Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 33343536 Додано: Чет 13 лют, 2020 11:38 yama написав: я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника

Для населения в 7,7 млрд.чел смертность в 1% означает 77млн.человек. Проблема в абсолютных цифрах, причем население стран с менее хорошей медициной смертность будет больше. А так обычный грипп с осложнениями, чертовски заразный, передается от матери к ребенку, с большим инкубационным периодом и живёт вне организма на предметах иногда до 5 дней и нет лекарства на сегодня. Чего переживать, то... Для населения в 7,7 млрд.чел смертность в 1% означает 77млн.человек. Проблема в абсолютных цифрах, причем население стран с менее хорошей медициной смертность будет больше. А так обычный грипп с осложнениями, чертовски заразный, передается от матери к ребенку, с большим инкубационным периодом и живёт вне организма на предметах иногда до 5 дней и нет лекарства на сегодня. Чего переживать, то... stm

Повідомлень: 2070 З нами з: 04.03.15 Подякував: 58 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 11:41 Re: Коронавирус в Китае и это люди на финансовом форуме.

Со статистикой у Китайцев в целом уже все ясно, все рисуется как пожалуй и экономические показатели сейчас. Вот так в один день и рынки рухнут % на 30

Совершенно понятно что это данные не за день. Я когда то рисовал в начале февраля модель 10 % прироста. Вот там 60 тыс зараженных приходилось на 14 февраля.

+- Похоже.

Посмотрим что дальше будет.

Если прирост таки около 10 % , а это в районе 6 тыс в день реально, то сейчас уже все очень серьезно. ибо таких помещений для карантина людей просто нет.

Для меня не ясны несколько вопросов, почему такой маленьки й рост в соседних странах,

уже должно было бы рости по экспоненте в отсутсвии всяких карантинов. Если брать за основу круизное судно, то видно что с заразностью там как раз все в порядке, уровень очень высокий. Зачем постить одни и те же новостии это люди на финансовом форуме.Со статистикой у Китайцев в целом уже все ясно, все рисуется как пожалуй и экономические показатели сейчас. Вот так в один день и рынки рухнут % на 30Совершенно понятно что это данные не за день. Я когда то рисовал в начале февраля модель 10 % прироста. Вот там 60 тыс зараженных приходилось на 14 февраля.+- Похоже.Посмотрим что дальше будет.Если прирост таки около 10 % , а это в районе 6 тыс в день реально, то сейчас уже все очень серьезно. ибо таких помещений для карантина людей просто нет.Для меня не ясны несколько вопросов, почему такой маленьки й рост в соседних странах,уже должно было бы рости по экспоненте в отсутсвии всяких карантинов. Если брать за основу круизное судно, то видно что с заразностью там как раз все в порядке, уровень очень высокий. Shummi Повідомлень: 386 З нами з: 08.12.14 Подякував: 127 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 11:52 Re: Коронавирус в Китае yama написав: я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника

Тому що це новий клас вірусів. Грипом хворіють і люди, і тварини, людські віруси можуть швидко мутувати, тому ця хвороба "вічна". Досі коронавірусом хворіли тільки тварини. Ми не знаємо, якими будуть наступні мутації людського коронавірусу, можливо, набагато небезпечнишими, як іспанка. Тому що це новий клас вірусів. Грипом хворіють і люди, і тварини, людські віруси можуть швидко мутувати, тому ця хвороба "вічна". Досі коронавірусом хворіли тільки тварини. Ми не знаємо, якими будуть наступні мутації людського коронавірусу, можливо, набагато небезпечнишими, як іспанка. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9926 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:03 Re: Коронавирус в Китае В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом свидетельствуют оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.



Как сообщается, за неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.



" С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.



За прошедшую неделю (3.02–9.02) [b]ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине. орви это в том числе и грипп



Летальность при гриппе достаточно высока - от 0,6 до 2,5 процентов. орви это в том числе и гриппЛетальность при гриппе достаточно высока - от 0,6 до 2,5 процентов. yama Повідомлень: 1905 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3471 раз. Подякували: 357 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:41 prilepskiy написав: zРадио

За последний день 15 000 новых случаев заражения в Китае....Это не спад.







За последний день 15 000 новых случаев заражения в Китае....Это не спад.



