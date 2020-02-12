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Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:28
yama написав:
ага только процедура стоит много денег или записываться на нее надо за месяц вперед, хотя может в каких экстренных случаях и сделают бесплатно ...
Это всё же лучше, чем никак и ни за какие деньги
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safonovstanislav
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Додано: Чет 13 лют, 2020 13:46
Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич написав:
скажут про первых пострадавших внутри страны.
Пока про "упавшего в коридоре китайского студента в КПИ" предпочитают замалчивать уже дня 3
Я тоже говорил сразу, что "вируса в Украине не будет, т.к. его в Украине невозможно выявить". Будут писать ОРВИ
я сразу еще вчера случайно прочитал эту новость
а) не китаец а кореец
б) вышел пешком на 12 этаж общаги
в) имел проблемы с кровообращением в головном мозге - именно так сказано медиками которые прибыли на вызов ( скорая)
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yama
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:03
yama написав:
В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа. Об этом свидетельствуют оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 3 по 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.
Как сообщается, за неделю зарегистрировано восемь летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР.
"С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.
За прошедшую неделю (3.02–9.02) [b]ОРВИ заболели 283 656 человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6 % больше эпидемического порога по Украине.
орви это в том числе и грипп
Летальность при гриппе достаточно высока - от 0,6 до 2,5 процентов.
Ви в школу ходили?
Захворіло(за тиждень) - 283656
Померло(за тиждень) - 8
Летальність = 8/283656 = 0,003%.
Це розрахунки приблизні. Але розбіжність з вашими "от 0,6 до 2,5 процентов" в тисячу разів. Чи може якось не так рахую?
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andrijk777
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:23
andrijk777 написав:
Ви в школу ходили?
пора вообще их закрыть,снизить расходы,контактную заразу,феню,мат,построить на их совковом месте профилактории(спорт,физ-ра,бассейны и т.п.),диджитализировать дистанционное обучение,адаптацию к социуму проводить отдельно.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:49
yama написав: safonovstanislav написав:
С сегодняшнего дня по всему миру прокатится бум подтвержденных заражений. Научились определять заражение через компьютерную томографию, по пневмонии, которую вызывает вирус. Из-за этого такой рост. Если специальные тесты недоступны во многих странах, городах и больницах, то томографы есть много где, включая Украину
.
Не удивлюсь, если вирус уже полным ходом распространяется по Украине
ага только процедура стоит много денег или записываться на нее надо за месяц вперед, хотя может в каких экстренных случаях и сделают бесплатно ...
Бронхит и наверное воспаление хорошо видно на современном аппарате флюорографии. Мне за пару минут поставили диагноз. Правда очередь там адская и 20грн доктору.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:53
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:00
Может я чего-то путаю, но разве вирус не остаётся в организме переболевшего человека?
Ну в качестве примера тот же герпес. Ведь он тоже вирус, если мне не изменяет память.
Если человек переболел и выжил, то он дальше ходит с вирусом, который подавлен иммунной системой. В таком случае разве не может этот придавленный вирус передаваться через ту же слизистую, к примеру?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:11
yama написав:
Дата:11 лют, 14:37
rasmus написав: yama написав:
еще не все посылки отправили из Али экспресс
ранее читал, что они приостановили отправку посылок
AliExpress Це підніме вам настрій!
Очікуйте посилку найближчим часом!
Вітаємо, .....
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еще две посылки пока не отправили
Если она будет идти месяц - на ней точно вируса не останется. Кто бы там на нее не чихал.
Вирус не может столько жить вне живой клетки.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:26
Starikan написав:
Дата:11 лют, 14:37
yama написав: rasmus написав:
[quote="4869722:yama"]еще не все посылки отправили из Али экспресс
ранее читал, что они приостановили отправку посылок
AliExpress Це підніме вам настрій!
Очікуйте посилку найближчим часом!
Вітаємо, .....
Замовлення 801056519.... відправлено! Ви можете натиснути нижче, щоб відстежити посилку, перевірити стан доставки або переглянути докладніші відомості. (Примітка: інформація щодо відстеження товару може оновлюватися до 24 годин.)
еще две посылки пока не отправили
Если она будет идти месяц - на ней точно вируса не останется. Кто бы там на нее не чихал.
Вирус не может столько жить вне живой клетки.[/quote]
Вирусы гепатита, особенно А и В, вполне себе долго живут во внешней среде, до нескольких недель.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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