Коронавирус в Китае

Максимальный инкубационный период коронавируса, то есть время от заражения до проявления первых симптомов болезни, может достигать 24 дней.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:31
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:51
Новая коронавирусная вакцина: испытания на животных начались
Китайская национальная комиссия по здравоохранению изменила свое определение «подтвержденного случая #WuhanCoronavirus» в своих последних рекомендациях от 7/2. Пациенты с положительным результатом на вирус, но без симптомов, больше не будут считаться подтвержденными. Это неизбежно приведет к снижению числа.
Аналитика всех случаев в Китае на сегодня из обзора представленного выше в посте Schmit:
*среди всех поступивших - тяжелых пациентов было 15,7% (173 из 1099)
* В категории от 0 до 14 лет тяжелых был только 1 пациент
* Среди тяжелых пациентов - 38% получали ИВЛ
* 95% среди тяжелых имело пневмонию и 15,5% ОРДС
* среди тяжелых пациентов летальность на данный момент 8%
* Повышение температуры при поступлении имело место только у 43% пациентов - мы же почему что считаем это как основной маркер болезни
* Контакты с дикой природой в анамнезе были только у 1,2% больных
* 2,09% среди поступивших были мед.работники
Исходы:
* Выздоровело - 5,8%
* Умерло - 1,4%
* Остаются в госпитале - 93,6%
Лечение:
* В/в антибиотики получало 57,5% пациентов
* Озельтамивир - 35,8 %
* Кортикостероиды - 18,6%
* ИВЛ - 6%
* Кислород - 38%
Осложнения при поступлении:
* Пневмонию имело - 79% поступивших
* Острый респираторный дистресс синдром - 3,4%
* Септический шок - 1%
Особености пациентов:
* Средний возраст госпитализированных - 47 лет
* Категория от 0 до 14 лет - всего 0,9%, от 15 до 49 - 55%, от 50 до 64 - 29%, свыше 65 - 15%
* 85% - никогда не курили!
* инкубационный период : минимальный - 3 дня, максимальный - 24! дня
В Хабаровске (Эрефия) введен масочный режим.
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С 10 февраля в Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для недопущения заражения коронавирусом введен масочный режим.
С сегодняшнего дня маски обязаны носить кондукторы в общественном транспорте, работники торговых центров и банков, медики и учителя. То есть все, кто каждый день работает в местах с большим количеством людей. Ответственность за соблюдение режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий. Менять медицинские средства защиты необходимо каждые два часа.
В местных аптеках масок уже практически нет. По данным администрации, на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируется получить еще 50 тысяч. При этом больше 15 изделий в одни руки продавать запретили.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:05
Re: Коронавирус в Китае
В НАУ (Киев) китайский студент грохнулся в обморок, перекрыли этаж, увезли на тесты. Очень жду отмены "красного" режима, очень... Или большого штрафа за дезинформацию виновнику распространения по радио...
Upd: паника отменяется говорит пешком 11 этажей не потянул.
Декану, преподу, скорой - респект пока, сделали максимум в короткие сроки. СМИ - ну я бы их слегка убила...
Востаннє редагувалось stm в Пон 10 лют, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:15
На Сумщине из-за коронавируса изолируют вернувшихся из Китая студентов Всего в сумских вузах обучается 270 студентов из КНР.
В Сумской области студентов, которые в течение зимних каникул посещали Китай, изолируют на период медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента их возвращения для недопущения завоза в регион коронавирусной инфекции.
Подробности читайте на УНИАН:
А как же лицо тьфу глава минздрава с возгласом не паниковать.. Мудрые люди на местах уже что то начинают делать.. Поздно, но лучше поздно чем никогда..
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:51
Хроники Китая.
Вчера прочла шокирующую статью в местном паблике провинции. В статье рассказывали о 5 людях, которые скрывали, что недавно были в Ухани. Один был проездом через жд вокзал, второй путешествовал по тем краям и заезжал в Ухань, третий тоже в саму Уахнь ездил. Все в январе там были и вернувшись в Синцзян, скрывали, что были в Ухани. И нет чтобы скрывать и сидеть дома две недели - они ходили гулять, тусили с друзьями и ходили на вечеринки. Все они сейчас болеют и находятся в больнице, службы отслеживают их близкие контакты и близкие контакты близких контактов, но факт такой - наверняка кучу людей они заразили. Один так вообще вот буквально 21 января был в Ухани, то есть когда уже по стране трубили вовсю про этот вирус. А он все равно скрывал и даже когда к нему пришли уже проверять его - все равно отнекивался, что был в Ухани. Сдался только когда милиция предоставила доказательства, что он там был.
Я в шоке была!!! ну как так можно?? ЛЮди вообще безответственные. Ну ладно о себе не заботятся, думают что пронесет. Но как можно при этом еще и других людей ставить в опасное положение. Ну ладно, допустим я не хотела бы связываться с докторами и больницей (ну может денег нет и все такое, хотя сейчас ил полностью бесплатное это лечение от коронавируса, или солидные субсидии от местных властей всем заболевшим), но я бы сидела дома и молилась бы, чтоб не заболеть. уж точно не шлялась бы по вечеринкам. Полночи потом лежала и мысленно возмущалась - ну как можно быть таким эгоистичным...
Заканчивалась статья информацией о наказании за такое преступление - за распространение опасных для жизни вирусов педусматривается наказание в виде тюремного срока до 10 лет, или даже смертной казни. Так что эти товарисчи, которые скрывали свои похождения, если выздоровеют, то предстанут перед судом.
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