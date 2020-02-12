Коронавирус в Китае

yama написав:

Vint написав: yama написав: а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Нет, в аптеке был тест на А/Б только.

Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще. Нет,Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.

safonovstanislav написав: yama написав: пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа .

. Единственное что новый и все. пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа .. Единственное что новый и все.

Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус.

А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены? Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус.А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?

спасибо за столь интересный и полезный отчет. А как называется верно это тест и сколько стоит ? впервые слышу о таком в свободной продаже.Противовирусные это тамифлю ? ( надеюсь не фуфломицины ) уже увидел дочиталя говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника