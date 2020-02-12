Коронавирус в Китае

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом свидетельствуют оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.



Как сообщается, за неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.



" С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.



За прошедшую неделю (3.02–9.02) [b]ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине.