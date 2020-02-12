Коронавирус в Китае

yama написав:пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа . . Единственное что новый и все.
Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус. А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?
yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины
Нет, в аптеке был тест на А/Б только. Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины
Нет, в аптеке был тест на А/Б только. Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
Что посоветовали принимать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины
Нет, в аптеке был тест на А/Б только. Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
Что посоветовали принимать ?
Ремавир при первых признаках болезни. Уже было известно, что у меня грипп, поэтому не ждали долго.
Так как раньше эвакуированных из Китая украинцев не поместили на карантин, с большой вероятностью эта зараза уже активно распостраняется в Украине. Если что, все знают, кому за это спасибо сказать. Интересно, какой город у нас первым закроют на карантин.
yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины
Нет, в аптеке был тест на А/Б только. Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
yama написав:пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа . . Единственное что новый и все.
Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус. А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?
я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника