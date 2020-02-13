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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 39404142 Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:21 Кстати ВОЗ отметило, что приём алкоголя, даже качественного, никак не защищает от заражения COVID-19. Знаю, что многие в случае стремительного развития эпидемии хотели построить стратегию профилактики инфекции на этом, но увы. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15160 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3942 раз. Подякували: 6033 раз. Профіль 20 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:35 Re: Коронавирус в Китае

Кому вы верите

Лично я продолжу профилактику, особенно в поездках, благо их в ближайщее время предстоит не мало ВОЗ утверждал что эпидемии не будет, все будет купированоКому вы веритеЛично я продолжу профилактику, особенно в поездках, благо их в ближайщее время предстоит не мало Shummi Повідомлень: 387 З нами з: 08.12.14 Подякував: 127 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:47 freeze

Вирус не стоек к этиловому спирту более 70 градусов. Им можно протирать все поверхности, в том числе вовнутрь... Вопрос в том, что эта зараза распыленная в воздухе держится при сегодняшней температуре не одни сутки.. разные данные дают разные источники.

Ключевой фактор температура.. Позавчера Трамп в своем твиттере написал нужна жара или хотябы больше 20 градусов тепла и эпидемия быстро сойдет на нет или как минимум резко упадут темпы заражения.

Две недели назад покупал маски 50 штук по 30 грн со степенью фильтрации более 97 процентов, А сегодня данные маски предлагают по цене 400 грн за пачку.

Самые лучшие респираторы с классом защиты PPP3 с фильтром от ЗМ или как мимнимум PPP2 с фильтром проблема уже их достать да (хотя нашел как их использовать много раз) и цены сильно кусаются. Запас их тоже нужно иметь. А кто изучал рынок многоразовых респираторов, что есть там интересного..

Свои маски позже если не пригодятся подарю в какое то медучереждение, но пока рекомендовал бы сделать запас всем с классом защиты PPP2 и PPP3. Ну и очки так как слизистая глаз также воспринимает все как и слизистая носа..



p/s/ ВОЗ для меня не авторитет когда 22,01,2020 они не ввели карантин, хотя уже была видно полжная жо.. в плане распространения вируса. Да и с Эболой еще они расскачивались более месяца.. vladislavlvov

Повідомлень: 2066 З нами з: 02.03.07 Подякував: 95 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:06 vladislavlvov дайте ссылки где брали и что - можно в приват. Для других целей не для\от вируса. С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України yama Повідомлень: 1915 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3485 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 39404142 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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