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Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:40

  lapay написав:
  swan forever написав:Может я чего-то путаю, но разве вирус не остаётся в организме переболевшего человека?
Ну в качестве примера тот же герпес. Ведь он тоже вирус, если мне не изменяет память.
Если человек переболел и выжил, то он дальше ходит с вирусом, который подавлен иммунной системой. В таком случае разве не может этот придавленный вирус передаваться через ту же слизистую, к примеру?

За звичай, не залишається. Герпес не звичайний вірус - він вбудовується в геном нервових закінчень і може там "дрімати" роками.

Вирус проникает в чувствительные нервные окончания и встраивается в генетический аппарат нервных клеток. После этого удалить вирус из организма невозможно, он останется с человеком на всю жизнь. Иммунная система реагирует на проникновение герпеса выработкой специфических антител, блокирующих циркулирующие в крови вирусные частицы. Характерно пробуждение инфекции в холодное время года, при простудных заболеваниях, при гиповитаминозе. Размножение герпеса в клетках эпителия кожи и слизистых оболочек приводит к развитию дистрофии и гибели клеток.

Согласно исследованиям учёных Колумбийского университета, герпес является стимулирующим фактором для развития болезни Альцгеймера[3]. Позднее эти данные были независимо подтверждены исследователями из Манчестерского университета. Ранее та же группа исследователей под руководством Рут Ицхаки доказала, что вирус простого герпеса обнаруживается в мозге почти 70% пациентов с болезнью Альцгеймера. Кроме того, они подтвердили, что при инфицировании вирусом культуры клеток мозга происходит значительное увеличение уровня бета-амилоида, из которого и формируются б***. В ходе последнего исследования учёные смогли выяснить, что 90% б*** в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера содержат ДНК простого герпеса — ВПГ-1[4].

как я понял, то б**** не что иное, как , б_л_я_х_и. Верно? То есть инсульт тоже с герпесом связан. Думаю очень мало людей найдётся у которых не было выскакиваний на губах.
Не претендую на Нобелевскую :mrgreen: но, если есть прецедент на примере с герпесом, то не исключена вероятность приобретения аналогичных способностей и этим коронавирусом. Ведь он абсолютно новенький и непредсказуемый и может, очень даже, дремать в организме не хуже того же герпеса. Или ещё какой фортель...
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