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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:51

За 11 февраля

количество заболевших увеличилось с 43108 до 45171 на 4.8 процента
количество умерших увеличилось с 1018 до 1115 на 9.5 процента

Уже лучше. Но всё больше подозрений, что умерших учитывают достоверно, а вот количество заболевших занижают. Иначе трудно объяснить разрыв в динамике двух параметров.

В Японии, благодаря китайцу, который знатно накашлял на японском пассажирском лайнере, уже более двухсот заболевших.
В России оба заболевших, успешно пролечены и выписаны из больницы.

В целом предполагаю, что этот штамм коронавируса уже навсегда, в отличие от двух других более ранних вспышек, которые были купированы и эти штаммы исчезли. Так и будет постоянно циркулировать в человеческой популяции. Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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