|
|
|
Коронавирус в Китае
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:45
США включились в гонку по разработке вакцины от нового типа коронавируса.
Пять крупных американских фармкомпаний хотят к ноябрю создать 150 миллионов доз будущей вакцины.
В Ухани несмотря на серьезные меры профилактической борьбы с вирусом, вирус продолжает свое распространение. В качестве еще одной попытки остановить эпидемию, власти города запретили жителям покидать свои микрорайоны, в этом поможет полиция и активисты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15173
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3943 раз.
- Подякували: 6036 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:26
swan forever написав:
Можно ссылку где купить?
Ищите в гугле "маска с hepa фильтром". Нужно, чтоб закрывала глаза. Чтоб защитить себя на заявленные 99.99%, нужно ещё правильно пользоваться.
У обычных масок нулевая эффективность против вирусов
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2516
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 938
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:58
Зимой в таком еще можно ходить, а вот летом уже жарковато. И в таком противогазе очки запотевают постоянно, легко под машину попасть или с лестницы упасть, недожив до своего коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15173
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3943 раз.
- Подякували: 6036 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|