торговых центров и банков, медики и учителя. То есть все, кто каждый день работает в местах с большим количеством людей. Ответственность за соблюдение режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий. Менять медицинские средства защиты необходимо каждые два часа.
В местных аптеках масок уже практически нет. По данным администрации, на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируется получить еще 50 тысяч. При этом больше 15 изделий в одни руки продавать запретили.
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2061
З нами з: 02.03.07
Подякував: 94 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vladislavlvov і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.