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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:21
Кстати ВОЗ отметило, что приём алкоголя, даже качественного, никак не защищает от заражения COVID-19. Знаю, что многие в случае стремительного развития эпидемии хотели построить стратегию профилактики инфекции на этом, но увы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:35
Re: Коронавирус в Китае
ВОЗ утверждал что эпидемии не будет, все будет купировано
Кому вы верите
Лично я продолжу профилактику, особенно в поездках, благо их в ближайщее время предстоит не мало
Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:47
freeze
Вирус не стоек к этиловому спирту более 70 градусов. Им можно протирать все поверхности, в том числе вовнутрь... Вопрос в том, что эта зараза распыленная в воздухе держится при сегодняшней температуре не одни сутки.. разные данные дают разные источники.
Ключевой фактор температура.. Позавчера Трамп в своем твиттере написал нужна жара или хотябы больше 20 градусов тепла и эпидемия быстро сойдет на нет или как минимум резко упадут темпы заражения.
Две недели назад покупал маски 50 штук по 30 грн со степенью фильтрации более 97 процентов, А сегодня данные маски предлагают по цене 400 грн за пачку.
Самые лучшие респираторы с классом защиты PPP3 с фильтром от ЗМ или как мимнимум PPP2 с фильтром проблема уже их достать да (хотя нашел как их использовать много раз) и цены сильно кусаются. Запас их тоже нужно иметь. А кто изучал рынок многоразовых респираторов, что есть там интересного..
Свои маски позже если не пригодятся подарю в какое то медучереждение, но пока рекомендовал бы сделать запас всем с классом защиты PPP2 и PPP3. Ну и очки так как слизистая глаз также воспринимает все как и слизистая носа..
p/s/ ВОЗ для меня не авторитет когда 22,01,2020 они не ввели карантин, хотя уже была видно полжная жо.. в плане распространения вируса. Да и с Эболой еще они расскачивались более месяца..
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:06
vladislavlvov дайте ссылки где брали и что - можно в приват. Для других целей не для\от вируса.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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