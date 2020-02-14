Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 40414243 Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:39 CRUSADER написав: Респираторы это уже чересчур. Какие маски порекомендуете, как раз нужно лететь из Европы. Респираторы это уже чересчур. Какие маски порекомендуете, как раз нужно лететь из Европы.

Да обычные медмаски из аптеки, можно не стерильные.

Некоторые умничают, мол маски не защитят, поскольку размеры пор в масках значительно больше размеров вируса. Но вирус распространяется по воздуху в основном с каплями аэрозолей, которые выделяют больные. Аэрозоли обычная маска задерживает отлично. А вот респираторы для грубой абразивной пыли могут эти аэрозоли пропускать. Да обычные медмаски из аптеки, можно не стерильные.Некоторые умничают, мол маски не защитят, поскольку размеры пор в масках значительно больше размеров вируса. Но вирус распространяется по воздуху в основном с каплями аэрозолей, которые выделяют больные. Аэрозоли обычная маска задерживает отлично. А вот респираторы для грубой абразивной пыли могут эти аэрозоли пропускать. Schmit

Повідомлень: 937 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:49 freeze написав: vladislavlvov написав: Ок

Почему брал средства защиты ибо не верю в нашу медицину, государство и его возможности и особенно желания что предпринимать. Они могут только пилить..Как по мне Р.Л.А. и И.В.К. и другие богатые буратины никак не могут понять что в такой стране у них не будет не только перспектив для увеличения питала но и вообще возможности его сохранить при вымирающем населении...

А по существу сегодня зараза пошла в Египет , если взорвется Африка будет жесть..

P.S. Даже Израиль пишет заразу можно только задержать но не более после отмены все рейсов неделю назад

...

P.s.2 Хотелось бы чтобы я был не прав..



Да, Африка встретила гостя.



Задница все ближе.



Сегодня проехался в трамвае, люди сплошное бы***, стоит с красными глазами и соплями и чихает прямо в толпу людей. Никакого уважения к другим.

Причем один я в трамвае сказал, ты сцука, рот закрывай, когда чихаешь, поубивал бы дыбылов.

Пришлось выйти на следующей остановке, а то сплошная кунсткамера идиотов, а не трамвай. Да, Африка встретила гостя.Задница все ближе.Сегодня проехался в трамвае, люди сплошное бы***, стоит с красными глазами и соплями и чихает прямо в толпу людей. Никакого уважения к другим.Причем один я в трамвае сказал, ты сцука, рот закрывай, когда чихаешь, поубивал бы дыбылов.Пришлось выйти на следующей остановке, а то сплошная кунсткамера идиотов, а не трамвай.



По поводу задницы - все же не думаю что этот черт настолько страшен как малюют. Чему быть тому не миновать - не он первый не он последний - судя по всему переболеть им наверняка придется, особых причин страхов не вижу - по данным ВОЗ от гриппа ежегодно умирает до 650 000 человек, новому короновирусу пока еще очень далеко до подобных цифр.



К сожалению в плане быдлячества и жлобства мы развиваемся по наростающей, и это проявляется не только в проблемме гриппа. В добавок маски ведь в основном защищают окружающих от ТВОЕГО вируса а не тебя от них, как бы несуществующая проблемма для быдла априори. Да и культура ношения средств защиты у нас попросту не была развита вообще. Нужно дело развивать, хоть бы начав с себя.



