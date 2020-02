Коронавирус в Китае

Додано: Вів 11 лют, 2020 18:09

Теперь у него есть имя:

"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"

