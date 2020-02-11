Коронавирус в Китае

Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус.
А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:06
Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус.
А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:13
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:13
Что посоветовали принимать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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