Коронавирус в Китае

Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:49

freeze написав: vladislavlvov написав: Ок

Почему брал средства защиты ибо не верю в нашу медицину, государство и его возможности и особенно желания что предпринимать. Они могут только пилить..Как по мне Р.Л.А. и И.В.К. и другие богатые буратины никак не могут понять что в такой стране у них не будет не только перспектив для увеличения питала но и вообще возможности его сохранить при вымирающем населении...

А по существу сегодня зараза пошла в Египет , если взорвется Африка будет жесть..

P.S. Даже Израиль пишет заразу можно только задержать но не более после отмены все рейсов неделю назад

...

P.s.2 Хотелось бы чтобы я был не прав..



Да, Африка встретила гостя.



Задница все ближе.



Сегодня проехался в трамвае, люди сплошное бы***, стоит с красными глазами и соплями и чихает прямо в толпу людей. Никакого уважения к другим.

Причем один я в трамвае сказал, ты сцука, рот закрывай, когда чихаешь, поубивал бы дыбылов.

Пришлось выйти на следующей остановке, а то сплошная кунсткамера идиотов, а не трамвай. Да, Африка встретила гостя.Задница все ближе.Сегодня проехался в трамвае, люди сплошное бы***, стоит с красными глазами и соплями и чихает прямо в толпу людей. Никакого уважения к другим.Причем один я в трамвае сказал, ты сцука, рот закрывай, когда чихаешь, поубивал бы дыбылов.Пришлось выйти на следующей остановке, а то сплошная кунсткамера идиотов, а не трамвай.

По поводу задницы - все же не думаю что этот черт настолько страшен как малюют. Чему быть тому не миновать - не он первый не он последний - судя по всему переболеть им наверняка придется, особых причин страхов не вижу - по данным ВОЗ от гриппа ежегодно умирает до 650 000 человек, новому короновирусу пока еще очень далеко до подобных цифр.К сожалению в плане быдлячества и жлобства мы развиваемся по наростающей, и это проявляется не только в проблемме гриппа. В добавок маски ведь в основном защищают окружающих от ТВОЕГО вируса а не тебя от них, как бы несуществующая проблемма для быдла априори. Да и культура ношения средств защиты у нас попросту не была развита вообще. Нужно дело развивать, хоть бы начав с себя.С другой стороны сегодня обошел с десяток аптек, масок нет нигда от слова совсем. Есть из запасов своих совсем немного. В связи с этим вопрос - учитывая что маски хватает лишь на пару часов, можно ли их как то обрабатывать - стирать, кипятить, гладить, чтобы возможно было использовать повторно ? Погуглил - мнения разделяются - одни пишут категорически нельзя, не обьясняя почему, вероятно не допуская возможность стерелизации масок, другие пишут про возможность термо обработки. Где правда ?