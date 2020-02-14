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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 41424344 Додано: Суб 15 лют, 2020 08:45 Re: Коронавирус в Китае США включились в гонку по разработке вакцины от нового типа коронавируса.

Пять крупных американских фармкомпаний хотят к ноябрю создать 150 миллионов доз будущей вакцины.



В Ухани несмотря на серьезные меры профилактической борьбы с вирусом, вирус продолжает свое распространение. В качестве еще одной попытки остановить эпидемию, власти города запретили жителям покидать свои микрорайоны, в этом поможет полиция и активисты. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15173 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3943 раз. Подякували: 6036 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 09:26 swan forever написав: Можно ссылку где купить? Можно ссылку где купить?

Ищите в гугле "маска с hepa фильтром". Нужно, чтоб закрывала глаза. Чтоб защитить себя на заявленные 99.99%, нужно ещё правильно пользоваться.

У обычных масок нулевая эффективность против вирусов Ищите в гугле "маска с hepa фильтром". Нужно, чтоб закрывала глаза. Чтоб защитить себя на заявленные 99.99%, нужно ещё правильно пользоваться.У обычных масок нулевая эффективность против вирусов safonovstanislav Повідомлень: 2516 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 10:10 safonovstanislav написав: Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных

Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных



Если вы такой уж перепуганый, то вот вам дешевый вариант из Розетки за 200 гривен.



Если вы такой уж перепуганый, то вот вам дешевый вариант из Розетки за 200 гривен. Schmit

Повідомлень: 938 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 145 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2020 10:58 Schmit написав: safonovstanislav написав: Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных

Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных



Если вы такой уж перепуганый, то вот вам дешевый вариант из Розетки за 200 гривен.



Если вы такой уж перепуганый, то вот вам дешевый вариант из Розетки за 200 гривен.



Зимой в таком еще можно ходить, а вот летом уже жарковато. И в таком противогазе очки запотевают постоянно, легко под машину попасть или с лестницы упасть, недожив до своего коронавируса. Зимой в таком еще можно ходить, а вот летом уже жарковато. И в таком противогазе очки запотевают постоянно, легко под машину попасть или с лестницы упасть, недожив до своего коронавируса. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15173 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3943 раз. Подякували: 6036 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 41424344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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