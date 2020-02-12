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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:28

  yama написав:ага только процедура стоит много денег или записываться на нее надо за месяц вперед, хотя может в каких экстренных случаях и сделают бесплатно ...

Это всё же лучше, чем никак и ни за какие деньги
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:46

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:скажут про первых пострадавших внутри страны.

Пока про "упавшего в коридоре китайского студента в КПИ" предпочитают замалчивать уже дня 3

Я тоже говорил сразу, что "вируса в Украине не будет, т.к. его в Украине невозможно выявить". Будут писать ОРВИ :)

я сразу еще вчера случайно прочитал эту новость
а) не китаец а кореец
б) вышел пешком на 12 этаж общаги
в) имел проблемы с кровообращением в головном мозге - именно так сказано медиками которые прибыли на вызов ( скорая)
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:03

  yama написав:
В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом свидетельствуют оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Как сообщается, за неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.

"С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю (3.02–9.02) [b]ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине.
орви это в том числе и грипп

Летальность при гриппе достаточно высока - от 0,6 до 2,5 процентов.

Ви в школу ходили?
Захворіло(за тиждень) - 283656
Померло(за тиждень) - 8
Летальність = 8/283656 = 0,003%.
Це розрахунки приблизні. Але розбіжність з вашими "от 0,6 до 2,5 процентов" в тисячу разів. Чи може якось не так рахую?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:23

Re: Коронавирус в Китае

  andrijk777 написав:Ви в школу ходили?
пора вообще их закрыть,снизить расходы,контактную заразу,феню,мат,построить на их совковом месте профилактории(спорт,физ-ра,бассейны и т.п.),диджитализировать дистанционное обучение,адаптацию к социуму проводить отдельно.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  #<1 ... 37383940
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