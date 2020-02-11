Коронавирус в Китае

количество заболевших увеличилось с 43108 до 45171 на 4.8 процента количество умерших увеличилось с 1018 до 1115 на 9.5 процента
Уже лучше. Но всё больше подозрений, что умерших учитывают достоверно, а вот количество заболевших занижают. Иначе трудно объяснить разрыв в динамике двух параметров.
В Японии, благодаря китайцу, который знатно накашлял на японском пассажирском лайнере, уже более двухсот заболевших. В России оба заболевших, успешно пролечены и выписаны из больницы.
В целом предполагаю, что этот штамм коронавируса уже навсегда, в отличие от двух других более ранних вспышек, которые были купированы и эти штаммы исчезли. Так и будет постоянно циркулировать в человеческой популяции. Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
У кого нет... тяжелых симптомов. То есть повышена температура и тело ломит? Мы вас проверим на вирус и при позитивном диагнозе в список зараженных добавим для поиска контактированных... но если пневмонии нет - статистику мы вам портить не позволим! Коммунизм - такой коммунизм.
freeze написав:Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно.
Привез на прошлой неделе заразу с другого полушария. Пошёл к инфекционисту, сделали тест: грипп А Сразу спросили регистрировать ли случай, если да, то в больницу. Значит точно нет.
Вот так и идёт у нас борьба с эпидемией. Сам грипп уже прошёл, оставив бронхит.
а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины Народ нагоните побольше зрады ! то есть ужасов дайте еще видео с пустыми улицами Китая и обмороками ....
ЗЫ Думаю как и от любой другой гадости рано или поздно придумают вакцину и включат ее в следующую сезонную вакцину от гриппа и все желающие смогут купить ее через год в аптеке в Украине за 175 грн или менее 10 долларов США