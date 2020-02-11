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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:06

  yama написав:пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа .
. Единственное что новый и все.

Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус.
А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:13

  yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:13

  Vint написав:
  yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.


Что посоветовали принимать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:51

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:21

  freeze написав:
  Vint написав:
  yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.


Что посоветовали принимать ?

Ремавир при первых признаках болезни. Уже было известно, что у меня грипп, поэтому не ждали долго.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:50

Коронавирус все - эпидемия обуздана, CFR в 5 раз ниже, чем у SARS, и в 15 раз ниже, чем у MERS. Коммоды уже отыгрывают падение... расходимся...
zРадио
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