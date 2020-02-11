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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:51

За 11 февраля

количество заболевших увеличилось с 43108 до 45171 на 4.8 процента
количество умерших увеличилось с 1018 до 1115 на 9.5 процента

Уже лучше. Но всё больше подозрений, что умерших учитывают достоверно, а вот количество заболевших занижают. Иначе трудно объяснить разрыв в динамике двух параметров.

В Японии, благодаря китайцу, который знатно накашлял на японском пассажирском лайнере, уже более двухсот заболевших.
В России оба заболевших, успешно пролечены и выписаны из больницы.

В целом предполагаю, что этот штамм коронавируса уже навсегда, в отличие от двух других более ранних вспышек, которые были купированы и эти штаммы исчезли. Так и будет постоянно циркулировать в человеческой популяции. Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:09

  freeze написав:За 11 февраля

количество заболевших увеличилось с 43108 до 45171 на 4.8 процента
количество умерших увеличилось с 1018 до 1115 на 9.5 процента

Уже лучше. Но всё больше подозрений, что умерших учитывают достоверно, а вот количество заболевших занижают. Иначе трудно объяснить разрыв в динамике двух параметров.

Сообщалось, что теперь к заболевшим не относят тех, у кого нет симптомов, хотя вирус и выявлен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:05

Re: Коронавирус в Китае

У кого нет... тяжелых симптомов. То есть повышена температура и тело ломит? Мы вас проверим на вирус и при позитивном диагнозе в список зараженных добавим для поиска контактированных... но если пневмонии нет - статистику мы вам портить не позволим!
Коммунизм - такой коммунизм.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:00

  freeze написав:Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно.

Привез на прошлой неделе заразу с другого полушария.
Пошёл к инфекционисту, сделали тест: грипп А
Сразу спросили регистрировать ли случай, если да, то в больницу. Значит точно нет.

Вот так и идёт у нас борьба с эпидемией.
Сам грипп уже прошёл, оставив бронхит.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:01

  Vint написав:
  freeze написав:Да и в Украину он с большой степенью вероятности уже завезен, просто еще не продиагностирован, с нашим минздравом это очень вероятно.

Привез на прошлой неделе заразу с другого полушария.
Пошёл к инфекционисту, сделали тест: грипп А
Сразу спросили регистрировать ли случай, если да, то в больницу. Значит точно нет.

Вот так и идёт у нас борьба с эпидемией.
Сам грипп уже прошёл, оставив бронхит.
а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины
Народ нагоните побольше зрады ! то есть ужасов дайте еще видео с пустыми улицами Китая и обмороками ....

ЗЫ Думаю как и от любой другой гадости рано или поздно придумают вакцину и включат ее в следующую сезонную вакцину от гриппа и все желающие смогут купить ее через год в аптеке в Украине за 175 грн или менее 10 долларов США
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:18

  yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины


Сейчас грипп А ходит в подавляющем большинстве в штамме свиного гриппа H1N1.
Он входит в состав вакцины на этот сезон.

По коронавирусу и вакцине. Пока появляются странные сообщения, что иммунитет после заболевания этим коронавирусом не вырабатывается, и можно заболеть в этом же сезоне по второму кругу. Если это так, то вакцина бессмысленна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:43

  freeze написав: Пока появляются странные сообщения, что иммунитет после заболевания этим коронавирусом не вырабатывается, и можно заболеть в этом же сезоне по второму кругу. Если это так, то вакцина бессмысленна.
тут мои знания заканчиваются :oops: ,надо возобновлять ... как такое возможно так быстро :?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:26

  yama написав:
  freeze написав: Пока появляются странные сообщения, что иммунитет после заболевания этим коронавирусом не вырабатывается, и можно заболеть в этом же сезоне по второму кругу. Если это так, то вакцина бессмысленна.
тут мои знания заканчиваются :oops: ,надо возобновлять ... как такое возможно так быстро :?

А вы думали, что китайские вирусологи изобретут самый простой вирус, против которого через месяц выпустят вакцину и благополучно его истребят? Не всё китайское настолько недолговечное
safonovstanislav
 
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