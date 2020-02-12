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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:06

  yama написав:пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа .
. Единственное что новый и все.

Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус.
А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:13

  yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:13

  Vint написав:
  yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.


Что посоветовали принимать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:51

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:21

  freeze написав:
  Vint написав:
  yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.


Что посоветовали принимать ?

Ремавир при первых признаках болезни. Уже было известно, что у меня грипп, поэтому не ждали долго.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:50

Коронавирус все - эпидемия обуздана, CFR в 5 раз ниже, чем у SARS, и в 15 раз ниже, чем у MERS. Коммоды уже отыгрывают падение... расходимся...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 05:24

zРадио
За последний день 15 000 новых случаев заражения в Китае....Это не спад.

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prilepskiy
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:34


Так как раньше эвакуированных из Китая украинцев не поместили на карантин, с большой вероятностью эта зараза уже активно распостраняется в Украине. Если что, все знают, кому за это спасибо сказать. Интересно, какой город у нас первым закроют на карантин.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:54

  Vint написав:
  yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.

спасибо за столь интересный и полезный отчет. А как называется верно это тест и сколько стоит ? впервые слышу о таком в свободной продаже.
Противовирусные это тамифлю ? ( надеюсь не фуфломицины ) уже увидел дочитал
https://www.drugs.com/pro/rimantadine.html
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-1159 ... al/details

  safonovstanislav написав:
  yama написав:пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа .
. Единственное что новый и все.

Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус.
А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?

я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:32

Re: Коронавирус в Китае

prilepskiy написав:zРадио
За последний день 15 000 новых случаев заражения в Китае....Это не спад.

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...
Всего за сутки врачи в Китае зафиксировали 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Такой резкий скачок заболевших произошел из-за того, что для диагностики вируса медики стали использовать компьютерную томографию. 

Итого, на даный момент количество зараженных коронавирусом Covid-19 сейчас составляет 60 329 человек, умерли 1369, выздоровели 4347. 

Украина 24/7
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