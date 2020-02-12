Форуми / Валюта / Валютний ринок / Коронавирус в Китае Коронавирус в Китае + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 37383940 Додано: Чет 13 лют, 2020 13:28 yama написав: ага только процедура стоит много денег или записываться на нее надо за месяц вперед, хотя может в каких экстренных случаях и сделают бесплатно ... ага только процедура стоит много денег или записываться на нее надо за месяц вперед, хотя может в каких экстренных случаях и сделают бесплатно ...

Это всё же лучше, чем никак и ни за какие деньги Это всё же лучше, чем никак и ни за какие деньги safonovstanislav Повідомлень: 2515 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 13:46 Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич написав: скажут про первых пострадавших внутри страны. скажут про первых пострадавших внутри страны.

Пока про "упавшего в коридоре китайского студента в КПИ" предпочитают замалчивать уже дня 3



Я тоже говорил сразу, что "вируса в Украине не будет, т.к. его в Украине невозможно выявить". Будут писать ОРВИ Пока про "упавшего в коридоре китайского студента в КПИ" предпочитают замалчивать уже дня 3Я тоже говорил сразу, что "вируса в Украине не будет, т.к. его в Украине невозможно выявить". Будут писать ОРВИ

я сразу еще вчера случайно прочитал эту новость

а) не китаец а кореец

б) вышел пешком на 12 этаж общаги

в) имел проблемы с кровообращением в головном мозге - именно так сказано медиками которые прибыли на вызов ( скорая) я сразу еще вчера случайно прочитал эту новостьа) не китаец а кореецб) вышел пешком на 12 этаж общагив) имел проблемы с кровообращением в головном мозге - именно так сказано медиками которые прибыли на вызов ( скорая) yama Повідомлень: 1910 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3476 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 14:03 yama написав: В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом свидетельствуют оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.



Как сообщается, за неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.



" С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.



За прошедшую неделю (3.02–9.02) [b]ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине. орви это в том числе и грипп



Летальность при гриппе достаточно высока - от 0,6 до 2,5 процентов. орви это в том числе и гриппЛетальность при гриппе достаточно высока - от 0,6 до 2,5 процентов.

Ви в школу ходили?

Захворіло(за тиждень) - 283656

Померло(за тиждень) - 8

Летальність = 8/283656 = 0,003%.

Це розрахунки приблизні. Але розбіжність з вашими "от 0,6 до 2,5 процентов" в тисячу разів. Чи може якось не так рахую? Ви в школу ходили?Захворіло(за тиждень) - 283656Померло(за тиждень) - 8Летальність = 8/283656 = 0,003%.Це розрахунки приблизні. Але розбіжність з вашими "от 0,6 до 2,5 процентов" в тисячу разів. Чи може якось не так рахую? andrijk777

Повідомлень: 2000 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 14:23 Re: Коронавирус в Китае andrijk777 написав: Ви в школу ходили? Ви в школу ходили? пора вообще их закрыть,снизить расходы,контактную заразу,феню,мат,построить на их совковом месте профилактории(спорт,физ-ра,бассейны и т.п.),диджитализировать дистанционное обучение,адаптацию к социуму проводить отдельно. пора вообще их закрыть,снизить расходы,контактную заразу,феню,мат,построить на их совковом месте профилактории(спорт,физ-ра,бассейны и т.п.),диджитализировать дистанционное обучение,адаптацию к социуму проводить отдельно. Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3718 З нами з: 03.12.14 Подякував: 468 раз. Подякували: 542 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 37383940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Investor_33,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: DmitryK холява і 4 гостейМодератори: ТупУм