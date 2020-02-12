Коронавирус в Китае

yama написав:еще не все посылки отправили из Али экспресс
ранее читал, что они приостановили отправку посылок
Дата:11 лют, 14:37
AliExpress Це підніме вам настрій!
Очікуйте посилку найближчим часом!
Вітаємо, .....
Замовлення 801056519.... відправлено! Ви можете натиснути нижче, щоб відстежити посилку, перевірити стан доставки або переглянути докладніші відомості. (Примітка: інформація щодо відстеження товару може оновлюватися до 24 годин.)
yama написав:а какой штамм не определяли ? интересно входил ли он в вакцины
Нет, в аптеке был тест на А/Б только. Да, я успел заразить коллегу за один день и у него все те же симптомы. Но при первых симптомах он стал принимать противовирусное по моему совету и у него проходит все быстрее и проще.
yama написав:пока что даже японцы сказали что этот вирус ничем не страшней вируса гриппа . . Единственное что новый и все.
Всего лишь инкубационный период до 24 суток с активной функцией заражения, и имуннитет не вырабатывается, самый обычный простой вирус. А что вы ожидали, что японцы скажут? Всё пропало, мы все обречены?
я говорю о том что у нас сейчас большинство школ закрыто на карантин и люди болеют гриппом ( в том числе в этой ветке ) и так происходит почти каждый год и никто не делает из этого трагедию ... мы же не умерли все от обычного гриппа который каждый год продолжается ... Ну а о инкубационном периоде и имунитет не вырабатывается это пока что предположения , а даже если так то при летальности не выше чем у обычного привычного нам любого другого вируса гриппа я вообще не понимаю из за чего паника
olgerd написав:Пошла уже и информация и в украинском сегменте твиттера( tZE inform @tZEinform После выводов военной медико-биологической службы США о возможности заражения сирусом 2019– nCoV через почтовые посылки (мы сообщали 01.02.2020 г.), после неудачных попыток давления финансовой группы Alibaba Group на Всемирную организацию здравоохранения, ВОЗ начал рассылать рекомендации прекратить транспортировку посылок из Китая.
Про заражение через посылки чушь несусветная а вы ее тут тиражируете. Вне организма вирус живет всего несколько часов при комнатной температуре.
С сегодняшнего дня по всему миру прокатится бум подтвержденных заражений. Научились определять заражение через компьютерную томографию, по пневмонии, которую вызывает вирус. Из-за этого такой рост. Если специальные тесты недоступны во многих странах, городах и больницах, то томографы есть много где, включая Украину. Не удивлюсь, если вирус уже полным ходом распространяется по Украине
vovan_prm написав:Я ведь и предложил разбавлять истерию критическим мышлением.
Критическое мышление такое. Если от обычных заболеваний уже есть лекарства и вакцины, то от этой заразы нет абсолютно ничего, так как она абсолютно новая. Китайцы не такие дураки, чтобы суетиться по мелочам. Для вас это может быть и муть, но это пока она нас ещё не коснулась....
Не стоит надеяться на помощь государства, с его здравоохранением. Лучше заранее побеспокоиться о себе самому.
safonovstanislav написав:С сегодняшнего дня по всему миру прокатится бум подтвержденных заражений. Научились определять заражение через компьютерную томографию, по пневмонии, которую вызывает вирус. Из-за этого такой рост. Если специальные тесты недоступны во многих странах, городах и больницах, то томографы есть много где, включая Украину. Не удивлюсь, если вирус уже полным ходом распространяется по Украине
ага только процедура стоит много денег или записываться на нее надо за месяц вперед, хотя может в каких экстренных случаях и сделают бесплатно ...