С другой стороны сегодня обошел с десяток аптек, масок нет нигда от слова совсем. Есть из запасов своих совсем немного. В связи с этим вопрос - учитывая что маски хватает лишь на пару часов, можно ли их как то обрабатывать - стирать, кипятить, гладить, чтобы возможно было использовать повторно ? Погуглил - мнения разделяются - одни пишут категорически нельзя, не обьясняя почему, вероятно не допуская возможность стерелизации масок, другие пишут про возможность термо обработки. Где правда ? По поводу задницы - все же не думаю что этот черт настолько страшен как малюют. Чему быть тому не миновать - не он первый не он последний - судя по всему переболеть им наверняка придется, особых причин страхов не вижу - по данным ВОЗ от гриппа ежегодно умирает до 650 000 человек, новому короновирусу пока еще очень далеко до подобных цифр.К сожалению в плане быдлячества и жлобства мы развиваемся по наростающей, и это проявляется не только в проблемме гриппа. В добавок маски ведь в основном защищают окружающих от ТВОЕГО вируса а не тебя от них, как бы несуществующая проблемма для быдла априори. Да и культура ношения средств защиты у нас попросту не была развита вообще. Нужно дело развивать, хоть бы начав с себя.С другой стороны сегодня обошел с десяток аптек, масок нет нигда от слова совсем. Есть из запасов своих совсем немного. В связи с этим вопрос - учитывая что маски хватает лишь на пару часов, можно ли их как то обрабатывать - стирать, кипятить, гладить, чтобы возможно было использовать повторно ? Погуглил - мнения разделяются - одни пишут категорически нельзя, не обьясняя почему, вероятно не допуская возможность стерелизации масок, другие пишут про возможность термо обработки. Где правда ? Surfer

Повідомлень: 2299 З нами з: 14.11.13 Подякував: 159 раз. Подякували: 781 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:50 Re: Коронавирус в Китае

Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных safonovstanislav Повідомлень: 2515 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:54 Re: Коронавирус в Китае safonovstanislav написав: Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных

Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных Вы там вчера чуть панику не устроили. Прекращайте. На сайте воз ничего такого. Или это всемирный заговор Вы там вчера чуть панику не устроили. Прекращайте. На сайте воз ничего такого. Или это всемирный заговор CRUSADER

Повідомлень: 144 З нами з: 24.10.06 Подякував: 150 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:55 Re: Коронавирус в Китае Surfer написав: freeze написав: vladislavlvov написав: Ок

Почему брал средства защиты ибо не верю в нашу медицину, государство и его возможности и особенно желания что предпринимать. Они могут только пилить..Как по мне Р.Л.А. и И.В.К. и другие богатые буратины никак не могут понять что в такой стране у них не будет не только перспектив для увеличения питала но и вообще возможности его сохранить при вымирающем населении...

А по существу сегодня зараза пошла в Египет , если взорвется Африка будет жесть..

P.S. Даже Израиль пишет заразу можно только задержать но не более после отмены все рейсов неделю назад

...

P.s.2 Хотелось бы чтобы я был не прав..



Да, Африка встретила гостя.



Задница все ближе.



Сегодня проехался в трамвае, люди сплошное бы***, стоит с красными глазами и соплями и чихает прямо в толпу людей. Никакого уважения к другим.

Причем один я в трамвае сказал, ты сцука, рот закрывай, когда чихаешь, поубивал бы дыбылов.

Пришлось выйти на следующей остановке, а то сплошная кунсткамера идиотов, а не трамвай. Да, Африка встретила гостя.Задница все ближе.Сегодня проехался в трамвае, люди сплошное бы***, стоит с красными глазами и соплями и чихает прямо в толпу людей. Никакого уважения к другим.Причем один я в трамвае сказал, ты сцука, рот закрывай, когда чихаешь, поубивал бы дыбылов.Пришлось выйти на следующей остановке, а то сплошная кунсткамера идиотов, а не трамвай.



По поводу задницы - все же не думаю что этот черт настолько страшен как малюют. Чему быть тому не миновать - не он первый не он последний - судя по всему переболеть им наверняка придется, особых причин страхов не вижу - по данным ВОЗ от гриппа ежегодно умирает до 650 000 человек, новому короновирусу пока еще очень далеко до подобных цифр.



