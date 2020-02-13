Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 38394041 Додано: Чет 13 лют, 2020 19:40 lapay написав: swan forever написав: Может я чего-то путаю, но разве вирус не остаётся в организме переболевшего человека?

Ну в качестве примера тот же герпес. Ведь он тоже вирус, если мне не изменяет память.

Если человек переболел и выжил, то он дальше ходит с вирусом, который подавлен иммунной системой. В таком случае разве не может этот придавленный вирус передаваться через ту же слизистую, к примеру? Может я чего-то путаю, но разве вирус не остаётся в организме переболевшего человека?Ну в качестве примера тот же герпес. Ведь он тоже вирус, если мне не изменяет память.Если человек переболел и выжил, то он дальше ходит с вирусом, который подавлен иммунной системой. В таком случае разве не может этот придавленный вирус передаваться через ту же слизистую, к примеру?

За звичай, не залишається. Герпес не звичайний вірус - він вбудовується в геном нервових закінчень і може там "дрімати" роками.



Вирус проникает в чувствительные нервные окончания и встраивается в генетический аппарат нервных клеток. После этого удалить вирус из организма невозможно, он останется с человеком на всю жизнь. Иммунная система реагирует на проникновение герпеса выработкой специфических антител, блокирующих циркулирующие в крови вирусные частицы. Характерно пробуждение инфекции в холодное время года, при простудных заболеваниях, при гиповитаминозе. Размножение герпеса в клетках эпителия кожи и слизистых оболочек приводит к развитию дистрофии и гибели клеток.



Согласно исследованиям учёных Колумбийского университета, герпес является стимулирующим фактором для развития болезни Альцгеймера[3]. Позднее эти данные были независимо подтверждены исследователями из Манчестерского университета. Ранее та же группа исследователей под руководством Рут Ицхаки доказала, что вирус простого герпеса обнаруживается в мозге почти 70% пациентов с болезнью Альцгеймера. Кроме того, они подтвердили, что при инфицировании вирусом культуры клеток мозга происходит значительное увеличение уровня бета-амилоида, из которого и формируются б***. В ходе последнего исследования учёные смогли выяснить, что 90% б*** в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера содержат ДНК простого герпеса — ВПГ-1[4]. За звичай, не залишається. Герпес не звичайний вірус - він вбудовується в геном нервових закінчень і може там "дрімати" роками.Вирус проникает в чувствительные нервные окончания и встраивается в генетический аппарат нервных клеток. После этого удалить вирус из организма невозможно, он останется с человеком на всю жизнь. Иммунная система реагирует на проникновение герпеса выработкой специфических антител, блокирующих циркулирующие в крови вирусные частицы. Характерно пробуждение инфекции в холодное время года, при простудных заболеваниях, при гиповитаминозе. Размножение герпеса в клетках эпителия кожи и слизистых оболочек приводит к развитию дистрофии и гибели клеток.Согласно исследованиям учёных Колумбийского университета, герпес является стимулирующим фактором для развития болезни Альцгеймера[3]. Позднее эти данные были независимо подтверждены исследователями из Манчестерского университета. Ранее та же группа исследователей под руководством Рут Ицхаки доказала, что вирус простого герпеса обнаруживается в мозге почти 70% пациентов с болезнью Альцгеймера. Кроме того, они подтвердили, что при инфицировании вирусом культуры клеток мозга происходит значительное увеличение уровня бета-амилоида, из которого и формируются б***. В ходе последнего исследования учёные смогли выяснить, что 90% б*** в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера содержат ДНК простого герпеса — ВПГ-1[4].

как я понял, то б**** не что иное, как , б_л_я_х_и. Верно? То есть инсульт тоже с герпесом связан. Думаю очень мало людей найдётся у которых не было выскакиваний на губах.

Не претендую на Нобелевскую но, если есть прецедент на примере с герпесом, то не исключена вероятность приобретения аналогичных способностей и этим коронавирусом. Ведь он абсолютно новенький и непредсказуемый и может, очень даже, дремать в организме не хуже того же герпеса. Или ещё какой фортель... как я понял, то б**** не что иное, как , б_л_я_х_и. Верно? То есть инсульт тоже с герпесом связан. Думаю очень мало людей найдётся у которых не было выскакиваний на губах.Не претендую на Нобелевскуюно, если есть прецедент на примере с герпесом, то не исключена вероятность приобретения аналогичных способностей и этим коронавирусом. Ведь он абсолютно новенький и непредсказуемый и может, очень даже, дремать в организме не хуже того же герпеса. Или ещё какой фортель... РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 661 З нами з: 27.05.15 Подякував: 137 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2020 21:52 Европейский Союз может рассмотреть вопрос о закрытии границ



Хорватский чиновник по вопросам здравоохранения заявил, что закрытие границ через Европейский союз является вариантом, если вспышка коронавируса возрастает, но мировые чиновники говорят, что этот шаг пока не нужен.



Вили Берош, министр здравоохранения Хорватии, выступил на пресс-конференции после встречи министров здравоохранения ЕС.



«Ситуацию необходимо отслеживать на почасовой основе. Конечно, если эпидемиологически это обострится, мы предпримем другие действия, если это означает закрытие границ, мы обсудим это в соответствии с национальным законодательством », - сказал Берош.

cnn.com



Думаю и Штаты тоже в этом случае закроют..

Ну а что может наша глава и лицо Минздрава? Скажет не паникуйте снова, она тоже отслеживает ситуацию на почасовой основе??

Как по мне отставка назрела. Нужен жесткий мужик желательно жесткий бывший военный врач сильной рукой наводящий порядок среди нашей упавшей медицины...

Кстати стоимость поддержки в Китае в 1 день больного с пневмонией составляет 5000 долларов США и государство взяло на себя что то из этого, хотя там вся медицина платная априори..Вы думаете что кто то в нашем Минздраве тьфу Минсдохе собирается о вас заботиться? Забудьте.. Европейский Союз может рассмотреть вопрос о закрытии границ в случае эскалации коронавирусаХорватский чиновник по вопросам здравоохранения заявил, что закрытие границ через Европейский союз является вариантом, если вспышка коронавируса возрастает, но мировые чиновники говорят, что этот шаг пока не нужен.Вили Берош, министр здравоохранения Хорватии, выступил на пресс-конференции после встречи министров здравоохранения ЕС.«Ситуацию необходимо отслеживать на почасовой основе. Конечно, если эпидемиологически это обострится, мы предпримем другие действия, если это означает закрытие границ, мы обсудим это в соответствии с национальным законодательством », - сказал Берош.cnn.comДумаю и Штаты тоже в этом случае закроют..Ну а что может наша глава и лицо Минздрава? Скажет не паникуйте снова, она тоже отслеживает ситуацию на почасовой основе??Как по мне отставка назрела. Нужен жесткий мужик желательно жесткий бывший военный врач сильной рукой наводящий порядок среди нашей упавшей медицины...Кстати стоимость поддержки в Китае в 1 день больного с пневмонией составляет 5000 долларов США и государство взяло на себя что то из этого, хотя там вся медицина платная априори..Вы думаете что кто то в нашем Минздраве тьфу Минсдохе собирается о вас заботиться? Забудьте.. vladislavlvov

Повідомлень: 2064 З нами з: 02.03.07 Подякував: 95 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 38394041 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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