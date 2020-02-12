RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:05

  Игорь Алексеевич написав:у меня дочька вчера получила на укр.почте посылку с али... значит пока ходят.
но, она с ней пришла не к себе домой а притащила её мне домой. говорит - БОЮСЬ распечатывать. :P :P :P

Я тоже получил посылку из Китая, распечатал и ничего, так что не переживайте, через посылку точно не заразитесь :lol:
olivera
 
Повідомлень: 515
З нами з: 09.05.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:06

  rasmus написав:
  yama написав:еще не все посылки отправили из Али экспресс


ранее читал, что они приостановили отправку посылок

Дата:11 лют, 14:37
AliExpress Це підніме вам настрій!

Очікуйте посилку найближчим часом!

Вітаємо, .....

Замовлення 801056519.... відправлено! Ви можете натиснути нижче, щоб відстежити посилку, перевірити стан доставки або переглянути докладніші відомості. (Примітка: інформація щодо відстеження товару може оновлюватися до 24 годин.)
еще две посылки пока не отправили :(
yama
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3476 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:09

  yama написав:
  Vint написав:
  yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины

Нет, в аптеке был тест на А/Б только.
Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.

спасибо за столь интересный и полезный отчет. А как называется верно это тест и сколько стоит ? впервые слышу о таком в свободной продаже.
Противовирусные это тамифлю ? ( надеюсь не фуфломицины ) уже увидел дочитал
https://www.drugs.com/pro/rimantadine.html
https://www.webmd.com/drugs/2/drug-1159 ... al/details

  safonovstanislav написав:
  yama написав:пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа .
. Единственное что новый и все.

Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус.
А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?

я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника

Что-то вроде такого:
https://online-apteka.com.ua/catalog/te ... -grippa-1/
Но стоило около 100грн и доктор держала его в руках второй раз и учила медсестру.
Vint
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:10

  olgerd написав:Пошла уже и информация и в украинском сегменте твиттера(
tZE inform
@tZEinform
После выводов военной медико-биологической службы США о возможности заражения сирусом 2019– nCoV через почтовые посылки (мы сообщали 01.02.2020 г.), после неудачных попыток давления финансовой группы Alibaba Group на Всемирную организацию здравоохранения,
ВОЗ начал рассылать рекомендации прекратить транспортировку посылок из Китая.

Про заражение через посылки чушь несусветная а вы ее тут тиражируете. Вне организма вирус живет всего несколько часов при комнатной температуре.
olivera
 
Повідомлень: 515
З нами з: 09.05.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:12

Re: Коронавирус в Китае

С сегодняшнего дня по всему миру прокатится бум подтвержденных заражений. Научились определять заражение через компьютерную томографию, по пневмонии, которую вызывает вирус. Из-за этого такой рост. Если специальные тесты недоступны во многих странах, городах и больницах, то томографы есть много где, включая Украину.
Не удивлюсь, если вирус уже полным ходом распространяется по Украине
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 10.05.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  olivera написав:Про заражение через посылки чушь несусветная а вы ее тут тиражируете. Вне организма вирус живет всего несколько часов при комнатной температуре.


но, надо же и немного юмора на страничке. а вы принимаете всё за чистую монету. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4556
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:23

  vovan_prm написав:Я ведь и предложил разбавлять истерию критическим мышлением.

Критическое мышление такое. Если от обычных заболеваний уже есть лекарства и вакцины, то от этой заразы нет абсолютно ничего, так как она абсолютно новая.
Китайцы не такие дураки, чтобы суетиться по мелочам.
Для вас это может быть и муть, но это пока она нас ещё не коснулась....

Не стоит надеяться на помощь государства, с его здравоохранением.
Лучше заранее побеспокоиться о себе самому.
RTC12
 
Повідомлень: 51
З нами з: 09.05.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:25

  safonovstanislav написав:С сегодняшнего дня по всему миру прокатится бум подтвержденных заражений. Научились определять заражение через компьютерную томографию, по пневмонии, которую вызывает вирус. Из-за этого такой рост. Если специальные тесты недоступны во многих странах, городах и больницах, то томографы есть много где, включая Украину.
Не удивлюсь, если вирус уже полным ходом распространяется по Украине

ага только процедура стоит много денег или записываться на нее надо за месяц вперед, хотя может в каких экстренных случаях и сделают бесплатно ...
yama
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3476 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:26

  Игорь Алексеевич написав:у меня дочька вчера получила на укр.почте посылку с али... значит пока ходят.
но, она с ней пришла не к себе домой а притащила её мне домой. говорит - БОЮСЬ распечатывать. :P :P :P

Оце дремучесть.... Почитайте, как НЕ долго любые вирусы живут во внешней среде.
vetka
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 04.03.14
Подякував: 369 раз.
Подякували: 1024 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:26

  olivera написав:Про заражение через посылки чушь несусветная а вы ее тут тиражируете. Вне организма вирус живет всего несколько часов при комнатной температуре.

Только вы ошиблись на 2 порядка. Не несколько часов, а до 9 суток
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 10.05.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 37383940>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DmitryK, Investor_33, холява і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.