К сожалению в плане быдлячества и жлобства мы развиваемся по наростающей, и это проявляется не только в проблемме гриппа. В добавок маски ведь в основном защищают окружающих от ТВОЕГО вируса а не тебя от них, как бы несуществующая проблемма для быдла априори. Да и культура ношения средств защиты у нас попросту не была развита вообще. Нужно дело развивать, хоть бы начав с себя.



С другой стороны сегодня обошел с десяток аптек, масок нет нигда от слова совсем. Есть из запасов своих совсем немного. В связи с этим вопрос - учитывая что маски хватает лишь на пару часов, можно ли их как то обрабатывать - стирать, кипятить, гладить, чтобы возможно было использовать повторно ? Погуглил - мнения разделяются - одни пишут категорически нельзя, не обьясняя почему, вероятно не допуская возможность стерелизации масок, другие пишут про возможность термо обработки. Где правда ? По поводу задницы - все же не думаю что этот черт настолько страшен как малюют. Чему быть тому не миновать - не он первый не он последний - судя по всему переболеть им наверняка придется, особых причин страхов не вижу - по данным ВОЗ от гриппа ежегодно умирает до 650 000 человек, новому короновирусу пока еще очень далеко до подобных цифр.К сожалению в плане быдлячества и жлобства мы развиваемся по наростающей, и это проявляется не только в проблемме гриппа. В добавок маски ведь в основном защищают окружающих от ТВОЕГО вируса а не тебя от них, как бы несуществующая проблемма для быдла априори. Да и культура ношения средств защиты у нас попросту не была развита вообще. Нужно дело развивать, хоть бы начав с себя.С другой стороны сегодня обошел с десяток аптек, масок нет нигда от слова совсем. Есть из запасов своих совсем немного. В связи с этим вопрос - учитывая что маски хватает лишь на пару часов, можно ли их как то обрабатывать - стирать, кипятить, гладить, чтобы возможно было использовать повторно ? Погуглил - мнения разделяются - одни пишут категорически нельзя, не обьясняя почему, вероятно не допуская возможность стерелизации масок, другие пишут про возможность термо обработки. Где правда ? На сайте воз чётко - выбросить На сайте воз чётко - выбросить CRUSADER

Повідомлень: 144 З нами з: 24.10.06 Подякував: 150 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 00:00 Re: Коронавирус в Китае Surfer написав: В связи с этим вопрос - учитывая что маски хватает лишь на пару часов, можно ли их как то обрабатывать - стирать, кипятить, гладить, чтобы возможно было использовать повторно ? Погуглил - мнения разделяются - одни пишут категорически нельзя, не обьясняя почему, вероятно не допуская возможность стерелизации масок, другие пишут про возможность термо обработки. Где правда ?



На самом деле тут и обсуждать нечего, кипячение или проглажка раскаленным утюгом убивает любой вирус.

Но если посмотреть фото маски сделанное с любого микроскопа, то способность к ее защите выглядит сомнительно, там среди ячеек трактор пролетит, не только микрокапелька.



Единственная функция маски, имхо, это совесть уже заболевшего человека не разбрызгивать свои сопли в более мелкие агломерации при кашли и чихании. На самом деле тут и обсуждать нечего, кипячение или проглажка раскаленным утюгом убивает любой вирус.Но если посмотреть фото маски сделанное с любого микроскопа, то способность к ее защите выглядит сомнительно, там среди ячеек трактор пролетит, не только микрокапелька.Единственная функция маски, имхо, это совесть уже заболевшего человека не разбрызгивать свои сопли в более мелкие агломерации при кашли и чихании. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15167 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3943 раз. Подякували: 6034 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 00:03 Re: Коронавирус в Китае safonovstanislav написав: Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных

Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных



Это идеальный вариант. Тут без вопросов, глаза закрыты, нос, рот закрыты, даже грязным пальцем случайно в носу не почешешь. Это идеальный вариант. Тут без вопросов, глаза закрыты, нос, рот закрыты, даже грязным пальцем случайно в носу не почешешь. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15167 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3943 раз. Подякували: 6034 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 40414243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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