|
|
|
Коронавирус в Китае
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:06
yama написав:
пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа .
. Единственное что новый и все.
Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус.
А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2511
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:13
yama написав:
а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины
Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1283
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:13
Vint написав: yama написав:
а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины
Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
Что посоветовали принимать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15149
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3941 раз.
- Подякували: 6028 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:51
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 918
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:21
freeze написав: Vint написав: yama написав:
а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины
Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
Что посоветовали принимать ?
Ремавир при первых признаках болезни. Уже было известно, что у меня грипп, поэтому не ждали долго.
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1283
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:50
Коронавирус все - эпидемия обуздана, CFR в 5 раз ниже, чем у SARS, и в 15 раз ниже, чем у MERS. Коммоды уже отыгрывают падение... расходимся...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4908
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 2052 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|