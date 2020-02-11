Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 31323334 Додано: Сер 12 лют, 2020 08:51 За 11 февраля



количество заболевших увеличилось с 43108 до 45171 на 4.8 процента

количество умерших увеличилось с 1018 до 1115 на 9.5 процента



Уже лучше. Но всё больше подозрений, что умерших учитывают достоверно, а вот количество заболевших занижают. Иначе трудно объяснить разрыв в динамике двух параметров.



В Японии, благодаря китайцу, который знатно накашлял на японском пассажирском лайнере, уже более двухсот заболевших.

В России оба заболевших, успешно пролечены и выписаны из больницы.



В целом предполагаю, что этот штамм коронавируса уже навсегда, в отличие от двух других более ранних вспышек, которые были купированы и эти штаммы исчезли. Так и будет постоянно циркулировать в человеческой популяции. Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15148 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3941 раз. Подякували: 6027 раз. Профіль 20 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 10:09 freeze написав: За 11 февраля



количество заболевших увеличилось с 43108 до 45171 на 4.8 процента

количество умерших увеличилось с 1018 до 1115 на 9.5 процента



Уже лучше. Но всё больше подозрений, что умерших учитывают достоверно, а вот количество заболевших занижают. Иначе трудно объяснить разрыв в динамике двух параметров. За 11 февраляколичество заболевших увеличилось с 43108 до 45171 на 4.8 процентаколичество умерших увеличилось с 1018 до 1115 на 9.5 процентаУже лучше. Но всё больше подозрений, что умерших учитывают достоверно, а вот количество заболевших занижают. Иначе трудно объяснить разрыв в динамике двух параметров.

Сообщалось, что теперь к заболевшим не относят тех, у кого нет симптомов, хотя вирус и выявлен. Сообщалось, что теперь к заболевшим не относят тех, у кого нет симптомов, хотя вирус и выявлен. Zebra

Повідомлень: 7545 З нами з: 21.09.12 Подякував: 667 раз. Подякували: 1152 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 11:05 Re: Коронавирус в Китае У кого нет... тяжелых симптомов. То есть повышена температура и тело ломит? Мы вас проверим на вирус и при позитивном диагнозе в список зараженных добавим для поиска контактированных... но если пневмонии нет - статистику мы вам портить не позволим!

Коммунизм - такой коммунизм. Slx Повідомлень: 501 З нами з: 23.07.18 Подякував: 147 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 12:00 freeze написав: Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно. Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно.

Привез на прошлой неделе заразу с другого полушария.

Пошёл к инфекционисту, сделали тест: грипп А

Сразу спросили регистрировать ли случай, если да, то в больницу. Значит точно нет.



Вот так и идёт у нас борьба с эпидемией.

Сам грипп уже прошёл, оставив бронхит. Привез на прошлой неделе заразу с другого полушария.Пошёл к инфекционисту, сделали тест: грипп АСразу спросили регистрировать ли случай, если да, то в больницу. Значит точно нет.Вот так и идёт у нас борьба с эпидемией.Сам грипп уже прошёл, оставив бронхит. Vint Повідомлень: 1281 З нами з: 14.07.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 14:01 Vint написав: freeze написав: Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно. Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно.

Привез на прошлой неделе заразу с другого полушария.

Пошёл к инфекционисту, сделали тест: грипп А

Сразу спросили регистрировать ли случай, если да, то в больницу. Значит точно нет.



Вот так и идёт у нас борьба с эпидемией.

Сам грипп уже прошёл, оставив бронхит. Привез на прошлой неделе заразу с другого полушария.Пошёл к инфекционисту, сделали тест: грипп АСразу спросили регистрировать ли случай, если да, то в больницу. Значит точно нет.Вот так и идёт у нас борьба с эпидемией.Сам грипп уже прошёл, оставив бронхит. а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Народ нагоните побольше зрады ! то есть ужасов дайте еще видео с пустыми улицами Китая и обмороками ....



ЗЫ Думаю как и от любой другой гадости рано или поздно придумают вакцину и включат ее в следующую сезонную вакцину от гриппа и все желающие смогут купить ее через год в аптеке в Украине за 175 грн или менее 10 долларов США а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакциныНарод нагоните побольше зрады ! то есть ужасов дайте еще видео с пустыми улицами Китая и обмороками ....ЗЫ Думаю как и от любой другой гадости рано или поздно придумают вакцину и включат ее в следующую сезонную вакцину от гриппа и все желающие смогут купить ее через год в аптеке в Украине за 175 грн или менее 10 долларов США yama Повідомлень: 1899 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3457 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 14:18 yama написав: а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины



Сейчас грипп А ходит в подавляющем большинстве в штамме свиного гриппа H1N1.

Он входит в состав вакцины на этот сезон.



По коронавирусу и вакцине. Пока появляются странные сообщения, что иммунитет после заболевания этим коронавирусом не вырабатывается, и можно заболеть в этом же сезоне по второму кругу. Если это так, то вакцина бессмысленна. Сейчас грипп А ходит в подавляющем большинстве в штамме свиного гриппа H1N1.Он входит в состав вакцины на этот сезон.По коронавирусу и вакцине. Пока появляются странные сообщения, что иммунитет после заболевания этим коронавирусом не вырабатывается, и можно заболеть в этом же сезоне по второму кругу. Если это так, то вакцина бессмысленна. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15148 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3941 раз. Подякували: 6027 раз. Профіль 20 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 14:43 freeze написав: Пока появляются странные сообщения, что иммунитет после заболевания этим коронавирусом не вырабатывается, и можно заболеть в этом же сезоне по второму кругу. Если это так, то вакцина бессмысленна. Пока появляются странные сообщения, что иммунитет после заболевания этим коронавирусом не вырабатывается, и можно заболеть в этом же сезоне по второму кругу. Если это так, то вакцина бессмысленна. тут мои знания заканчиваются ,надо возобновлять ... как такое возможно так быстро тут мои знания заканчиваются,надо возобновлять ... как такое возможно так быстро yama Повідомлень: 1899 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3457 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2020 15:26 yama написав: freeze написав: Пока появляются странные сообщения, что иммунитет после заболевания этим коронавирусом не вырабатывается, и можно заболеть в этом же сезоне по второму кругу. Если это так, то вакцина бессмысленна. Пока появляются странные сообщения, что иммунитет после заболевания этим коронавирусом не вырабатывается, и можно заболеть в этом же сезоне по второму кругу. Если это так, то вакцина бессмысленна. тут мои знания заканчиваются ,надо возобновлять ... как такое возможно так быстро тут мои знания заканчиваются,надо возобновлять ... как такое возможно так быстро

А вы думали, что китайские вирусологи изобретут самый простой вирус, против которого через месяц выпустят вакцину и благополучно его истребят? Не всё китайское настолько недолговечное А вы думали, что китайские вирусологи изобретут самый простой вирус, против которого через месяц выпустят вакцину и благополучно его истребят? Не всё китайское настолько недолговечное safonovstanislav Повідомлень: 2510 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 31323334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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