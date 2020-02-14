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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:45

Re: Коронавирус в Китае

США включились в гонку по разработке вакцины от нового типа коронавируса.
Пять крупных американских фармкомпаний хотят к ноябрю создать 150 миллионов доз будущей вакцины.

В Ухани несмотря на серьезные меры профилактической борьбы с вирусом, вирус продолжает свое распространение. В качестве еще одной попытки остановить эпидемию, власти города запретили жителям покидать свои микрорайоны, в этом поможет полиция и активисты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:26

  swan forever написав:Можно ссылку где купить?

Ищите в гугле "маска с hepa фильтром". Нужно, чтоб закрывала глаза. Чтоб защитить себя на заявленные 99.99%, нужно ещё правильно пользоваться.
У обычных масок нулевая эффективность против вирусов
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:10

  safonovstanislav написав:Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных
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Если вы такой уж перепуганый, то вот вам дешевый вариант из Розетки за 200 гривен.

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Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:58

  Schmit написав:
  safonovstanislav написав:Маски работают только вот такие. Цены в районе 3000 грн + сменные одноразовые катриджы около 70 грн. Вирусу пофиг на маски по 100-200 грн, не говоря уже о совсем копеечных
Зображення


Если вы такой уж перепуганый, то вот вам дешевый вариант из Розетки за 200 гривен.

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Зимой в таком еще можно ходить, а вот летом уже жарковато. И в таком противогазе очки запотевают постоянно, легко под машину попасть или с лестницы упасть, недожив до своего коронавируса.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:18

Re: Коронавирус в Китае

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Европе, это китайский турист во Франции, передает телеканал BFMTV.

Зы. Хваленая французская медицина.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 12:38

  freeze написав:Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Европе, это китайский турист во Франции, передает телеканал BFMTV.
Зы. Хваленая французская медицина.

Гипотеза, что этот вирус смертелен только для азиатов, а у европеоидов вызывает обычное ОРВИ, пока не опровергнута.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:00

  Schmit написав:Если вы такой уж перепуганый...

Я слышал, что процесс умирания - достаточно неприятный и болезненный. Лучше я буду перепуганый, чем мёртвый.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:04

  Schmit написав:
  freeze написав:Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Европе, это китайский турист во Франции, передает телеканал BFMTV.
Зы. Хваленая французская медицина.

Гипотеза, что этот вирус смертелен только для азиатов, а у европеоидов вызывает обычное ОРВИ, пока не опровергнута.


Будем надеяться, конечно, что это так.

С другой стороны, отличия между расами в геноме человека минимальны.
От шимпанзе человек отличается всего на 1 процент, а уж негр или европеоид от азиата отличается по геному на десятые доли процента, то есть вирус должен находить эти десятые доли процента и атаковать именно их. Пока кажется невероятным.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:13

Re: Коронавирус в Китае

Больше смущает что в ориентироватся на цифры из Китая нельзя совершенно.
То они росли по 1,5 тысячи уже, потом раз на 15 тысяч в день, потом 5, сейчас опять 2,5 тысячи.
Понятно что вирус так развиваться не может.
Я думаю тут нужно расслабится, и подождать пару недель.
Если это реально задница, через это время, массово начнется в соседних странах, Вьетнаме, Тае, Индии.
Если нет, но и чего переживать. То что китайцам его уже не остановить, совершенно понятно. На таких числах заболевших,с таким инкубационным периодом и заразностью, это только оттягивание неизбежного :)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:23

Re: Коронавирус в Китае

  freeze написав:Будем надеяться, конечно, что это так.

С другой стороны, отличия между расами в геноме человека минимальны.
От шимпанзе человек отличается всего на 1 процент, а уж негр или европеоид от азиата отличается по геному на десятые доли процента, то есть вирус должен находить эти десятые доли процента и атаковать именно их. Пока кажется невероятным.

Коренные народы Америки умирали тысячами от обычных малосмертельных для европейцев болезней - гриппа и свинки.
Schmit
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