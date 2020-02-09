Коронавирус в Китае

Додано: Пон 10 лют, 2020 17:51

Вчера прочла шокирующую статью в местном паблике провинции. В статье рассказывали о 5 людях, которые скрывали, что недавно были в Ухани. Один был проездом через жд вокзал, второй путешествовал по тем краям и заезжал в Ухань, третий тоже в саму Уахнь ездил. Все в январе там были и вернувшись в Синцзян, скрывали, что были в Ухани. И нет чтобы скрывать и сидеть дома две недели - они ходили гулять, тусили с друзьями и ходили на вечеринки. Все они сейчас болеют и находятся в больнице, службы отслеживают их близкие контакты и близкие контакты близких контактов, но факт такой - наверняка кучу людей они заразили. Один так вообще вот буквально 21 января был в Ухани, то есть когда уже по стране трубили вовсю про этот вирус. А он все равно скрывал и даже когда к нему пришли уже проверять его - все равно отнекивался, что был в Ухани. Сдался только когда милиция предоставила доказательства, что он там был.Я в шоке была!!! ну как так можно?? ЛЮди вообще безответственные. Ну ладно о себе не заботятся, думают что пронесет. Но как можно при этом еще и других людей ставить в опасное положение. Ну ладно, допустим я не хотела бы связываться с докторами и больницей (ну может денег нет и все такое, хотя сейчас ил полностью бесплатное это лечение от коронавируса, или солидные субсидии от местных властей всем заболевшим), но я бы сидела дома и молилась бы, чтоб не заболеть. уж точно не шлялась бы по вечеринкам. Полночи потом лежала и мысленно возмущалась - ну как можно быть таким эгоистичным...