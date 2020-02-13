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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:21
Кстати ВОЗ отметило, что приём алкоголя, даже качественного, никак не защищает от заражения COVID-19. Знаю, что многие в случае стремительного развития эпидемии хотели построить стратегию профилактики инфекции на этом, но увы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:35
Re: Коронавирус в Китае
ВОЗ утверждал что эпидемии не будет, все будет купировано
Кому вы верите
Лично я продолжу профилактику, особенно в поездках, благо их в ближайщее время предстоит не мало
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