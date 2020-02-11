Коронавирус в Китае

Максимальный инкубационный период коронавируса, то есть время от заражения до проявления первых симптомов болезни, может достигать 24 дней.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:31
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:51
Новая коронавирусная вакцина: испытания на животных начались
Китайская национальная комиссия по здравоохранению изменила свое определение «подтвержденного случая #WuhanCoronavirus» в своих последних рекомендациях от 7/2. Пациенты с положительным результатом на вирус, но без симптомов, больше не будут считаться подтвержденными. Это неизбежно приведет к снижению числа.
Аналитика всех случаев в Китае на сегодня из обзора представленного выше в посте Schmit:
*среди всех поступивших - тяжелых пациентов было 15,7% (173 из 1099)
* В категории от 0 до 14 лет тяжелых был только 1 пациент
* Среди тяжелых пациентов - 38% получали ИВЛ
* 95% среди тяжелых имело пневмонию и 15,5% ОРДС
* среди тяжелых пациентов летальность на данный момент 8%
* Повышение температуры при поступлении имело место только у 43% пациентов - мы же почему что считаем это как основной маркер болезни
* Контакты с дикой природой в анамнезе были только у 1,2% больных
* 2,09% среди поступивших были мед.работники
Исходы:
* Выздоровело - 5,8%
* Умерло - 1,4%
* Остаются в госпитале - 93,6%
Лечение:
* В/в антибиотики получало 57,5% пациентов
* Озельтамивир - 35,8 %
* Кортикостероиды - 18,6%
* ИВЛ - 6%
* Кислород - 38%
Осложнения при поступлении:
* Пневмонию имело - 79% поступивших
* Острый респираторный дистресс синдром - 3,4%
* Септический шок - 1%
Особености пациентов:
* Средний возраст госпитализированных - 47 лет
* Категория от 0 до 14 лет - всего 0,9%, от 15 до 49 - 55%, от 50 до 64 - 29%, свыше 65 - 15%
* 85% - никогда не курили!
* инкубационный период : минимальный - 3 дня, максимальный - 24! дня
В Хабаровске (Эрефия) введен масочный режим.
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С 10 февраля в Хабаровске из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также для недопущения заражения коронавирусом введен масочный режим.
С сегодняшнего дня маски обязаны носить кондукторы в общественном транспорте, работники торговых центров и банков, медики и учителя. То есть все, кто каждый день работает в местах с большим количеством людей. Ответственность за соблюдение режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий. Менять медицинские средства защиты необходимо каждые два часа.
В местных аптеках масок уже практически нет. По данным администрации, на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируется получить еще 50 тысяч. При этом больше 15 изделий в одни руки продавать запретили.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:05
Re: Коронавирус в Китае
В НАУ (Киев) китайский студент грохнулся в обморок, перекрыли этаж, увезли на тесты. Очень жду отмены "красного" режима, очень... Или большого штрафа за дезинформацию виновнику распространения по радио...
Upd: паника отменяется говорит пешком 11 этажей не потянул.
Декану, преподу, скорой - респект пока, сделали максимум в короткие сроки. СМИ - ну я бы их слегка убила...
Востаннє редагувалось stm в Пон 10 лют, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:15
На Сумщине из-за коронавируса изолируют вернувшихся из Китая студентов Всего в сумских вузах обучается 270 студентов из КНР.
В Сумской области студентов, которые в течение зимних каникул посещали Китай, изолируют на период медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента их возвращения для недопущения завоза в регион коронавирусной инфекции.
Подробности читайте на УНИАН:
А как же лицо тьфу глава минздрава с возгласом не паниковать.. Мудрые люди на местах уже что то начинают делать.. Поздно, но лучше поздно чем никогда..
Хороший метод дезинфекции в Китае от наших..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Пон 10 лют, 2020 19:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:51
Хроники Китая.
Вчера прочла шокирующую статью в местном паблике провинции. В статье рассказывали о 5 людях, которые скрывали, что недавно были в Ухани. Один был проездом через жд вокзал, второй путешествовал по тем краям и заезжал в Ухань, третий тоже в саму Уахнь ездил. Все в январе там были и вернувшись в Синцзян, скрывали, что были в Ухани. И нет чтобы скрывать и сидеть дома две недели - они ходили гулять, тусили с друзьями и ходили на вечеринки. Все они сейчас болеют и находятся в больнице, службы отслеживают их близкие контакты и близкие контакты близких контактов, но факт такой - наверняка кучу людей они заразили. Один так вообще вот буквально 21 января был в Ухани, то есть когда уже по стране трубили вовсю про этот вирус. А он все равно скрывал и даже когда к нему пришли уже проверять его - все равно отнекивался, что был в Ухани. Сдался только когда милиция предоставила доказательства, что он там был.
Я в шоке была!!! ну как так можно?? ЛЮди вообще безответственные. Ну ладно о себе не заботятся, думают что пронесет. Но как можно при этом еще и других людей ставить в опасное положение. Ну ладно, допустим я не хотела бы связываться с докторами и больницей (ну может денег нет и все такое, хотя сейчас ил полностью бесплатное это лечение от коронавируса, или солидные субсидии от местных властей всем заболевшим), но я бы сидела дома и молилась бы, чтоб не заболеть. уж точно не шлялась бы по вечеринкам. Полночи потом лежала и мысленно возмущалась - ну как можно быть таким эгоистичным...
Заканчивалась статья информацией о наказании за такое преступление - за распространение опасных для жизни вирусов педусматривается наказание в виде тюремного срока до 10 лет, или даже смертной казни. Так что эти товарисчи, которые скрывали свои похождения, если выздоровеют, то предстанут перед судом.
Додано: Вів 11 лют, 2020 08:57
За 10 февраля
количество заболевших увеличилось с 40554 до 43108 на 6.3 процента
количество умерших увеличилось с 910 до 1018 на 11.9 процента
Динамика по количеству умерших последние дни практически не снижается.
Китаец конечно знатно накашлял на японском пассажирском лайнере, это показывает на высокую степень заразности вируса. Вообще в Японии уже 161 заболевший.
Рубеж в 40 заболевших преодолели Сингапур и Гонконг.
Значительная разница в динамике количества умерших и заболевших может говорит лишь о том, что учет заболевших ведется уже с пробелами, не все случаи оперативно попадают в статистику.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:42
Re: Коронавирус в Китае
Я все таки думаю что справляются. Но судя по степени заболеваемости на лайнере, столь маленькие темпы в соседних странах вызывают крайне скептические впечатления.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:54
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:09
Re: Коронавирус в Китае
Теперь у него есть имя:
"We now have a name for the #2019nCoV disease:
COVID-19.
I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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