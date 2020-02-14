Коронавирус в Китае

Додано: Суб 15 лют, 2020 08:45

США включились в гонку по разработке вакцины от нового типа коронавируса.

Пять крупных американских фармкомпаний хотят к ноябрю создать 150 миллионов доз будущей вакцины.



В Ухани несмотря на серьезные меры профилактической борьбы с вирусом, вирус продолжает свое распространение. В качестве еще одной попытки остановить эпидемию, власти города запретили жителям покидать свои микрорайоны, в этом поможет полиция и активисты.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.