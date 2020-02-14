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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:39

  CRUSADER написав:Респираторы это уже чересчур. Какие маски порекомендуете, как раз нужно лететь из Европы.

Да обычные медмаски из аптеки, можно не стерильные.
Некоторые умничают, мол маски не защитят, поскольку размеры пор в масках значительно больше размеров вируса. Но вирус распространяется по воздуху в основном с каплями аэрозолей, которые выделяют больные. Аэрозоли обычная маска задерживает отлично. А вот респираторы для грубой абразивной пыли могут эти аэрозоли пропускать.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:49

  freeze написав:
vladislavlvov написав:Ок
Почему брал средства защиты ибо не верю в нашу медицину, государство и его возможности и особенно желания что предпринимать. Они могут только пилить..Как по мне Р.Л.А. и И.В.К. и другие богатые буратины никак не могут понять что в такой стране у них не будет не только перспектив для увеличения питала но и вообще возможности его сохранить при вымирающем населении...
А по существу сегодня зараза пошла в Египет , если взорвется Африка будет жесть..
P.S. Даже Израиль пишет заразу можно только задержать но не более после отмены все рейсов неделю назад
...
P.s.2 Хотелось бы чтобы я был не прав..


Да, Африка встретила гостя.

Задница все ближе.

Сегодня проехался в трамвае, люди сплошное бы***, стоит с красными глазами и соплями и чихает прямо в толпу людей. Никакого уважения к другим.
Причем один я в трамвае сказал, ты сцука, рот закрывай, когда чихаешь, поубивал бы дыбылов.
Пришлось выйти на следующей остановке, а то сплошная кунсткамера идиотов, а не трамвай.


По поводу задницы - все же не думаю что этот черт настолько страшен как малюют. Чему быть тому не миновать - не он первый не он последний - судя по всему переболеть им наверняка придется, особых причин страхов не вижу - по данным ВОЗ от гриппа ежегодно умирает до 650 000 человек, новому короновирусу пока еще очень далеко до подобных цифр.

К сожалению в плане быдлячества и жлобства мы развиваемся по наростающей, и это проявляется не только в проблемме гриппа. В добавок маски ведь в основном защищают окружающих от ТВОЕГО вируса а не тебя от них, как бы несуществующая проблемма для быдла априори. Да и культура ношения средств защиты у нас попросту не была развита вообще. Нужно дело развивать, хоть бы начав с себя.

С другой стороны сегодня обошел с десяток аптек, масок нет нигда от слова совсем. Есть из запасов своих совсем немного. В связи с этим вопрос - учитывая что маски хватает лишь на пару часов, можно ли их как то обрабатывать - стирать, кипятить, гладить, чтобы возможно было использовать повторно ? Погуглил - мнения разделяются - одни пишут категорически нельзя, не обьясняя почему, вероятно не допуская возможность стерелизации масок, другие пишут про возможность термо обработки. Где правда ?
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:50

Re: Коронавирус в Китае

Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных
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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:54

Re: Коронавирус в Китае

safonovstanislav написав:Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных
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Вы там вчера чуть панику не устроили. Прекращайте. На сайте воз ничего такого. Или это всемирный заговор
CRUSADER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:55

Re: Коронавирус в Китае

Surfer написав:
  freeze написав:
vladislavlvov написав:Ок
Почему брал средства защиты ибо не верю в нашу медицину, государство и его возможности и особенно желания что предпринимать. Они могут только пилить..Как по мне Р.Л.А. и И.В.К. и другие богатые буратины никак не могут понять что в такой стране у них не будет не только перспектив для увеличения питала но и вообще возможности его сохранить при вымирающем населении...
А по существу сегодня зараза пошла в Египет , если взорвется Африка будет жесть..
P.S. Даже Израиль пишет заразу можно только задержать но не более после отмены все рейсов неделю назад
...
P.s.2 Хотелось бы чтобы я был не прав..


Да, Африка встретила гостя.

Задница все ближе.

Сегодня проехался в трамвае, люди сплошное бы***, стоит с красными глазами и соплями и чихает прямо в толпу людей. Никакого уважения к другим.
Причем один я в трамвае сказал, ты сцука, рот закрывай, когда чихаешь, поубивал бы дыбылов.
Пришлось выйти на следующей остановке, а то сплошная кунсткамера идиотов, а не трамвай.


По поводу задницы - все же не думаю что этот черт настолько страшен как малюют. Чему быть тому не миновать - не он первый не он последний - судя по всему переболеть им наверняка придется, особых причин страхов не вижу - по данным ВОЗ от гриппа ежегодно умирает до 650 000 человек, новому короновирусу пока еще очень далеко до подобных цифр.

К сожалению в плане быдлячества и жлобства мы развиваемся по наростающей, и это проявляется не только в проблемме гриппа. В добавок маски ведь в основном защищают окружающих от ТВОЕГО вируса а не тебя от них, как бы несуществующая проблемма для быдла априори. Да и культура ношения средств защиты у нас попросту не была развита вообще. Нужно дело развивать, хоть бы начав с себя.

С другой стороны сегодня обошел с десяток аптек, масок нет нигда от слова совсем. Есть из запасов своих совсем немного. В связи с этим вопрос - учитывая что маски хватает лишь на пару часов, можно ли их как то обрабатывать - стирать, кипятить, гладить, чтобы возможно было использовать повторно ? Погуглил - мнения разделяются - одни пишут категорически нельзя, не обьясняя почему, вероятно не допуская возможность стерелизации масок, другие пишут про возможность термо обработки. Где правда ?
На сайте воз чётко - выбросить
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:00

Re: Коронавирус в Китае

Surfer написав:В связи с этим вопрос - учитывая что маски хватает лишь на пару часов, можно ли их как то обрабатывать - стирать, кипятить, гладить, чтобы возможно было использовать повторно ? Погуглил - мнения разделяются - одни пишут категорически нельзя, не обьясняя почему, вероятно не допуская возможность стерелизации масок, другие пишут про возможность термо обработки. Где правда ?


На самом деле тут и обсуждать нечего, кипячение или проглажка раскаленным утюгом убивает любой вирус.
Но если посмотреть фото маски сделанное с любого микроскопа, то способность к ее защите выглядит сомнительно, там среди ячеек трактор пролетит, не только микрокапелька.

Единственная функция маски, имхо, это совесть уже заболевшего человека не разбрызгивать свои сопли в более мелкие агломерации при кашли и чихании.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:03

Re: Коронавирус в Китае

safonovstanislav написав:Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных
Зображення


Это идеальный вариант. Тут без вопросов, глаза закрыты, нос, рот закрыты, даже грязным пальцем случайно в носу не почешешь.
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freeze
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  #<1 ... 40414243
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