Это изменение критериев диагностики. На фактическую динамику не влияет. Если методологически будет увеличено количество случаев заболевания, то CFR вообще снизится до уровня обычного сезонного гриппа, и окажется, что весь хайп от начала до конца был фейковым Это изменение критериев диагностики. На фактическую динамику не влияет. Если методологически будет увеличено количество случаев заболевания, то CFR вообще снизится до уровня обычного сезонного гриппа, и окажется, что весь хайп от начала до конца был фейковым zРадио

Повідомлень: 4910 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:45 stm написав: yama написав: я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника

Для населения в 7,7 млрд.чел смертность в 1% означает 77млн.человек. Проблема в абсолютных цифрах, причем население стран с менее хорошей медициной смертность будет больше. А так обычный грипп с осложнениями, чертовски заразный, передается от матери к ребенку, с большим инкубационным периодом и живёт вне организма на предметах иногда до 5 дней и нет лекарства на сегодня. Чего переживать, то... Для населения в 7,7 млрд.чел смертность в 1% означает 77млн.человек. Проблема в абсолютных цифрах, причем население стран с менее хорошей медициной смертность будет больше. А так обычный грипп с осложнениями, чертовски заразный, передается от матери к ребенку, с большим инкубационным периодом и живёт вне организма на предметах иногда до 5 дней и нет лекарства на сегодня. Чего переживать, то...

Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества. Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества. vetka Повідомлень: 6087 З нами з: 04.03.14 Подякував: 369 раз. Подякували: 1024 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:47 lapay написав: yama написав: я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника

Тому що це новий клас вірусів. Грипом хворіють і люди, і тварини, людські віруси можуть швидко мутувати, тому ця хвороба "вічна". Досі коронавірусом хворіли тільки тварини. Ми не знаємо, якими будуть наступні мутації людського коронавірусу, можливо, набагато небезпечнишими, як іспанка. Тому що це новий клас вірусів. Грипом хворіють і люди, і тварини, людські віруси можуть швидко мутувати, тому ця хвороба "вічна". Досі коронавірусом хворіли тільки тварини. Ми не знаємо, якими будуть наступні мутації людського коронавірусу, можливо, набагато небезпечнишими, як іспанка.

Естественно мутируют, вирусы жили до человечества и будут после. Вирус - это внутриклеточный паразит, которые не может долго жить вне организма носителя, а человек постоянно его убивает, вот он и мутирует, все хотят жить, ну как-то так ))) Естественно мутируют, вирусы жили до человечества и будут после. Вирус - это внутриклеточный паразит, которые не может долго жить вне организма носителя, а человек постоянно его убивает, вот он и мутирует, все хотят жить, ну как-то так ))) vetka Повідомлень: 6087 З нами з: 04.03.14 Подякував: 369 раз. Подякували: 1024 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:54 vetka написав: Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества. Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества.

Не обижайтесь, но если в этот 1% попадаете и вы или ваша семья?

И на месте властей Китая я бы уменьшила производство всего и оставила только нужное по фабрикам для внутреннего потребления, а как там vetka и stm меня бы тоже не гребло. Доставайте ручку и бумажку, при отсутствии мобильных и их запчастей будем переписываться, если хоть это производим Не обижайтесь, но если в этот 1% попадаете и вы или ваша семья?И на месте властей Китая я бы уменьшила производство всего и оставила только нужное по фабрикам для внутреннего потребления, а как там vetka и stm меня бы тоже не гребло. Доставайте ручку и бумажку, при отсутствии мобильных и их запчастей будем переписываться, если хоть это производим stm

Повідомлень: 2070 З нами з: 04.03.15 Подякував: 58 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 12:56 vetka написав: Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества. Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества.



Начни с себя! Ибо нефиг глупости писать... Начни с себя! Ибо нефиг глупости писать... zРадио

Повідомлень: 4910 З нами з: 02.05.18 Подякував: 905 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 13:01 stm написав: vetka написав: Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества. Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества.

Не обижайтесь, но если в этот 1% попадаете и вы или ваша семья?

И на месте властей Китая я бы уменьшила производство всего и оставила только нужное по фабрикам для внутреннего потребления, а как там vetka и stm меня бы тоже не гребло. Доставайте ручку и бумажку, при отсутствии мобильных и их запчастей будем переписываться, если хоть это производим Не обижайтесь, но если в этот 1% попадаете и вы или ваша семья?И на месте властей Китая я бы уменьшила производство всего и оставила только нужное по фабрикам для внутреннего потребления, а как там vetka и stm меня бы тоже не гребло. Доставайте ручку и бумажку, при отсутствии мобильных и их запчастей будем переписываться, если хоть это производим

А чего мне обижаться. На все воля Божья. А чего мне обижаться. На все воля Божья. vetka Повідомлень: 6087 З нами з: 04.03.14 Подякував: 369 раз. Подякували: 1024 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 33343536 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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