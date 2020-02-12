Коронавирус в Китае

yama написав: я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника
Для населения в 7,7 млрд.чел смертность в 1% означает 77млн.человек. Проблема в абсолютных цифрах, причем население стран с менее хорошей медициной смертность будет больше. А так обычный грипп с осложнениями, чертовски заразный, передается от матери к ребенку, с большим инкубационным периодом и живёт вне организма на предметах иногда до 5 дней и нет лекарства на сегодня. Чего переживать, то...
Зачем постить одни и те же новости и это люди на финансовом форуме. Со статистикой у Китайцев в целом уже все ясно, все рисуется как пожалуй и экономические показатели сейчас. Вот так в один день и рынки рухнут % на 30 Совершенно понятно что это данные не за день. Я когда то рисовал в начале февраля модель 10 % прироста. Вот там 60 тыс зараженных приходилось на 14 февраля. +- Похоже. Посмотрим что дальше будет. Если прирост таки около 10 % , а это в районе 6 тыс в день реально, то сейчас уже все очень серьезно. ибо таких помещений для карантина людей просто нет. Для меня не ясны несколько вопросов, почему такой маленьки й рост в соседних странах, уже должно было бы рости по экспоненте в отсутсвии всяких карантинов. Если брать за основу круизное судно, то видно что с заразностью там как раз все в порядке, уровень очень высокий.
yama написав:я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника
Тому що це новий клас вірусів. Грипом хворіють і люди, і тварини, людські віруси можуть швидко мутувати, тому ця хвороба "вічна". Досі коронавірусом хворіли тільки тварини. Ми не знаємо, якими будуть наступні мутації людського коронавірусу, можливо, набагато небезпечнишими, як іспанка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом свидетельствуют оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.
Как сообщается, за неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.
"С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.
За прошедшую неделю (3.02–9.02) [b]ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине.
орви это в том числе и грипп
Летальность при гриппе достаточно высока - от 0,6 до 2,5 процентов.
prilepskiy написав:zРадио За последний день 15 000 новых случаев заражения в Китае....Это не спад.
Это изменение критериев диагностики. На фактическую динамику не влияет. Если методологически будет увеличено количество случаев заболевания, то CFR вообще снизится до уровня обычного сезонного гриппа, и окажется, что весь хайп от начала до конца был фейковым
yama написав: я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника
Для населения в 7,7 млрд.чел смертность в 1% означает 77млн.человек. Проблема в абсолютных цифрах, причем население стран с менее хорошей медициной смертность будет больше. А так обычный грипп с осложнениями, чертовски заразный, передается от матери к ребенку, с большим инкубационным периодом и живёт вне организма на предметах иногда до 5 дней и нет лекарства на сегодня. Чего переживать, то...
Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества.
yama написав:я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника
Тому що це новий клас вірусів. Грипом хворіють і люди, і тварини, людські віруси можуть швидко мутувати, тому ця хвороба "вічна". Досі коронавірусом хворіли тільки тварини. Ми не знаємо, якими будуть наступні мутації людського коронавірусу, можливо, набагато небезпечнишими, як іспанка.
Естественно мутируют, вирусы жили до человечества и будут после. Вирус - это внутриклеточный паразит, которые не может долго жить вне организма носителя, а человек постоянно его убивает, вот он и мутирует, все хотят жить, ну как-то так )))
vetka написав:Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества.
Не обижайтесь, но если в этот 1% попадаете и вы или ваша семья? И на месте властей Китая я бы уменьшила производство всего и оставила только нужное по фабрикам для внутреннего потребления, а как там vetka и stm меня бы тоже не гребло. Доставайте ручку и бумажку, при отсутствии мобильных и их запчастей будем переписываться, если хоть это производим
vetka написав:Ну и отлично, неплохо было бы, чтобы намного больше 1%. Планета задыхается от человечества.
Не обижайтесь, но если в этот 1% попадаете и вы или ваша семья? И на месте властей Китая я бы уменьшила производство всего и оставила только нужное по фабрикам для внутреннего потребления, а как там vetka и stm меня бы тоже не гребло. Доставайте ручку и бумажку, при отсутствии мобильных и их запчастей будем переписываться, если хоть это производим