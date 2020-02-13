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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:40

  lapay написав:
  swan forever написав:Может я чего-то путаю, но разве вирус не остаётся в организме переболевшего человека?
Ну в качестве примера тот же герпес. Ведь он тоже вирус, если мне не изменяет память.
Если человек переболел и выжил, то он дальше ходит с вирусом, который подавлен иммунной системой. В таком случае разве не может этот придавленный вирус передаваться через ту же слизистую, к примеру?

За звичай, не залишається. Герпес не звичайний вірус - він вбудовується в геном нервових закінчень і може там "дрімати" роками.

Вирус проникает в чувствительные нервные окончания и встраивается в генетический аппарат нервных клеток. После этого удалить вирус из организма невозможно, он останется с человеком на всю жизнь. Иммунная система реагирует на проникновение герпеса выработкой специфических антител, блокирующих циркулирующие в крови вирусные частицы. Характерно пробуждение инфекции в холодное время года, при простудных заболеваниях, при гиповитаминозе. Размножение герпеса в клетках эпителия кожи и слизистых оболочек приводит к развитию дистрофии и гибели клеток.

Согласно исследованиям учёных Колумбийского университета, герпес является стимулирующим фактором для развития болезни Альцгеймера[3]. Позднее эти данные были независимо подтверждены исследователями из Манчестерского университета. Ранее та же группа исследователей под руководством Рут Ицхаки доказала, что вирус простого герпеса обнаруживается в мозге почти 70% пациентов с болезнью Альцгеймера. Кроме того, они подтвердили, что при инфицировании вирусом культуры клеток мозга происходит значительное увеличение уровня бета-амилоида, из которого и формируются б***. В ходе последнего исследования учёные смогли выяснить, что 90% б*** в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера содержат ДНК простого герпеса — ВПГ-1[4].

как я понял, то б**** не что иное, как , б_л_я_х_и. Верно? То есть инсульт тоже с герпесом связан. Думаю очень мало людей найдётся у которых не было выскакиваний на губах.
Не претендую на Нобелевскую :mrgreen: но, если есть прецедент на примере с герпесом, то не исключена вероятность приобретения аналогичных способностей и этим коронавирусом. Ведь он абсолютно новенький и непредсказуемый и может, очень даже, дремать в организме не хуже того же герпеса. Или ещё какой фортель...
РОШЕН
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swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:52

Европейский Союз может рассмотреть вопрос о закрытии границ

Европейский Союз может рассмотреть вопрос о закрытии границ в случае эскалации коронавируса

Хорватский чиновник по вопросам здравоохранения заявил, что закрытие границ через Европейский союз является вариантом, если вспышка коронавируса возрастает, но мировые чиновники говорят, что этот шаг пока не нужен.

Вили Берош, министр здравоохранения Хорватии, выступил на пресс-конференции после встречи министров здравоохранения ЕС.

«Ситуацию необходимо отслеживать на почасовой основе. Конечно, если эпидемиологически это обострится, мы предпримем другие действия, если это означает закрытие границ, мы обсудим это в соответствии с национальным законодательством », - сказал Берош.
cnn.com

Думаю и Штаты тоже в этом случае закроют..
Ну а что может наша глава и лицо Минздрава? Скажет не паникуйте снова, она тоже отслеживает ситуацию на почасовой основе?? :D :D :D
Как по мне отставка назрела. Нужен жесткий мужик желательно жесткий бывший военный врач сильной рукой наводящий порядок среди нашей упавшей медицины...
Кстати стоимость поддержки в Китае в 1 день больного с пневмонией составляет 5000 долларов США и государство взяло на себя что то из этого, хотя там вся медицина платная априори..Вы думаете что кто то в нашем Минздраве тьфу Минсдохе собирается о вас заботиться? Забудьте..
vladislavlvov
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  #<1 ... 38394041
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