Коронавирус в Китае

Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:47

freeze

Вирус не стоек к этиловому спирту более 70 градусов. Им можно протирать все поверхности, в том числе вовнутрь... Вопрос в том, что эта зараза распыленная в воздухе держится при сегодняшней температуре не одни сутки.. разные данные дают разные источники.

Ключевой фактор температура.. Позавчера Трамп в своем твиттере написал нужна жара или хотябы больше 20 градусов тепла и эпидемия быстро сойдет на нет или как минимум резко упадут темпы заражения.

Две недели назад покупал маски 50 штук по 30 грн со степенью фильтрации более 97 процентов, А сегодня данные маски предлагают по цене 400 грн за пачку.

Самые лучшие респираторы с классом защиты PPP3 с фильтром от ЗМ или как мимнимум PPP2 с фильтром проблема уже их достать да (хотя нашел как их использовать много раз) и цены сильно кусаются. Запас их тоже нужно иметь. А кто изучал рынок многоразовых респираторов, что есть там интересного..

Свои маски позже если не пригодятся подарю в какое то медучереждение, но пока рекомендовал бы сделать запас всем с классом защиты PPP2 и PPP3. Ну и очки так как слизистая глаз также воспринимает все как и слизистая носа..



p/s/ ВОЗ для меня не авторитет когда 22,01,2020 они не ввели карантин, хотя уже была видно полжная жо.. в плане распространения вируса. Да и с Эболой еще они расскачивались более месяца..